Cổ phiếu Bloom Energy đtạ đỉnh lịch sử nhờ hợp tác với Oracle

Cổ phiếu của Bloom Energy đã đạt mức cao kỷ lục 73,29 USD, tương ứng mức tăng hơn 200% kể từ đầu năm 2025. Động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng này là quan hệ hợp tác chiến lược với Oracle, trong đó Bloom Energy cung cấp công nghệ pin nhiên liệu cho các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Trước diễn biến này, các nhà phân tích tại Morgan Stanley đã nâng mục tiêu giá của Bloom Energy lên 85 USD, cho thấy tiềm năng tăng trưởng tiếp tục.

Nguồn: xStation5

Sự hợp tác với Oracle mở ra cơ hội tăng trưởng năng động mới cho Bloom Energy, cho phép công ty nhanh chóng và hiệu quả cung cấp các giải pháp năng lượng dựa trên pin nhiên liệu sáng tạo cho các trung tâm dữ liệu trọng yếu vận hành hệ thống AI tiên tiến. Trong thời kỳ nhu cầu về sức mạnh tính toán tăng nhanh, nguồn năng lượng đáng tin cậy và thân thiện với môi trường trở thành ưu tiên hàng đầu của các nhà vận hành hạ tầng CNTT. Nhờ quan hệ đối tác chiến lược này, Bloom Energy đang có vị thế thuận lợi để đáp ứng nhu cầu, bằng cách cung cấp các giải pháp năng lượng sạch, ổn định và có khả năng mở rộng.

Để củng cố vị thế thị trường, công ty đã công bố kế hoạch đầy tham vọng là tăng gấp đôi công suất sản xuất lên 2 Gigawatt vào cuối năm 2026. Để đạt được mục tiêu này, Bloom Energy sẽ đầu tư 100 triệu USD vào phát triển công nghệ, mở rộng cơ sở sản xuất và nâng cao hiệu quả vận hành. Những hành động này sẽ không chỉ giúp rút ngắn thời gian hoàn thành đơn hàng mà còn tăng khả năng thích ứng với nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng trong lĩnh vực công nghệ và công nghiệp. Nhờ vậy, Bloom Energy sẵn sàng tận dụng cơ hội thị trường và duy trì lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực năng lượng xanh đang phát triển nhanh chóng.

Các nhà phân tích cũng ghi nhận sự cải thiện trong kết quả tài chính quý II/2025 của Bloom Energy. Công ty báo cáo doanh thu đạt 401,2 triệu USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 20,4% lên 26,7%, trong khi biên lợi nhuận hoạt động tăng lên 7,1%. Công ty đạt dòng tiền tự do dương 33 triệu USD, cho thấy khả năng sinh lời được cải thiện.