Mở phiên Mỹ: Phố Wall mở phiên với diễn biến trái chiều📊IBM lao dốc, Honeywell tăng vọt 7%

Tâm lý Phố Wall diễn biến trái chiều tại thời điểm mở cửa phiên giao dịch Hoa Kỳ. Tính đến ngày 17 tháng 10, khoảng 12% các công ty S&P 500 đã báo cáo kết quả quý 3. Một con số ấn tượng là 86% trong số đó đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) vượt kỳ vọng của các nhà phân tích – một tỷ lệ cao hơn mức trung bình 5 năm (78%) và trung bình 10 năm (75%). Tuy nhiên, mức độ bất ngờ về thu nhập trung bình chỉ là 5,9%, thấp hơn mức trung bình 5 năm là 8,4%. Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập chung (tính đến ngày 17 tháng 10), bao gồm cả kết quả đã báo cáo và ước tính cho các công ty chưa báo cáo, hiện ở mức 8,5%, so với 7,7% tuần trước và 7,9% vào cuối tháng 9, theo dữ liệu của FactSet Research Systems. Chỉ số US100 đang chật vật giữ trên mức 25.000 điểm. Trong trung hạn, chỉ số này có thể quay trở lại kiểm tra đường trung bình động hàm mũ 50 ngày (EMA50, đường màu cam), đặc biệt nếu phe bò không thể đẩy nó vượt qua rào cản tâm lý quan trọng này một cách dứt khoát. Hôm nay, sau phiên giao dịch Mỹ, Intel (INTC.US) sẽ báo cáo thu nhập.

Nguồn: xStation5

Tesla mở phiên giao dịch với mức giảm gần 3%.

Nguồn: xStation5

Tập đoàn công nghiệp khổng lồ Honeywell hưởng lợi từ báo cáo quý mạnh mẽ, với cổ phiếu đã quay trở lại trên đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA200, đường màu đỏ), cố gắng đảo ngược xu hướng giảm trong trung hạn.

Nguồn: xStation5

Tin tức công ty

Tesla (TSLA.US) giảm 3,5% sau khi lợi nhuận lao dốc bất chấp số lượng xe bán ra đạt kỷ lục.

Dow Inc. (DOW.US) tăng 6% sau khi công ty hóa chất Mỹ này vượt ước tính EBITDA hoạt động quý 3.

Honeywell (HON.US) tăng 4% sau khi báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh (EPS) tốt hơn kỳ vọng.

IBM (IBM.US) giảm 7% do doanh thu ở các phân khúc phần mềm trọng yếu – bao gồm cả đơn vị Red Hat – thấp hơn kỳ vọng.

Las Vegas Sands (LVS.US) tăng 5% sau khi báo cáo EPS quý 3 vượt dự báo của các nhà phân tích.

LendingClub (LC.US) tăng vọt 11% sau khi đưa ra hướng dẫn lạc quan về khởi tạo khoản vay Q4; JPMorgan đã nâng cấp cổ phiếu lên overweight (tăng tỷ trọng).

Moderna (MRNA.US) giảm 4% sau khi vắc-xin cytomegalovirus của họ không đạt được điểm cuối trong thử nghiệm giai đoạn cuối.

Molina Healthcare (MOH.US) giảm mạnh 18% sau khi cắt giảm hướng dẫn lợi nhuận điều chỉnh cả năm do chi phí y tế cao hơn trên tất cả các phân khúc kinh doanh.

T-Mobile US (TMUS.US) giảm 1% sau khi công bố kết quả quý 3.

Tractor Supply (TSCO.US) giảm 3% sau khi thu hẹp dự báo doanh số cả năm, với điểm giữa gần mức thấp hơn của phạm vi trước đó.

Ribbon Communications (RBBN.US) giảm sâu 14% sau khi công bố lợi nhuận Q3 đáng thất vọng và hướng dẫn doanh thu Q4 yếu.

Ventyx Biosciences (VTYX.US) tăng vọt 105% sau khi kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn giữa cho thấy sự giảm đáng kể các yếu tố rủi ro tim mạch ở những bệnh nhân béo phì.

Nvidia đang trong giai đoạn đi ngang

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã bước vào giai đoạn đi ngang, được phản ánh rõ nét qua giá cổ phiếu của Nvidia, hiện đang giao dịch quanh đường trung bình động hàm mũ 50 ngày (EMA50, đường màu cam).

Nguồn: xStation5