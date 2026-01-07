Giá dầu giảm xuống dưới 60 USD sau khi công bố báo cáo của EIA🚨Liệu có xảy ra đợt bán tháo?

Giá dầu hôm nay giảm hơn 1%, quay lại kiểm định vùng đáy đầu tháng 1, chịu áp lực từ lượng tồn kho xăng cao trong báo cáo EIA mới nhất, tác động dài hạn từ chiến dịch của Mỹ tại Venezuela, cũng như cấu trúc thị trường nhìn chung đang suy yếu.

Tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm 3,8 triệu thùng xuống còn 419,1 triệu thùng. Mức này vẫn thấp hơn khoảng 3% so với trung bình 5 năm, qua đó tạo nền tảng hỗ trợ về mặt cơ bản cho thị trường, dù điều này chưa giúp giá tăng trong phiên hôm nay.

Ngược lại, tồn kho xăng tăng mạnh 7,7 triệu thùng và tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 5,6 triệu thùng, gây áp lực lên tâm lý thị trường. Diễn biến này cho thấy nhu cầu tiêu thụ cuối cùng đang yếu hơn, yếu tố tích trữ nhiên liệu theo mùa.

Hoạt động lọc dầu tăng nhẹ, với lượng dầu thô đưa vào nhà máy đạt trung bình 16,9 triệu thùng/ngày và công suất sử dụng đạt 94,7%. Sản lượng xăng giảm, trong khi sản lượng sản phẩm chưng cất tăng, phần nào lý giải sự thay đổi trong tồn kho nhiên liệu.

Nhập khẩu dầu thô tăng 1,4 triệu thùng/ngày so với tuần trước. Tuy nhiên, tính trung bình 4 tuần gần nhất, nhập khẩu vẫn thấp hơn khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy thị trường không rơi vào tình trạng dư cung mang tính cấu trúc.

Dù tăng trong tuần, tồn kho sản phẩm chưng cất vẫn thấp hơn tới 43% so với trung bình 5 năm - một rủi ro đáng kể trong bối cảnh mùa đông và nhu cầu nhiên liệu sưởi ấm. Tổng mức tiêu thụ các sản phẩm dầu mỏ giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sự suy yếu rõ nhất nằm ở sản phẩm chưng cất và nhiên liệu hàng không, còn nhu cầu xăng nhìn chung vẫn tương đối ổn định.

Tổng thể, báo cáo EIA mang tính trái chiều và không thực sự “lạc quan”. Việc tồn kho dầu thô giảm giúp hỗ trợ giá, nhưng mức tăng mạnh của tồn kho nhiên liệu cùng với nhu cầu tiêu thụ cuối yếu đang hạn chế dư địa tăng. Trong ngắn hạn, thị trường dầu vẫn dễ bị điều chỉnh cho đến khi xuất hiện dấu hiệu phục hồi rõ ràng của nhu cầu nhiên liệu.

Dữ liệu EIA

Tồn kho dầu thô tại Cushing: +0,728 triệu thùng (trước đó: +0,543 triệu)

Tồn kho dầu thô toàn Mỹ: −3,832 triệu thùng (dự báo: −1,0 triệu; trước đó: −1,934 triệu)

Tồn kho sản phẩm chưng cất: +5,594 triệu thùng (dự báo: +1,1 triệu; trước đó: +4,977 triệu)

Tồn kho xăng: +7,702 triệu thùng (dự báo: +2,0 triệu; trước đó: +5,845 triệu)

Triển vọng kỹ thuật (khung H1)

Việc giá giảm xuống dưới mốc 60 USD/thùng có thể về mặt lý thuyết kích hoạt một nhịp giảm theo tỷ lệ 1:1 xuống quanh 56 USD/thùng, nếu nhu cầu không đủ mạnh để nhanh chóng kéo giá quay trở lại trên ngưỡng 60 USD.

Nguồn: xStation5