Tin đầu ngày: Cơn hưng phấn của thị trường vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt 🚀

🔑 Động lực chính của thị trường: Yếu tố thúc đẩy lớn nhất của toàn bộ phiên giao dịch là cuộc gặp lịch sử giữa Trump và Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, được CEO Nvidia Jensen Huang mô tả là một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử. Tập Cận Bình đã trấn an các lãnh đạo doanh nghiệp tham dự, bao gồm Elon Musk, Tim Cook và Jensen Huang, rằng: “Cánh cửa mở cửa của Trung Quốc sẽ còn mở rộng hơn nữa.” Đà tăng của thị trường còn được hỗ trợ bởi báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng của Cisco và màn IPO bùng nổ trên Nasdaq của hãng chip AI Cerebras Systems. 🌍 Địa chính trị: The New York Times tiết lộ rằng Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã tiến hành các cuộc tấn công bí mật vào lãnh thổ Iran nhằm đáp trả các cuộc tấn công nhắm vào hai quốc gia này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cả hai nước trực tiếp tấn công Iran, đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong cán cân quyền lực khu vực.

Trong hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh, Trump cho biết Tập Cận Bình đã tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ duy trì hoạt động của eo biển Hormuz và cam kết Bắc Kinh sẽ không cung cấp thiết bị quân sự cho Tehran. Trung Quốc cũng bày tỏ mong muốn mua thêm dầu thô của Mỹ, điều mà thị trường xem là tín hiệu giảm leo thang quan trọng đối với các tuyến cung ứng năng lượng toàn cầu. Đài Loan vẫn là điểm nóng căng thẳng, khi Tập Cận Bình cảnh báo rằng việc ủng hộ độc lập cho Đài Loan đồng nghĩa với việc vượt qua “lằn ranh đỏ”. 📊 Dữ liệu vĩ mô: Dữ liệu lạm phát giá sản xuất (PPI) của Mỹ hôm qua cao hơn nhiều so với kỳ vọng: PPI theo năm đạt 6,0% so với mức dự báo 4,8%, trong khi chỉ số theo tháng tăng 1,4% so với kỳ vọng 0,5%. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường khá hạn chế, khi xác suất Fed tăng lãi suất trước cuối năm vẫn chỉ dao động quanh mức 33–35%.

Dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ hôm nay đúng như kỳ vọng ở mức tăng 0,5% theo tháng, nhưng giá nhập khẩu tăng mạnh 1,9% so với dự báo 1,0%, còn giá xuất khẩu tăng 3,3%, vượt xa mức kỳ vọng 1,2%. 📈 Chỉ số: Phố Wall kết thúc phiên với mức tăng mạnh: Dow Jones lấy lại mốc tâm lý 50.000 điểm, trong khi S&P 500 và Nasdaq thiết lập các đỉnh lịch sử mới trong phiên.

Tại châu Âu, DAX dẫn đầu với mức tăng 1,3%, được hỗ trợ bởi cổ phiếu Siemens tăng hơn 3%, dù một số sàn giao dịch châu Âu đóng cửa nghỉ lễ.

Thị trường châu Á diễn biến trái chiều: KOSPI của Hàn Quốc tăng 1,8% và hiện đã tăng gần 90% từ đầu năm, trong khi Shanghai Composite giảm 1,5% và Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1%. 💼 Cổ phiếu: Ngôi sao nổi bật nhất phiên là Cisco, với cổ phiếu tăng 14–18% sau kết quả kinh doanh Q3 FY2026 kỷ lục: doanh thu đạt 15,8 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đơn đặt hàng hạ tầng AI tăng hơn 50%, giúp công ty nâng dự báo doanh thu AI cả năm từ 5 tỷ USD lên 9 tỷ USD. Nvidia tăng hơn 4% sau khi Reuters đưa tin Mỹ đã phê duyệt việc bán chip H200 cho 10 công ty Trung Quốc. Việc Jensen Huang trực tiếp tham gia phái đoàn tại Bắc Kinh được xem là tín hiệu cho thấy một trong những thị trường lớn nhất thế giới đang dần được mở lại.

