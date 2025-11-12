Cổ phiếu AMD tăng 5% ngoài phiên nhờ dự báo tích cực về hoạt động kinh doanh AI trong tương lai 📈

Cổ phiếu Advanced Micro Devices (AMD.US) tăng khoảng 5% trong phiên giao dịch thứ Tư sau khi CEO tiến sĩ Lisa Su dự báo rằng thị trường trung tâm dữ liệu AI có thể đạt 1 nghìn tỷ USD vào năm 2030, trong buổi trình bày trước các nhà phân tích của công ty. Bà Su mô tả nhu cầu tính toán AI là “nhanh hơn bất kỳ điều gì chúng ta từng thấy trước đây”, đồng thời trình bày kế hoạch mở rộng doanh thu trung tâm dữ liệu lên hàng chục tỷ USD vào năm 2027 thông qua các GPU mới và hệ thống rack Helios quy mô lớn. Sự tăng trưởng của AMD cùng các cổ phiếu liên quan đến AI cũng cải thiện tâm lý thị trường trên Nasdaq, với chỉ số US100 tăng gần 0,5%.

Theo dữ liệu từ Mercury Research, trong quý III/2025, AMD và ARM đã mở rộng thị phần, trong khi Intel tiếp tục mất thị phần trên thị trường vi xử lý toàn cầu. Hiện tại, AMD đặt mục tiêu đạt 100 tỷ USD doanh thu trung tâm dữ liệu hàng năm trong vòng 5 năm tới, được thúc đẩy bởi việc mở rộng hiện diện trong thị trường tính toán AI vốn đang bị Nvidia thống trị.

Dù Nvidia vẫn đang dẫn đầu, Morgan Stanley nhận định rằng thành công của AMD sẽ phụ thuộc vào việc hãng “làm tốt hơn Nvidia ở những chỉ số quan trọng nhất với khách hàng”, chẳng hạn như hiệu suất, công suất tiêu thụ và lợi nhuận đầu tư (ROI). AMD lên kế hoạch thách thức Nvidia với bộ tăng tốc MI400 thế hệ tiếp theo và hệ thống rack Helios, dự kiến ra mắt năm 2026.

AMD đặt cược cho tương lai

Giám đốc tài chính (CFO) Jean Hu dự báo trong 3–5 năm tới, AMD kỳ vọng: Tăng trưởng doanh thu toàn công ty đạt 35% mỗi năm, Doanh thu trung tâm dữ liệu tăng trưởng 60% mỗi năm, Và EPS tăng lên 20 USD trong cùng giai đoạn (so với mức dự báo 2,68 USD năm 2025, theo LSEG).

AMD kỳ vọng biên lợi nhuận gộp (gross margin) đạt 55%–58%, cao hơn so với nhiều dự báo của Phố Wall.

Công ty cũng nhấn mạnh động lực tăng trưởng mạnh mẽ ở cả GPU và CPU: Chip AI Instinct hiện đã được 7 trong 10 công ty AI hàng đầu thế giới triển khai. Bộ vi xử lý EPYC hiện chiếm khoảng 40% doanh thu CPU máy chủ toàn cầu.

Các sản phẩm sắp ra mắt như GPU MI450 và giải pháp rack Helios được kỳ vọng sẽ thúc đẩy triển khai điện toán đám mây và mở rộng thị phần trong giai đoạn 2026–2027.

AMD cũng đã ghi nhận các hợp đồng thiết kế tùy chỉnh trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, quốc phòng và viễn thông, dự kiến mở rộng quy mô vào năm 2026 trở đi, hỗ trợ đà tăng trưởng AI nhiều năm liền.

Số lượng chip xuất xưởng tăng 3,9% so với quý trước, vượt trung bình mùa vụ 2,4%, nhờ doanh số mạnh mẽ ở mảng CPU máy chủ và máy tính xách tay.

Thị phần của Intel giảm 157 điểm cơ bản (–1,57%) xuống 64,2%, tiếp tục xu hướng giảm trong nhiều quý.

Thị phần của AMD tăng 108 điểm cơ bản (+1,08%) lên 22,1%, phản ánh nhu cầu mạnh đối với bộ vi xử lý Ryzen và EPYC.

CPU dựa trên kiến trúc ARM tăng 49 điểm cơ bản (+0,49%), đạt 13,7% tổng số đơn vị, mức cao nhất từ trước đến nay.

Dữ liệu này cho thấy cạnh tranh trong lĩnh vực CPU ngày càng khốc liệt, khi AMD và ARM dần bào mòn vị thế thống trị lâu năm của Intel trong cả mảng PC lẫn trung tâm dữ liệu.

Kết quả kinh doanh mới nhất của AMD

EPS: 1,20 USD (vượt dự báo 1,12 USD)

Doanh thu: 9,25 tỷ USD (tăng 36% so với cùng kỳ, mức cao kỷ lục)

Doanh thu mảng trung tâm dữ liệu: 4,3 tỷ USD (tăng 22% so với cùng kỳ)

Dự báo doanh thu Q4/2025: 9,3–9,9 tỷ USD (cao hơn dự báo 9,17 tỷ USD)

CEO Lisa Su gọi đây là “một bước tiến rõ rệt trong quỹ đạo tăng trưởng của AMD”, được thúc đẩy bởi nhu cầu AI bùng nổ và vị thế dẫn đầu trong công nghệ tính toán.

Dù có nền tảng tài chính vững chắc, cổ phiếu AMD giảm nhẹ khoảng 1% sau giờ giao dịch do lo ngại về bong bóng cổ phiếu AI, nhưng vẫn tăng hơn 100% từ đầu năm đến nay.

Hiệu suất của cổ phiếu:

Cổ phiếu AMD tăng 97% từ đầu năm. Tăng thêm 16% kể từ ngày 6/10, khi công ty ký kết hợp tác chiến lược về AI với OpenAI. Giới đầu tư hoan nghênh triển vọng tăng trưởng táo bạo, dù một số cảnh báo về rủi ro thực thi, áp lực chuỗi cung ứng và khả năng bão hòa trong đầu tư hạ tầng AI. Nhìn chung, nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ xem liệu AMD có thể chuyển đà sản phẩm mạnh mẽ thành lợi nhuận bền vững trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với Nvidia, Intel và các nhà sản xuất chip tùy chỉnh như Broadcom.

Nguồn: xStation5