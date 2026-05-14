Trump - Xi: Ai đại diện cho giới doanh nghiệp và thị trường phản ứng ra sao?

Một trong những cuộc gặp địa chính trị và kinh tế quan trọng nhất năm đã chính thức bắt đầu hôm nay tại Beijing. Hội nghị thượng đỉnh ngoại giao này dự kiến sẽ bao gồm các cuộc đàm phán trực tiếp giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc, cùng với các cuộc thảo luận giữa đại diện doanh nghiệp Mỹ và Chinese Communist Party.

Thị trường kỳ vọng các chủ đề chính sẽ xoay quanh kinh tế và công nghệ. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh “cơn sốt AI” vẫn tiếp diễn và cổ phiếu bán dẫn đang tăng mạnh. Donald Trump phần nào xác nhận kỳ vọng đó thông qua chính thành phần của phái đoàn - với sự góp mặt dày đặc của đại diện và CEO từ các công ty công nghệ và tài chính lớn nhất nước Mỹ.

Thành phần phái đoàn:

Công nghệ: Elon Musk - Tesla Tim Cook - Apple Jensen Huang - Nvidia Cristiano Amon - Qualcomm Sanjay Mehrotra - Micron Chuck Robbins - Cisco Dina Powell McCormick - Meta Jim Anderson - Coherent Jacob Thaysen - Illumina

Tài chính: Larry Fink - BlackRock Stephen Schwarzman - Blackstone Jane Fraser - Citi David Solomon - Goldman Sachs Michael Miebach - Mastercard Ryan McInerney - Visa

Công nghiệp: Kelly Ortberg - Boeing H. Lawrence Culp - GE Brian Sikes - Cargill



Thị trường đang ưu tiên rõ rệt các công ty có đại diện ngồi tại bàn đàm phán. Điều này đặc biệt dễ thấy ở các doanh nghiệp ít tên tuổi hơn trong nhóm. Coherent tăng hơn 7%. Trong khi đó, Nvidia và Tesla cũng tăng trên 2%.

Từ thành phần phái đoàn, người ta có thể đọc ra nhiều điều hơn là chỉ tên các CEO. Những tương tác giữa các quốc gia ở cấp độ này - đặc biệt khi có sự tham gia của Trung Quốc - vừa mang tính chính trị, vừa mang tính kinh doanh.

Sự hiện diện hoặc vắng mặt của các “ông lớn” phản ánh mức độ gần gũi và đồng thuận giữa ban lãnh đạo doanh nghiệp với chính quyền Mỹ. Điều đó cũng có thể cho thấy vị trí của từng công ty trong chính sách kinh tế hiện tại và tương lai - hoặc ngược lại, rằng họ không nằm trong chiến lược đó. Với các công ty nhỏ hơn, điều này thậm chí còn quan trọng hơn. Đáng chú ý là quyết định của Meta Platforms khi cử Dina Powell McCormick tham gia. Lợi ích của Meta tại Trung Quốc khá hạn chế do mức độ kiểm duyệt cực kỳ nghiêm ngặt. Đây cũng có thể là tín hiệu từ phía Meta hoặc chính phủ Mỹ sau động thái gần đây của Trung Quốc nhằm chặn thương vụ thâu tóm một công ty AI nội địa. Dina Powell chủ yếu là chuyên gia về cố vấn chính trị và tài chính - chứ không phải công nghệ.

Đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu của các cuộc đàm phán. Ngoài các kết quả chính thức, những nhà đầu tư theo dõi sát thị trường nên đặc biệt chú ý tới các tín hiệu gián tiếp và những “ẩn ý” từ hành động của các bên tham gia.