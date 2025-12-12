Cổ phiếu Broadcom giảm 5% bất chấp lợi nhuận khả quan và nhu cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) tăng cao 🗽

Broadcom (AVGO.US) vừa công bố một quý kinh doanh xuất sắc, vượt xa kỳ vọng của Phố Wall và củng cố vị thế của công ty như là nhà hưởng lợi lớn thứ hai từ cơn sốt chip AI toàn cầu, chỉ sau Nvidia. Doanh thu và EPS đều vượt dự báo, nhưng câu chuyện thực sự nằm ở triển vọng của công ty và xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ của nhu cầu liên quan đến AI. Công ty cho biết biên lợi nhuận sẽ giảm do cơ cấu doanh thu từ AI, có lẽ là nguyên nhân chính khiến các nhà đầu tư chốt lời mặc dù lợi nhuận vẫn mạnh mẽ.

Broadcom đã vượt kỳ vọng về doanh thu (18,02 tỷ USD so với dự báo 17,49 tỷ USD) và lợi nhuận trên cổ phiếu (1,95 USD so với dự báo 1,87 USD), đồng thời đưa ra dự báo doanh thu cho quý đầu tiên của năm tài chính hiện tại ở mức 19,1 tỷ USD, so với dự báo 18,3 tỷ USD của các nhà phân tích LSEG.

AI vẫn là động lực tăng trưởng chính của Broadcom

Ban lãnh đạo dự báo doanh thu quý đầu tiên tài chính là 19,1 tỷ USD, vượt xa dự báo, tương ứng với mức tăng trưởng 28% so với cùng kỳ. Quan trọng nhất, Hock Tan xác nhận doanh số chip AI sẽ tăng gấp đôi so với cùng kỳ, đạt 8,2 tỷ USD trong quý hiện tại, nhờ cả bộ gia tốc tùy chỉnh (XPU) và silicon mạng AI. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược ngày càng tăng của Broadcom trong chu kỳ xây dựng cơ sở hạ tầng hyperscale.

Đà tăng momentum của silicon tùy chỉnh

Broadcom cho biết đã ký hợp đồng với khách hàng hyperscale thứ năm cho các chip AI tùy chỉnh, đồng thời tiết lộ rằng Anthropic chính là khách hàng trước đây chưa được nêu tên trong đơn hàng TPU trị giá 10 tỷ USD của Google. Với danh mục đơn hàng liên quan đến AI trị giá 73 tỷ USD, bao gồm XPU, switch và các thành phần trung tâm dữ liệu trong 18 tháng tới, khả năng dự báo doanh thu trong tương lai là rất mạnh đối với một công ty bán dẫn.

Broadcom nổi lên như lựa chọn thay thế chính cho Nvidia

Các chip tùy chỉnh của công ty, bao gồm Ironwood TPU của Google được Anthropic sử dụng, tiếp tục được ưa chuộng khi các hyperscaler tìm kiếm sự khác biệt về kiến trúc và kiểm soát chi phí chặt chẽ hơn. Tan nhấn mạnh rằng các khách hàng ngày càng muốn “tự kiểm soát vận mệnh” bằng cách phát triển bộ gia tốc riêng, một xu hướng cấu trúc có lợi trực tiếp cho Broadcom.

Hiệu suất cốt lõi vẫn xuất sắc trên mọi phân khúc

Doanh thu tổng tăng 28%, doanh số chip AI tăng 74% so với cùng kỳ.

Semiconductor Solutions: 11,07 tỷ USD (+22% YoY), vượt kỳ vọng

Infrastructure Software: 6,94 tỷ USD (+26% YoY), được hỗ trợ bởi tích hợp VMware

Lợi nhuận ròng gần như tăng gấp đôi, đạt 8,51 tỷ USD, cho thấy đòn bẩy hoạt động mạnh mẽ.

Cổ tức quý đã được nâng lên 0,65 USD/cổ phiếu, phản ánh niềm tin liên tục vào khả năng tạo dòng tiền. Broadcom đang vận hành ở mức độ xác nhận vị thế là nhà cung cấp chủ chốt trong hệ sinh thái silicon tùy chỉnh đang mở rộng nhanh chóng. Với doanh thu AI dự kiến tăng gấp đôi, danh sách khách hàng ngày càng sâu rộng và đơn hàng kỷ lục, công ty bước vào năm 2026 với một trong những hồ sơ tăng trưởng mạnh nhất trong ngành bán dẫn - ngay cả khi vẫn tồn tại biến động ngắn hạn quanh kỳ vọng. Phản ứng trên Phố Wall dường như là việc chốt lời hơn là phản ứng nghiêm trọng; lợi nhuận Broadcom vẫn mạnh mẽ, với danh mục đơn hàng AI kỷ lục.

