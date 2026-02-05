Cổ phiếu Amazon lao dốc 10% trước áp lực chi tiêu cho AI

Thị trường đang chờ đợi bằng chứng rõ ràng rằng khoản đầu tư khổng lồ này sẽ chuyển hóa thành tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai.

Cổ phiếu Amazon giảm mạnh khi kế hoạch chi tiêu tới 200 tỷ USD cho AI và hạ tầng làm dấy lên lo ngại về dòng tiền và lợi nhuận ngắn hạn.

Amazon khép lại năm 2025 với kết quả kinh doanh ở mức kỷ lục, song tâm lý hứng khởi của thị trường nhanh chóng suy giảm trước lộ trình đầu tư đầy tham vọng và cực kỳ tốn kém của gã khổng lồ bán lẻ và điện toán đám mây. Doanh thu quý IV đạt 213,4 tỷ USD (tăng 13,6% so với cùng kỳ), vượt xa kỳ vọng của giới phân tích. Tuy nhiên, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) chỉ đạt 1,95 USD, thấp hơn dự báo đồng thuận đúng 1 cent.

Dù mảng điện toán đám mây AWS ghi nhận mức tăng trưởng 24% và triển vọng doanh số năm 2026 tích cực, nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng trước kế hoạch gia tăng mạnh chi tiêu vốn (capex) cùng dự báo lợi nhuận hoạt động quý I thấp hơn kỳ vọng.

Các số liệu chính: Quý IV/2025

EPS theo chuẩn GAAP: 1,95 USD (thấp hơn nhẹ so với mức dự báo 1,96 USD).

Doanh thu: 213,4 tỷ USD (+13,6% so với cùng kỳ), cao hơn khoảng 2,17 tỷ USD so với dự báo.

Lợi nhuận hoạt động: khoảng 25,0 tỷ USD (tăng từ 21,2 tỷ USD cùng kỳ năm trước), dù chịu tác động từ 2,44 tỷ USD chi phí phát sinh một lần liên quan đến tranh chấp thuế và chi phí thôi việc.

AWS: Doanh thu đạt 35,6 tỷ USD (+24% so với cùng kỳ), tăng tốc đáng kể so với mức tăng 20% của quý trước.

Kết quả theo khu vực: Bắc Mỹ đạt 127,1 tỷ USD (+10%). Thị trường quốc tế đạt 50,7 tỷ USD (+17%).

Triển vọng Quý I/2026

Doanh thu thuần: 173,5-178,5 tỷ USD (cao hơn mức dự báo đồng thuận 173,2 tỷ USD), tương ứng tăng trưởng 11-15% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận hoạt động: 16,5-21,5 tỷ USD (thấp hơn kỳ vọng thị trường khoảng 22 tỷ USD).

Làn sóng đầu tư: Chi tiêu vốn (capex) năm 2026 dự kiến chạm mốc 200 tỷ USD, tăng mạnh so với 125 tỷ USD của năm 2025. Khoản đầu tư này sẽ được phân bổ cho việc mở rộng mô hình AI Amazon Leo, nâng cấp hạ tầng và đẩy mạnh mảng “thương mại giao nhanh” (quick commerce).

Phân tích: Tăng trưởng doanh thu vs áp lực chi phí

Kết quả quý IV của Amazon là minh chứng điển hình cho một doanh nghiệp đạt tăng trưởng doanh thu ấn tượng nhưng đồng thời đối mặt với áp lực chi phí ngày càng lớn. Việc vượt dự báo doanh thu hơn 2 tỷ USD ở quy mô khổng lồ như hiện tại là thành tích đáng chú ý. Mức hụt nhẹ về EPS chủ yếu đến từ các khoản chi phí phát sinh một lần, trong khi biên lợi nhuận hoạt động cốt lõi vẫn duy trì xu hướng cải thiện.

“Viên ngọc quý” trong báo cáo tiếp tục là AWS. Tốc độ tăng trưởng 24% cho thấy làn sóng đầu tư vào AI cùng sự phục hồi trong ngân sách điện toán đám mây của doanh nghiệp đang dần phản ánh rõ trong kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, Amazon không có dấu hiệu chững lại khi định hướng năm 2026 cho thấy chiến lược ưu tiên tăng trưởng mạnh mẽ. Công ty sẵn sàng đánh đổi dòng tiền tự do trong ngắn hạn để củng cố vị thế dẫn đầu trong hạ tầng đám mây và mạng lưới logistics của tương lai.

Dù vậy, tâm điểm lo ngại của nhà đầu tư vẫn nằm ở mức tăng đột biến của chi tiêu vốn. Kế hoạch rót tới 200 tỷ USD chỉ trong một năm đã làm dấy lên quan ngại về khả năng tạo dòng tiền tự do trong tương lai. Tương tự phản ứng gần đây với Alphabet và Microsoft, thị trường đang trở nên thận trọng hơn và đòi hỏi những bằng chứng rõ ràng rằng khoản đầu tư hạ tầng mang tính lịch sử này sẽ chuyển hóa thành tăng trưởng lợi nhuận tương xứng.

Phản ứng của thị trường

Cam kết chi tiêu khổng lồ cùng mục tiêu lợi nhuận hoạt động thận trọng cho quý I đã kích hoạt làn sóng bán tháo mạnh. Trong phiên giao dịch ngoài giờ, cổ phiếu Amazon có thời điểm lao dốc tới 10%. Tính cả mức giảm 4% trong phiên chính, diễn ra trong bối cảnh thị trường tài sản toàn cầu đồng loạt điều chỉnh, cổ phiếu hiện vẫn thấp hơn khoảng 8% trên thị trường ngoài giờ, dù đang chật vật giữ trên ngưỡng tâm lý 200 USD.

Nếu cổ phiếu mở cửa quanh mốc 205 USD, đây sẽ là mức định giá thấp nhất kể từ tháng 5/2025, tương đương mức giảm khoảng 25% so với đỉnh lịch sử.