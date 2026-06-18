Cổ phiếu BMW giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2020 🚩 Ngành ô tô Đức đang gặp khó khăn?

Cổ phiếu của hãng xe biểu tượng nước Đức BMW đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ mùa thu năm 2020 sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh gây thất vọng và hạ mạnh triển vọng hoạt động trong thời gian tới. Bất chấp đợt bán tháo rất mạnh, thị trường vẫn chưa xuất hiện những tín hiệu mua vào đáng kể. Trong khi đó, ngành ô tô Đức tiếp tục trở thành lực cản đối với diễn biến của chỉ số DAX.

BMW đã đưa ra một cảnh báo khiến giới đầu tư thực sự lo ngại: nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc, xung đột ở Trung Đông và biên lợi nhuận giảm mạnh đang gây áp lực đáng kể lên triển vọng của công ty. Kết quả là định giá của BMW đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 5 năm.

Đợt cắt giảm triển vọng mạnh nhất trong nhiều năm

Điều đáng lo ngại nhất trong thông báo lần này chính là mức độ suy giảm của các chỉ tiêu lợi nhuận.

BMW cho biết lợi nhuận trước thuế (EBT) trong năm 2026 sẽ giảm đáng kể so với năm 2025, khi EBT đạt 10,2 tỷ euro. Trước đó không lâu, ban lãnh đạo vẫn chỉ dự báo lợi nhuận sẽ giảm ở mức vừa phải.

Đáng chú ý hơn nữa là việc BMW đồng loạt hạ các chỉ tiêu sinh lời quan trọng:

Biên lợi nhuận EBIT của mảng ô tô được hạ từ 4–6% xuống chỉ còn 1–3%.

Tỷ suất sinh lời trên vốn sử dụng (ROCE) cũng giảm từ 6–10% xuống còn 1–5%.

Việc cắt giảm sâu như vậy cho thấy vấn đề của BMW không chỉ nằm ở việc doanh số xe suy giảm, mà còn phản ánh khó khăn ngày càng lớn trong việc duy trì mức lợi nhuận cao của phân khúc xe sang – yếu tố vốn là nền tảng cho định giá của công ty trong nhiều năm qua. Đối với một nhà sản xuất ô tô cao cấp, biên lợi nhuận luôn là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với nhà đầu tư, điều này lý giải vì sao thị trường lại phản ứng mạnh đến vậy.

Xung đột Iran làm gia tăng áp lực chi phí

Thách thức lớn thứ hai đến từ tình hình địa chính trị tại Trung Đông. Theo BMW, xung đột liên quan đến Iran đã gây ra tác động tiêu cực lớn hơn nhiều so với những gì công ty dự báo chỉ vài tháng trước.

Giá năng lượng duy trì ở mức cao khiến chi phí vận hành gia tăng, đồng thời làm suy giảm khả năng cũng như sự sẵn sàng chi tiêu của người tiêu dùng đối với các mặt hàng có giá trị lớn.

Ban lãnh đạo BMW nhấn mạnh rằng đà tăng doanh số tại châu Âu và Mỹ hiện vẫn chưa đủ để bù đắp sự suy yếu của thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.

Đẩy nhanh quá trình cắt giảm chi phí

BMW cũng thông báo sẽ tăng tốc chương trình tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động. Theo Milan Nedeljković, thành viên Hội đồng Quản trị BMW AG, công ty buộc phải điều chỉnh cơ cấu tổ chức và quy trình vận hành để thích ứng với điều mà ông gọi là "sự suy giảm nghiêm trọng của điều kiện thị trường."

Ban lãnh đạo dự kiến sẽ đẩy mạnh các chương trình tiết giảm chi phí hiện có, đồng thời triển khai thêm nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tuy nhiên, nghịch lý là điều này sẽ tiếp tục gây áp lực lên lợi nhuận trong ngắn hạn.

BMW cho biết việc triển khai các chương trình tái cơ cấu mới sẽ tạo ra khoản chi phí một lần, khiến lợi nhuận trong nửa cuối năm 2026 bị ảnh hưởng tiêu cực.

Điểm sáng còn lại là gì và liệu định giá hiện tại có hấp dẫn?

Bất chấp triển vọng xấu đi, BMW vẫn không từ bỏ chính sách mang lại giá trị cho cổ đông. Công ty vẫn kỳ vọng tạo ra hơn 2,5 tỷ euro dòng tiền tự do (Free Cash Flow) từ mảng ô tô.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo tiếp tục tái khẳng định:

Tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức 30–40% lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông BMW AG.

Tiếp tục chương trình mua lại cổ phiếu đang triển khai.

Những yếu tố này phần nào hỗ trợ tâm lý cổ đông. Tuy nhiên, hiện tại thị trường đang tập trung chủ yếu vào sự suy yếu trong hoạt động kinh doanh cốt lõi của BMW – và điều đó hoàn toàn có cơ sở. Cảnh báo lần này không giống một khó khăn mang tính tạm thời trong một quý kinh doanh.

BMW đang đồng thời phải đối mặt với:

Sự suy yếu tại Trung Quốc – thị trường nước ngoài quan trọng nhất.

Chi phí gia tăng do căng thẳng địa chính trị.

Áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các hãng xe Trung Quốc.

Mặc dù mức định giá hiện tại của BMW khá thấp (P/E chỉ khoảng 5 lần) có thể thu hút các nhà đầu tư theo trường phái giá trị, thị trường vẫn chưa nhìn thấy chất xúc tác đủ mạnh để tạo nên một sự đảo chiều.

Cho đến khi nhu cầu tại Trung Quốc ổn định trở lại và khả năng sinh lời được cải thiện, cổ phiếu BMW nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục chịu áp lực, bất chấp mức định giá hấp dẫn.

Có lẽ tín hiệu đáng lo ngại nhất chính là doanh thu vẫn đang tiếp tục suy giảm, cho thấy khó khăn của BMW không chỉ dừng lại ở biên lợi nhuận mà đã lan sang cả triển vọng tăng trưởng cốt lõi của doanh nghiệp.

Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance LP

BMW.DE (D1)

Hiện tại, cổ phiếu BMW đang giao dịch thấp hơn khoảng 40% so với đường trung bình động lũy thừa EMA200 (đường màu đỏ), phản ánh rõ mức độ nghiêm trọng của xu hướng giảm cũng như sự suy giảm mạnh trong niềm tin của nhà đầu tư. Xu hướng giảm đã tăng tốc trong suốt năm 2026, khi giá năng lượng tại châu Âu tăng cao, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt và nhu cầu yếu kéo dài tại Trung Quốc cùng lúc tạo ra một môi trường hết sức bất lợi, không chỉ đối với BMW mà còn đối với toàn bộ ngành công nghiệp ô tô Đức.

Nguồn: xStation5

Eryk Szmyd Financial Markets Analyst, XTB