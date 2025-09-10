Cổ phiếu Apple giảm hơn 1% sau Sự kiện ra mắt sản phẩm mới 📉

Tập đoàn công nghệ Mỹ Apple (AAPL.US) hôm nay đã công bố loạt sản phẩm mới, gồm iPhone 17, AirPods thế hệ mới và đồng hồ thông minh mới nhất. Tuy nhiên, cổ phiếu không có biến động mạnh, giảm khoảng 0,5%. Có vẻ như nhà đầu tư đang thận trọng với chiến lược giá và tính năng mới của Apple. Nếu thị trường đánh giá các công bố chưa đủ hấp dẫn, giá cổ phiếu có thể chịu áp lực giảm về vùng 220–225 USD, nơi có các đường trung bình động quan trọng EMA50 và EMA200. Khả năng giá của Apple Watch và AirPods sẽ không tăng , điều này có thể gây áp lực lên biên lợi nhuận.

iPhone 17 có thể tăng giá 50–100 USD , giúp bù đắp chi phí thuế quan và hỗ trợ doanh thu.

Các tính năng mới về sức khỏe và AI (bao gồm dịch thuật thời gian thực trên AirPods) nhấn mạnh định hướng của Apple vào những lĩnh vực tăng trưởng tương lai như AI và chăm sóc sức khỏe số.

Sức hút với người tiêu dùng vẫn lớn: sự kiện phát trực tiếp trên YouTube của Apple thu hút hơn 650.000 lượt xem trước khi diễn ra. iPhone 17 Thế hệ iPhone mới chính thức được trình làng.

Màu sắc: lavender, xanh sương, đen, trắng, xanh xám.

Ceramic Shield 2: khả năng chống trầy xước gấp 3 lần.

iOS 26: thiết kế mới “Liquid Glass”, cũng áp dụng cho thiết bị đời cũ.

Giá cả: Các chuyên gia, bao gồm Dan Ives (Wedbush), dự báo có thể tăng 50–100 USD do thuế quan. Apple Watch Series 11 & Ultra 3 Giá không thay đổi: SE 3: từ 249 USD Series 11: từ 399 USD Ultra 3: từ 799 USD

Watch Series 11: mỏng và thoải mái nhất từ trước tới nay, trang bị modem 5G, tiết kiệm năng lượng hơn, pin lên đến 24h.

Tính năng sức khỏe: theo dõi huyết áp cao (đang chờ FDA phê duyệt).

Watch Ultra 3: màn hình nâng cấp, kết nối vệ tinh, hỗ trợ 5G. AirPods Pro 3 Giá không đổi: 249 USD, bán từ 19/9.

Tính năng mới: Dịch hội thoại thời gian thực (tích hợp AI). Khử tiếng ồn và âm thanh không gian cải tiến. Pin lên đến 8 giờ. 5 tùy chọn kích cỡ cho độ vừa vặn tốt hơn.

Biểu đồ cổ phiếu Apple (khung D1)

Nguồn: xStation5 Nguồn: xStation5

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.