Mở phiên Mỹ: Cổ phiếu Cisco bứt phá; thị trường mở cửa trong sắc xanh⏰

Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,3%, Nasdaq 100 futures tăng 0,2%, còn Dow Jones futures tăng mạnh 0,8% - với Dow đang trên đà lấy lại mốc tâm lý 50.000 điểm. Động lực chính cho đà tăng đến từ kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của Cisco, màn IPO bùng nổ của hãng chip AI Cerebras và các tín hiệu tích cực từ ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh Trump–Xi tại Bắc Kinh. Thị trường châu Âu cũng tăng điểm: DAX tăng 1,3%, dù nhiều sàn giao dịch tại châu Âu đóng cửa nghỉ lễ.

Yếu tố chính dẫn dắt tâm lý hôm nay là hội nghị Trump–Xi tại Bắc Kinh - một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử theo mô tả của Jensen Huang, CEO của Nvidia, người tham gia trong phái đoàn Mỹ. Tập Cận Bình phát biểu với các CEO tham dự - bao gồm Elon Musk, Tim Cook và Jensen Huang - rằng: “Cánh cửa của Trung Quốc với thế giới sẽ chỉ mở rộng hơn nữa.”

Bước ngoặt của thị trường xuất hiện sau khi Reuters đưa tin Mỹ sẽ bật đèn xanh cho việc bán chip H200 của Nvidia cho khoảng 10 công ty Trung Quốc - dù Bộ Tài chính Mỹ sau đó giữ khoảng cách với thông tin này, thị trường vẫn phản ứng đầy hứng khởi. Hai nước cũng đồng thuận rằng Eo biển Hormuz phải được duy trì mở cửa, đồng thời Trung Quốc bày tỏ quan tâm tới việc mua thêm dầu của Mỹ - một tín hiệu quan trọng đối với thị trường hàng hóa.

Ở cấp độ ngành, công nghệ đang dẫn dắt rõ rệt - đặc biệt là nhóm bán dẫn, nơi chỉ số SOX đã vượt trội đáng kể so với thị trường chung kể từ tháng 5/2025. Nvidia tăng 2,4%, TSMC tăng 1,0%, Broadcom tăng 1,3%, trong khi toàn bộ hệ sinh thái hạ tầng AI đều được săn đón. Các công ty truyền thông hoạt động yếu nhất (Google/Alphabet giảm 0,9%) cùng một số doanh nghiệp y tế như Doximity, cổ phiếu đang lao dốc mạnh. Bạc giảm 2,56%, kéo nhóm kim loại quý đi xuống, trong khi dầu WTI tăng 0,8% lên 101,78 USD — năng lượng tiếp tục là một biến số đầy biến động trong bài toán lạm phát.

Thông tin doanh nghiệp

Cisco (CSCO, +16–18%) chắc chắn là ngôi sao của ngày hôm nay - công ty báo cáo doanh thu kỷ lục 15,8 tỷ USD trong Q3 FY2026 (+12% y/y), vượt dự báo thị trường, trong khi EPS đạt 1,06 USD so với kỳ vọng 1,04 USD. Động lực chính là lượng đơn hàng hạ tầng AI tăng hơn 50% - Cisco hiện kỳ vọng đạt 9 tỷ USD đơn hàng AI cho cả năm tài chính 2026. Công ty công bố chương trình tái cấu trúc trị giá khoảng 1 tỷ USD, theo đó sẽ cắt giảm gần 4.000 nhân viên (khoảng 5% lực lượng lao động), tập trung nguồn lực vào quang học, bảo mật và AI. Barclays cho rằng còn “quá sớm” để bán cổ phiếu bán dẫn - và kết quả của Cisco củng cố quan điểm rằng siêu chu kỳ hạ tầng AI vẫn đang tiếp diễn.

Cổ phiếu Cisco đang tăng vọt hôm nay, đẩy giá cổ phiếu lên mức cao kỷ lục mới mọi thời đại. Nguồn: xStation