Điểm gây chú ý lớn nhất là màn IPO của hãng chip AI Cerebras Systems trên Nasdaq: cổ phiếu mở cửa ở mức 350 USD, cao gần 90% so với giá IPO 185 USD, định giá công ty 10 năm tuổi này vượt 100 tỷ USD và trở thành thương vụ IPO công nghệ lớn nhất của Mỹ kể từ Uber năm 2019.

Ở chiều ngược lại, nền tảng y tế số Doximity lao dốc 21–23% sau triển vọng kinh doanh gây thất vọng và hàng loạt đợt hạ đánh giá từ các ngân hàng đầu tư lớn.

Một rủi ro mới cũng xuất hiện đối với Apple: Bloomberg cho biết OpenAI đã làm việc với một hãng luật bên ngoài để chuẩn bị cho khả năng kiện Apple, với lý do việc tích hợp ChatGPT vào hệ sinh thái iOS không mang lại lợi ích tài chính như kỳ vọng. Điều này làm gia tăng sự bất định đối với chiến lược kiếm tiền từ AI của Apple và khiến cổ phiếu AAPL biến động mạnh hơn trong ngắn hạn. 💱 Tiền tệ: Đồng USD tăng giá trong suốt phiên giao dịch, được hỗ trợ bởi sự kết hợp giữa tín hiệu tích cực từ hội nghị Trump–Tập và dữ liệu PPI nóng hơn kỳ vọng: USDIDX tăng 0,31% và EURUSD giảm xuống 1,1679. Đồng bảng Anh chịu áp lực mạnh, với GBPUSD giảm 0,73%.

Trong nhóm tiền tệ thị trường mới nổi, won Hàn Quốc và rand Nam Phi hoạt động tốt nhất, trong khi real Brazil đứng cuối bảng xếp hạng toàn cầu do chịu áp lực từ bê bối chính trị liên quan đến Flavio Bolsonaro và vụ Banco Master, đồng thời kéo chỉ số Ibovespa giảm hơn 10% trong tháng qua. 🛢️ Hàng hóa Giá đồng chạm mức cao lịch sử, vượt 14.000 USD/tấn trên sàn LME, được thúc đẩy bởi cuộc khủng hoảng nguồn cung axit sulfuric do việc phong tỏa eo biển Hormuz, sản lượng đồng tại Chile giảm 6% trong quý I và lệnh cấm xuất khẩu axit sulfuric của Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1/5. Một động lực nhu cầu mang tính cấu trúc khác là hạ tầng AI: các trung tâm dữ liệu hyperscale tiêu thụ từ 27 đến 33 tấn đồng cho mỗi megawatt công suất lắp đặt, trong khi tổng nhu cầu từ lĩnh vực AI được dự báo sẽ đạt 475.000 tấn chỉ riêng trong năm 2026.

Giá dầu tiếp tục giữ trên 100 USD/thùng: WTI tăng 0,68% lên trên 101 USD, còn Brent tăng 0,14% lên 105,71 USD.

Giá vàng giảm nhẹ 0,19% xuống 4.679 USD/ounce, trong khi bạc điều chỉnh mạnh hơn 3%, xuống quanh mức 84,75 USD/ounce. ₿ Tiền mã hóa Bitcoin dẫn đầu tất cả các nhóm tài sản với mức tăng 2,68% lên 81.433 USD, kéo theo tâm lý tích cực lan rộng khắp thị trường crypto. Yếu tố thúc đẩy chính là bước tiến pháp lý quan trọng tại Mỹ: một ủy ban Thượng viện đã thông qua Clarity Act — dự luật toàn diện đầu tiên về cấu trúc thị trường crypto.

Cổ phiếu của các công ty liên quan đến crypto phản ứng rất mạnh: Coinbase tăng 9%, Figure tăng 9%, Galaxy tăng 6% và Strategy và Sharplink đều tăng khoảng 7%

