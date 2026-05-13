💥 Cổ phiếu Birkenstock rơi xuống mức thấp nhất kể từ IPO sau báo cáo lợi nhuận

Kết quả kinh doanh quý II của Birkenstock (BIRK.US) thấp hơn kỳ vọng thị trường, khiến giá cổ phiếu giảm hơn 7% trong phiên pre-market. Dù doanh thu của công ty tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước lên 618,3 triệu euro, cả doanh thu lẫn lợi nhuận hoạt động đều không đạt dự báo của giới phân tích. Nhà đầu tư kỳ vọng động lực tăng trưởng mạnh hơn, nhưng các số liệu tài chính cho thấy đà tăng đã chậm lại nhẹ so với năm ngoái.

Nguyên nhân chính khiến kết quả yếu hơn đến từ các yếu tố bên ngoài mà công ty khó kiểm soát trực tiếp. Công ty cho biết tình hình địa chính trị tại Trung Đông đã làm doanh thu khu vực EMEA giảm khoảng 6 triệu euro, qua đó làm chậm đáng kể tăng trưởng tại khu vực này. Ngoài ra, biến động tỷ giá bất lợi và thuế quan của Mỹ cũng tạo thêm áp lực, ảnh hưởng tiêu cực đến biên lợi nhuận và lợi nhuận ròng, vốn đã giảm 22% so với cùng kỳ.

KẾT QUẢ QUÝ II

Lợi nhuận hoạt động: 155,5 triệu euro, giảm 11% so với cùng kỳ; dự báo: 168,1 triệu euro

Doanh thu: 618,3 triệu euro, tăng 7,7% so với cùng kỳ; dự báo: 620,3 triệu euro

Doanh thu tại châu Mỹ: 324,4 triệu euro, tăng 3,8% so với cùng kỳ; dự báo: 325,9 triệu euro

Doanh thu B2B: 471,7 triệu euro, tăng 9,1% so với cùng kỳ; dự báo: 479,3 triệu euro

Doanh thu DTC: 146,4 triệu euro, tăng 4% so với cùng kỳ; dự báo: 145,9 triệu euro

Doanh thu từ hoạt động doanh nghiệp và các mảng khác: 0,28 triệu euro, giảm 75% so với cùng kỳ; dự báo: 1,1 triệu euro

EBITDA điều chỉnh: 198,3 triệu euro, giảm 0,9% so với cùng kỳ; dự báo: 199,5 triệu euro

Lợi nhuận ròng: 81,9 triệu euro, giảm 22% so với cùng kỳ; dự báo: 109,4 triệu euro

EPS điều chỉnh đạt 0,50 euro so với 0,55 euro cùng kỳ năm trước; dự báo: 0,59 euro

Doanh thu khu vực EMEA: 235,1 triệu euro, tăng 10% so với cùng kỳ

Doanh thu khu vực APAC: 58,6 triệu euro, tăng 22% so với cùng kỳ

DỰ BÁO CẢ NĂM

Birkenstock vẫn kỳ vọng biên EBITDA điều chỉnh đạt 30% - 30,5%, với dự báo hiện tại là 30,4%

Công ty tiếp tục dự báo doanh thu tăng trưởng 13% - 15% theo tỷ giá cố định

BÌNH LUẬN VÀ BỐI CẢNH

Birkenstock tiếp tục kỳ vọng biên lợi nhuận gộp điều chỉnh đạt 57% - 57,5% cho năm 2026

Công ty vẫn dự báo EPS điều chỉnh đạt 1,9 - 2,05 euro trong năm 2026, đã tính đến tác động của thuế quan và tỷ giá

Ban lãnh đạo xác nhận kế hoạch 3 năm với mục tiêu tăng trưởng doanh thu 13 - 15% theo tỷ giá cố định và biên EBITDA điều chỉnh trên 30%

Bất chấp các khó khăn hiện tại, ban điều hành Birkenstock quyết định không điều chỉnh dự báo cả năm và vẫn giữ mục tiêu tăng trưởng doanh thu 13–15%. Đối với một bộ phận thị trường, đây là tín hiệu gây thất vọng, bởi nhiều nhà đầu tư kỳ vọng công ty sẽ nâng mục tiêu cho nửa cuối năm 2026. Tuy nhiên, chiến lược của CEO Oliver Reichert vẫn khá thận trọng, tập trung vào bán hàng chọn lọc và duy trì kỷ luật chi phí nhằm bảo vệ thương hiệu trong bối cảnh người tiêu dùng vẫn còn nhiều bất ổn.

Cổ phiếu BIRK đã lao dốc mạnh sau báo cáo kết quả kinh doanh, phá vỡ các đáy trước đó và rơi xuống mức thấp nhất kể từ thời điểm IPO. Giá cổ phiếu hiện vẫn nằm trong xu hướng giảm mạnh, giao dịch dưới toàn bộ các đường trung bình động quan trọng, và khoảng gap giảm giá hôm nay cho thấy phe bán đang hoàn toàn kiểm soát cổ phiếu này. Nguồn: xStation