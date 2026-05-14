Mở phiên Mỹ: Cổ phiếu Cisco bứt phá; thị trường mở cửa trong sắc xanh⏰

Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,3%, Nasdaq 100 futures tăng 0,2%, còn Dow Jones futures tăng mạnh 0,8% - với Dow đang trên đà lấy lại mốc tâm lý 50.000 điểm. Động lực chính cho đà tăng đến từ kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của Cisco, màn IPO bùng nổ của hãng chip AI Cerebras và các tín hiệu tích cực từ ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh Trump–Xi tại Bắc Kinh. Thị trường châu Âu cũng tăng điểm: DAX tăng 1,3%, dù nhiều sàn giao dịch tại châu Âu đóng cửa nghỉ lễ.
Yếu tố chính dẫn dắt tâm lý hôm nay là hội nghị Trump–Xi tại Bắc Kinh - một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử theo mô tả của Jensen Huang, CEO của Nvidia, người tham gia trong phái đoàn Mỹ. Tập Cận Bình phát biểu với các CEO tham dự - bao gồm Elon Musk, Tim Cook và Jensen Huang - rằng: “Cánh cửa của Trung Quốc với thế giới sẽ chỉ mở rộng hơn nữa.”
Bước ngoặt của thị trường xuất hiện sau khi Reuters đưa tin Mỹ sẽ bật đèn xanh cho việc bán chip H200 của Nvidia cho khoảng 10 công ty Trung Quốc - dù Bộ Tài chính Mỹ sau đó giữ khoảng cách với thông tin này, thị trường vẫn phản ứng đầy hứng khởi. Hai nước cũng đồng thuận rằng Eo biển Hormuz phải được duy trì mở cửa, đồng thời Trung Quốc bày tỏ quan tâm tới việc mua thêm dầu của Mỹ - một tín hiệu quan trọng đối với thị trường hàng hóa.
Ở cấp độ ngành, công nghệ đang dẫn dắt rõ rệt - đặc biệt là nhóm bán dẫn, nơi chỉ số SOX đã vượt trội đáng kể so với thị trường chung kể từ tháng 5/2025. Nvidia tăng 2,4%, TSMC tăng 1,0%, Broadcom tăng 1,3%, trong khi toàn bộ hệ sinh thái hạ tầng AI đều được săn đón. Các công ty truyền thông hoạt động yếu nhất (Google/Alphabet giảm 0,9%) cùng một số doanh nghiệp y tế như Doximity, cổ phiếu đang lao dốc mạnh. Bạc giảm 2,56%, kéo nhóm kim loại quý đi xuống, trong khi dầu WTI tăng 0,8% lên 101,78 USD — năng lượng tiếp tục là một biến số đầy biến động trong bài toán lạm phát.
Thông tin doanh nghiệp
Cisco (CSCO, +16–18%) chắc chắn là ngôi sao của ngày hôm nay - công ty báo cáo doanh thu kỷ lục 15,8 tỷ USD trong Q3 FY2026 (+12% y/y), vượt dự báo thị trường, trong khi EPS đạt 1,06 USD so với kỳ vọng 1,04 USD. Động lực chính là lượng đơn hàng hạ tầng AI tăng hơn 50% - Cisco hiện kỳ vọng đạt 9 tỷ USD đơn hàng AI cho cả năm tài chính 2026. Công ty công bố chương trình tái cấu trúc trị giá khoảng 1 tỷ USD, theo đó sẽ cắt giảm gần 4.000 nhân viên (khoảng 5% lực lượng lao động), tập trung nguồn lực vào quang học, bảo mật và AI. Barclays cho rằng còn “quá sớm” để bán cổ phiếu bán dẫn - và kết quả của Cisco củng cố quan điểm rằng siêu chu kỳ hạ tầng AI vẫn đang tiếp diễn.
Cổ phiếu Cisco đang tăng vọt hôm nay, đẩy giá cổ phiếu lên mức cao kỷ lục mới mọi thời đại. Nguồn: xStation
Nvidia (NVDA, +2,4%) tăng mạnh sau thông tin Reuters cho biết Mỹ đã cho phép bán chip H200 sang Trung Quốc, đồng thời CEO Jensen Huang trực tiếp tháp tùng Trump tới Bắc Kinh - thị trường coi đây là tín hiệu cho thấy một trong những thị trường tiềm năng lớn nhất của hãng đang được mở khóa. Biến động implied volatility của SPX cho thấy kết quả kinh doanh Nvidia dự kiến công bố ngày 21/5 vẫn là “event risk” lớn nhất trên lịch - thị trường xem đây là chất xúc tác quan trọng hơn cả hội nghị thượng đỉnh.
Cerebras Systems (CBRS) chính thức ra mắt Nasdaq sau khi huy động được 5,55 tỷ USD trong đợt IPO với giá 185 USD/cổ phiếu, cao hơn mức giá dự kiến đã nâng trước đó - nhu cầu mua gấp 20 lần lượng cung, biến đây thành IPO lớn nhất năm 2026. Công ty chuyên sản xuất chip AI inference, với khách hàng gồm Amazon và OpenAI, và thương vụ này đang tiếp thêm động lực cho toàn bộ ngành.
Doximity (DOCS, -21–23%) ghi nhận một trong những phiên giảm mạnh nhất trong ngày - nền tảng số dành cho bác sĩ gây thất vọng với triển vọng cho quý hiện tại và cả năm, trong khi EPS Q4 đạt 0,26 USD thấp hơn kỳ vọng 0,28 USD. Các khoản đầu tư vào AI đang gây áp lực lên biên lợi nhuận, và công ty đã nhận hàng loạt hạ xếp hạng từ Baird, Wells Fargo, Jefferies và KeyBanc - tất cả đều hạ xuống mức neutral.
StubHub (STUB, +14–16%) chào sàn với kết quả khả quan: doanh thu Q1 đạt 446 triệu USD so với kỳ vọng 432 triệu USD, trong khi EBITDA đạt 72,1 triệu USD vượt mức dự báo 65,1 triệu USD; công ty cũng xác nhận giữ nguyên dự báo cả năm.
