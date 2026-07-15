Cổ phiếu BlackRock tăng 5% sau báo cáo lợi nhuận 🔼 Gã khổng lồ Phố Wall đã công bố những gì?

BlackRock (BLK.US), công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, đã công bố kết quả kinh doanh quý II, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của mình trong hệ thống tài chính toàn cầu. Mặc dù kỳ vọng của thị trường vốn đã ở mức rất cao, công ty vẫn mang đến một báo cáo vượt dự báo của Phố Wall, giúp cổ phiếu tăng gần 5% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa.

Kết quả kinh doanh quý II của BlackRock

EPS điều chỉnh: 13,91 USD (so với dự báo 12,66 USD)

Doanh thu: 7,08 tỷ USD (so với dự báo 6,82 tỷ USD)

Doanh thu từ phí quản lý cơ bản và cho vay chứng khoán: 5,73 tỷ USD (so với dự báo 5,60 tỷ USD)

Tài sản được quản lý (AUM): 15,34 nghìn tỷ USD (so với dự báo 15,19 nghìn tỷ USD)

Dòng vốn ròng dài hạn: 199,13 tỷ USD

Tổng dòng vốn ròng: 191,70 tỷ USD (so với dự báo 175,92 tỷ USD)

BlackRock khép lại quý với mức tài sản được quản lý kỷ lục 15,3 nghìn tỷ USD. Cột mốc này được hỗ trợ bởi 868 tỷ USD dòng vốn ròng và mức tăng trưởng hữu cơ 10% của doanh thu từ phí quản lý cơ bản. Tổng doanh thu tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, nhờ nhu cầu mạnh đối với ETF, các chiến lược đầu tư chủ động và dịch vụ công nghệ. Đồng thời, biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh tăng lên 45,9%, trong khi EPS pha loãng tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy khả năng sinh lời của công ty tiếp tục được cải thiện.

iShares vượt mốc 6 nghìn tỷ USD tài sản

Nền tảng iShares của BlackRock thu hút 192 tỷ USD dòng vốn ròng trong quý II/2026, tương ứng với mức tăng trưởng hữu cơ 8% của doanh thu từ phí quản lý cơ bản. Quy mô dòng vốn mới cho thấy công ty vẫn đang hưởng lợi từ xu hướng mở rộng đầu tư thụ động cũng như nhu cầu ngày càng lớn đối với các chiến lược đầu tư phức tạp hơn.

Tài sản được quản lý trên nền tảng iShares đã vượt mốc 6 nghìn tỷ USD, gần gấp đôi so với ba năm trước. Điều này đặc biệt quan trọng đối với BlackRock vì iShares vẫn là một trong những nguồn doanh thu phí có khả năng mở rộng và tạo thu nhập định kỳ lớn nhất của công ty.

Công ty cũng ghi nhận 53 tỷ USD dòng vốn ròng vào các chiến lược đầu tư chủ động. Trong mảng cổ phiếu, các chiến lược định lượng dựa trên mô hình và phân tích dữ liệu là động lực tăng trưởng chính, trong khi nhóm đầu tư thay thế có tính thanh khoản thu hút mức dòng vốn ròng kỷ lục 7 tỷ USD.

Lợi nhuận ròng của BlackRock tăng 20% so với cùng kỳ lên 1,9 tỷ USD, trong khi lợi nhuận hoạt động cũng tăng 20% lên khoảng 1,9 tỷ USD. Phản ứng tích cực của Phố Wall không chỉ đến từ việc doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng, mà còn từ việc dòng vốn tăng trưởng đồng đều trên nhiều mảng như ETF, đầu tư chủ động, đầu tư định lượng và các khoản đầu tư thay thế.

Biểu đồ cổ phiếu BlackRock (D1)

Ở mức cao nhất trong phiên hôm nay, cổ phiếu BlackRock đã giao dịch trên mốc 1.200 USD. Đây vẫn được xem là vùng kháng cự quan trọng đối với phe mua, trong khi đường trung bình động hàm mũ 200 ngày quanh 1.050 USD và vùng 910–950 USD là các vùng hỗ trợ kỹ thuật đáng chú ý.

Nguồn: xStation5