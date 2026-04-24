🚩Cổ phiếu Avis Budget Group lao dốc chấm dứt đà tăng khủng 600%

Cổ phiếu của công ty cho thuê xe Avis Budget Group (CAR.US) đã trải qua một chu kỳ hoàn chỉnh từ hưng phấn thị trường đến sụp đổ chỉ trong vài ngày, cho thấy động lực đầu cơ có thể đảo chiều nhanh đến mức nào. Đợt tăng bắt đầu bằng một cú short squeeze mạnh, sau đó gần như ngay lập tức quay trở lại các mức định giá hợp lý hơn. Hiện tại, cổ phiếu đang nhích nhẹ, cố gắng ổn định sau làn sóng bán tháo trong hai phiên gần nhất. Những so sánh với các hiện tượng cổ phiếu meme như GameStop đã bắt đầu xuất hiện, và các điểm tương đồng là khá rõ ràng. Vốn hóa thị trường hiện tại của công ty vào khoảng 8 tỷ USD.

Các điểm nổi bật chính:

đỉnh tăng khoảng 600% (từ <100 USD lên >700 USD)

giảm hơn 70% trong hai ngày sau đỉnh

lợi nhuận của phe bán khống trong một ngày: khoảng 2,8 tỷ USD

tỷ lệ short interest đạt ~64% free float

biến động hàm ý (implied volatility) trên thị trường quyền chọn: 235%

Điểm khởi đầu: nguồn cung hạn chế và áp lực lên phe bán khống

Câu chuyện bắt đầu từ một cấu trúc thị trường rất cụ thể. Avis Budget Group có tỷ lệ short interest cao trong khi lượng cổ phiếu tự do lưu hành lại hạn chế. Trên thực tế, điều này đồng nghĩa với việc nhiều nhà đầu tư đặt cược vào xu hướng giảm, trong khi nguồn cung cổ phiếu để mua lại lại bị giới hạn. Sự mất cân bằng này tạo điều kiện lý tưởng cho một đợt tăng giá mạnh. Ngay cả nhu cầu mua ở mức vừa phải cũng có thể gây ra biến động giá lớn do nguồn cung hạn chế về mặt cấu trúc.

Cấu trúc sở hữu - chất xúc tác quan trọng

Một yếu tố then chốt là cơ cấu cổ đông của công ty. Hai quỹ hedge fund nắm giữ hơn 70% cổ phần, làm giảm mạnh lượng free float. Trong điều kiện như vậy, chỉ cần thay đổi nhỏ về cầu cũng có thể dẫn đến biến động giá rất lớn. Một chất xúc tác bổ sung là việc Pentwater Capital công bố nắm giữ vị thế lớn, được thị trường hiểu như tín hiệu hỗ trợ từ tổ chức.

Short squeeze: cơ chế tự khuếch đại

Khi giá cổ phiếu tăng, một cơ chế short squeeze cổ điển đã xuất hiện. Những nhà đầu tư đặt cược giảm buộc phải đóng vị thế bằng cách mua lại cổ phiếu ở mức giá ngày càng cao. Mỗi lần mua lại cưỡng bức lại tạo thêm cầu, đẩy giá lên cao hơn nữa. Tại đỉnh điểm, short interest đạt khoảng 64% free float, khuếch đại hiệu ứng này. Kết luận rất rõ ràng: giá tăng không phải vì yếu tố cơ bản cải thiện, mà do cấu trúc thị trường buộc người tham gia phải mua.

CAR.US (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5

Điểm đảo chiều: thiếu dòng tiền mới

Sự đảo chiều bắt đầu khi cơ chế này mất động lực. Áp lực lên phe bán khống giảm dần, trong khi dòng tiền mới không còn chảy vào. Điều đó đủ để phá vỡ xu hướng. Sau khi đạt đỉnh trên 713 USD, cổ phiếu giảm 40% chỉ trong một phiên, sau đó tiếp tục giảm trong các ngày tiếp theo. Tổng cộng, cổ phiếu mất hơn 70% trong thời gian rất ngắn - một kết cục điển hình của short squeeze khi cạn lực.

Đảo vai: phe bán khống giành lại quyền kiểm soát

Đợt điều chỉnh mạnh đã đảo ngược hoàn toàn động lực thị trường. Những nhà đầu tư từng chịu áp lực bắt đầu ghi nhận lợi nhuận.

Theo S3 Partners, đợt bán tháo mang lại khoảng 2,8 tỷ USD lợi nhuận cho phe short chỉ trong một ngày, gần như bù đắp các khoản lỗ trước đó. Đồng thời, việc short interest tăng trở lại cho thấy thị trường nhanh chóng quay lại đặt cược vào xu hướng giảm.

Yếu tố cơ bản đứng ngoài cuộc: hồ sơ điển hình của “meme stock”

Diễn biến giá không được hỗ trợ bởi cải thiện tài chính. Công ty đã ghi nhận lỗ ròng trong những năm gần đây, cho thấy đợt tăng giá phần lớn tách rời khỏi nền tảng cơ bản.

Điều này đặt Avis Budget Group vào nhóm “meme stock”, nơi biến động giá chủ yếu được dẫn dắt bởi:

câu chuyện thị trường

hoạt động của nhà đầu tư cá nhân

cơ chế thị trường (short interest, thanh khoản), thay vì lợi nhuận

Hoạt động quyền chọn và biến động: nhiên liệu cho đầu cơ

Hoạt động phái sinh đạt mức đặc trưng của các giai đoạn đầu cơ cực đoan. Khối lượng quyền chọn vượt 200.000 hợp đồng mỗi ngày, trong khi implied volatility tăng vọt lên 235%. Đáp lại, các công ty môi giới áp dụng yêu cầu ký quỹ 100%, tức là các vị thế phải được tài trợ bằng tiền mặt - một biện pháp thường chỉ xuất hiện trong giai đoạn bất ổn cực độ.

Sau cú tăng và sụp đổ, thị trường bắt đầu quay trở lại định giá dựa trên yếu tố cơ bản. Điều này cũng phản ánh qua tâm lý thận trọng hơn của các nhà phân tích. Diễn biến lần này đi theo mô hình quen thuộc từng thấy ở các trường hợp như GameStop hay Hertz:

tỷ lệ short cao

nguồn cung cổ phiếu hạn chế

dòng tiền đầu cơ đổ vào

short squeeze

cạn cầu và điều chỉnh mạnh

Hiện tại, mức độ bất định đối với cổ phiếu vẫn rất cao. Dù không thể loại trừ khả năng hồi phục ngắn hạn, nhưng triển vọng phía trước kém rõ ràng hơn nhiều so với giai đoạn đỉnh của đợt tăng.