Cổ phiếu Apple giảm nhẹ trước thềm báo cáo thu nhập 📉Liệu iPhone có giúp công ty trụ vững?

Apple (AAPL.US) khép lại tuần công bố kết quả của nhóm Big Tech trong bối cảnh kỳ vọng của thị trường ở mức rất cao: nhà đầu tư đang đặc biệt nhạy cảm với CAPEX và câu chuyện AI sau cú bán tháo mạnh của Microsoft. Tuy nhiên, cách tiếp cận của Apple khác biệt rõ rệt - ít đầu tư xây dựng hạ tầng AI độc quyền, tập trung nhiều hơn vào hợp tác và kiếm tiền thông qua hệ sinh thái. Trong 12 tháng qua, cổ phiếu Apple kém hơn phần lớn Big Tech, chỉ tăng chưa đến 7%.

Kỳ vọng của thị trường

Doanh thu: khoảng 138,4 - 138,5 tỷ USD (quý kỷ lục mới so với đỉnh trước đó là 123,4 tỷ USD trong Q1/2025; tăng ~10 - 12% YoY, mức tăng mạnh nhất trong nhiều năm)

EPS: khoảng 2,67 USD (so với 2,40 USD cùng kỳ năm trước, ~+11% YoY)

Biên lợi nhuận gộp: thị trường tập trung vào vùng 47–48%

Doanh thu iPhone: khoảng 78–80 tỷ USD (>12% YoY)

Doanh thu Dịch vụ: khoảng 30 tỷ USD (~14% YoY)

Đây không chỉ là những con số Apple cần “đạt” - lý tưởng nhất là phải vượt, vì kỳ vọng đang rất cao. Phản ứng của thị trường sẽ phụ thuộc chủ yếu vào cơ cấu tăng trưởng: hiệu quả iPhone, triển vọng tương lai (guidance) và câu chuyện AI. UBS lưu ý rằng chi phí bộ nhớ tăng có thể chưa ảnh hưởng đáng kể đến kết quả Q1 tài khóa, nhưng có thể xuất hiện trong guidance các quý tới - và đây chính là loại rủi ro mà thị trường thường trừng phạt nhanh hơn cả việc EPS hụt kỳ vọng.

iPhone 17 và “siêu chu kỳ” nâng cấp

This quarter covers the critical holiday selling season, and Wall Street wants confirmation that the upgrade cycle is accelerating - particularly among users with devices older than four years. The headline print could be solid, but if iPhone commentary sounds merely “okay,” the stock may struggle to find upside momentum.

Điều thị trường thực sự tìm kiếm:

Nhu cầu có nghiêng về các mẫu Pro có biên lợi nhuận cao hay không

Chu kỳ nâng cấp có thực sự đang tăng tốc

Apple có kích hoạt thành công tập khách hàng hơn 300 triệu iPhone đã trên 4 năm tuổi hay chưa

Cơ chế thị trường rất rõ ràng: nếu doanh thu iPhone thấp hơn kỳ vọng, thì ngay cả EPS mạnh cũng khó cứu được cổ phiếu.

China

Trung Quốc từ lâu đã là mặt trận then chốt đối với Apple - cạnh tranh khốc liệt (Huawei và các đối thủ nội địa), bối cảnh vĩ mô không ổn định và nhu cầu rất nhạy cảm về giá. Tuy nhiên, đang xuất hiện những dấu hiệu cho thấy tình hình có thể đang cải thiện. Theo Counterpoint, Apple có thể đã giành được hơn 20% thị phần tại Trung Quốc trong Q4 - một tín hiệu mang tính bước ngoặt. Nếu Apple xác nhận sự phục hồi của doanh thu tại khu vực Greater China, thị trường có thể coi đây là việc loại bỏ một rủi ro lớn trong luận điểm đầu tư cho năm 2026.

Dịch vụ

Đây là mảng cốt lõi biện minh cho mức định giá cao của Apple. Nếu Apple duy trì tăng trưởng hai chữ số ổn định ở mảng Dịch vụ, câu chuyện về tính bền vững và khả năng chống chịu sẽ được củng cố. Ngược lại, chỉ cần một dấu hiệu chững lại nhỏ, phản ứng của thị trường có thể rất mạnh. Với mức định giá khoảng 30 lần lợi nhuận kỳ vọng, Apple không có dư địa cho một tín hiệu tiêu cực từ mảng này - ngay cả sự giảm tốc nhẹ cũng có thể bị xem là rủi ro.

AI: “Apple Intelligence”, Siri và Gemini

Đây là nơi tính cụ thể trở nên cực kỳ quan trọng. Apple cần trình bày rõ ràng một lộ trình AI: Siri sẽ thay đổi như thế nào, những tính năng nào sẽ ra mắt vào mùa xuân và tại WWDC, Apple sẽ kiếm tiền từ lớp AI ra sao (phần cứng, dịch vụ hay toàn bộ hệ sinh thái). Apple đang định vị AI như một tính năng của hệ sinh thái, với Siri đóng vai trò trung tâm điều phối.

Ba câu hỏi lớn mà thị trường muốn câu trả lời rõ ràng:

Mức độ chấp nhận và sử dụng Apple Intelligence đang diễn ra thế nào

Apple sẽ monetize AI theo hướng nào (dẫn dắt bởi thiết bị hay dịch vụ)

Lộ trình phát triển của Siri ra sao và thỏa thuận với Google Gemini thay đổi thực tế như thế nào

Apple cần chứng minh rằng AI có thể chuyển hóa thành: Chu kỳ nâng cấp iPhone mạnh hơn, giá bán trung bình (ASP) và cơ cấu sản phẩm cao hơn, độ gắn kết hệ sinh thái lớn hơn và tiềm năng mở ra một nguồn doanh thu Dịch vụ mới. Lý tưởng nhất, kết quả của quý cuối cùng của năm dương lịch trước đã phải cho thấy AI bắt đầu tạo tác động thực sự lên các chỉ số kinh doanh.

Biểu đồ cổ phiếu Apple (khung thời gian D1)

Gần đây, cổ phiếu ổn định quanh đường EMA200 (đường màu đỏ). Tuy nhiên, trên đồ thị cũng đang hình thành mô hình vai - đầu - vai tiềm năng, hàm ý rủi ro đảo chiều giảm. Đường neckline nằm quanh 248 USD, được củng cố bởi hai đáy cục bộ gần nhất.

Nguồn: xStation5