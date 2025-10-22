Cổ phiếu Alphabet tăng ngoài phiên bất chấp áp lực cạnh tranh!

Mặc dù có những tín hiệu tích cực, Alphabet vẫn đang chịu áp lực cạnh tranh mạnh mẽ từ OpenAI và trình duyệt ChatGPT Atlas mới của hãng này.

Cổ phiếu của Alphabet đang tăng trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau khi xuất hiện thông tin cho biết startup trí tuệ nhân tạo Anthropic đang ở giai đoạn đàm phán nâng cao với Google về một thỏa thuận dịch vụ điện toán đám mây trị giá hàng tỷ USD. Theo thỏa thuận này, Google Cloud sẽ cung cấp năng lực điện toán quy mô lớn nhằm giúp Anthropic tiếp tục phát triển và mở rộng các mô hình AI tiên tiến của mình.

Anthropic, nổi tiếng với trợ lý AI “Claude” – đối thủ trực tiếp của ChatGPT do OpenAI phát triển – trước đây đã nhận được nguồn tài trợ tài chính đáng kể từ Google. Sự hợp tác tiềm năng này nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của hạ tầng điện toán đám mây trong việc phát triển các công nghệ AI hiện đại, đồng thời cho thấy tham vọng của Alphabet trong việc củng cố vai trò nhà cung cấp dịch vụ chủ chốt cho các công ty đổi mới trong lĩnh vực này.

Dù các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn và chưa được xác nhận chính thức, thỏa thuận này nếu được ký kết có thể mang lại lợi ích tài chính đáng kể cho Google Cloud và thúc đẩy quá trình phát triển các giải pháp AI của Anthropic. Đây cũng là tín hiệu cho thấy Alphabet đang tích cực đầu tư vào các mối quan hệ chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường AI đang phát triển nhanh chóng.

Tuy nhiên, Alphabet cũng đang phải đối mặt với mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng trong lĩnh vực AI. Hôm qua, giá cổ phiếu của công ty giảm hơn 2% sau khi OpenAI công bố trình duyệt web tích hợp AI mới mang tên ChatGPT Atlas. Trình duyệt này được trang bị trợ lý AI hỗ trợ các tác vụ trực tuyến và chức năng ghi nhớ (memory) giúp cải thiện độ chính xác của tìm kiếm, trực tiếp cạnh tranh với Google Chrome và đe dọa đến doanh thu quảng cáo – nguồn thu chủ lực của Alphabet.

Nguồn: xStation5

Mặc dù gặp phải những thách thức này, cổ phiếu Alphabet vẫn duy trì xu hướng tăng mạnh từ đầu năm đến nay. Công ty dự kiến sẽ công bố báo cáo tài chính quý vào cuối tháng 10, và giới đầu tư đang đặc biệt chờ đợi để có thêm cái nhìn rõ hơn về triển vọng của Alphabet trong môi trường công nghệ đang biến đổi nhanh chóng.