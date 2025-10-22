Cổ phiếu Beyond Meat tăng vọt 80% ngoài phiên giữa tâm lý lạc quan của các cổ phiếu meme 📈

- Cổ phiếu Beyond Meat tăng vọt 80% ngoài phiên, tăng gần 80% kể từ thứ Sáu tuần trước
- Công ty đã ký thỏa thuận với gã khổng lồ bán lẻ Walmart của Mỹ (WMT.US)
- Dimitri Semenikhin bình luận về sự lạc quan của Beyond Meat
- Cổ phiếu Beyond Meat tăng vọt 80% ngoài phiên, tăng gần 80% kể từ thứ Sáu tuần trước
- Công ty đã ký thỏa thuận với gã khổng lồ bán lẻ Walmart của Mỹ (WMT.US)
- Dimitri Semenikhin bình luận về sự lạc quan của Beyond Meat
Cổ phiếu Beyond Meat (BYND.US) đã tăng hơn 80% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, giữa làn sóng bùng nổ của các cổ phiếu “meme-stock” – hiện tượng tăng giá mạnh được thúc đẩy bởi các cộng đồng nhà đầu tư trực tuyến.
-
Nhà sản xuất thực phẩm có nguồn gốc thực vật này, vốn đã gặp khó khăn trong nhiều quý gần đây và vẫn đang ghi nhận thua lỗ ròng, đã khiến Phố Wall bất ngờ khi thông báo mở rộng quan hệ hợp tác với Walmart. Theo đó, các sản phẩm của Beyond Meat sẽ có mặt tại hơn 2.000 cửa hàng của nhà bán lẻ này trên khắp nước Mỹ.
-
Tuy nhiên, đây không phải là yếu tố duy nhất thúc đẩy đà tăng. Trên mạng xã hội, nhà giao dịch nổi tiếng Dimitri Semenikhin, còn được biết đến với biệt danh Capybara Stocks, tiết lộ rằng anh đã mua vào hàng triệu cổ phiếu Beyond Meat, đồng thời gọi công ty này là “đang bị định giá thấp.”
-
Kể từ thứ Sáu tuần trước, giá cổ phiếu của Beyond Meat đã tăng hơn 800%, phản ánh tâm lý hưng phấn lan rộng trong đợt tăng giá mạnh mẽ hiện nay của thị trường chứng khoán Mỹ. Không chỉ Beyond Meat, mà cổ phiếu của Krispy Kreme (DNUT.US) – một cái tên khác trong nhóm “meme-stocks” và là nhà sản xuất bánh donut nổi tiếng – cũng tăng 20% trong ngày hôm nay.
Biểu đồ cổ phiếu BYND.US và DNUT.US (khung thời gian D1)
Nguồn: xStation5
Nguồn: xStation5
Cổ phiếu STMicroelectronics giảm 14% trong bối cảnh triển vọng tương lai trái chiều📉
Beyond Meat sau đợt bán tháo 📉 Liệu short squeeze vẫn còn có thể xảy ra không?
Banco Macro tăng 5% nhờ Bộ Tài chính Hoa Kỳ hỗ trợ đồng peso Argentina 🗽
Mở phiên Mỹ: Phố Wall mở phiên với diễn biến trái chiều📊IBM lao dốc, Honeywell tăng vọt 7%
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.