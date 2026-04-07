Cổ Phiếu Broadcom tăng mạnh nhờ thỏa thuận với Google và Anthropic!

Cổ phiếu Broadcom tăng sau thông báo về các thỏa thuận dài hạn với Google LLC và Anthropic, cải thiện đáng kể triển vọng của công ty trong mảng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Theo hợp tác với Google, Broadcom sẽ thiết kế và cung cấp các thế hệ tiếp theo của Tensor Processing Units (TPU) và các thành phần mạng cho hạ tầng AI của Google đến năm 2031. Thỏa thuận với Anthropic bao gồm việc cung cấp quyền truy cập vào khoảng 3,5 gigawatt công suất TPU từ năm 2027 trở đi, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp hỗ trợ phát triển mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và ứng dụng AI tạo sinh.

Các hợp đồng dài hạn này mang lại sự ổn định doanh thu và tầm nhìn rõ ràng hơn về nhu cầu trong ngành bán dẫn, nơi chu kỳ kinh doanh thường biến động và khó dự đoán. Đồng thời, các thỏa thuận này củng cố vị thế của công ty trong cuộc đua thống trị tính toán AI, gián tiếp cạnh tranh với các “ông lớn GPU” như Nvidia Corporation.

Đồng thời, đầu tư vào Broadcom vẫn tồn tại một số rủi ro, mặc dù khác với các công ty tập trung vào AI điển hình. Công ty phụ thuộc nhiều vào mức chi tiêu của Google cho hạ tầng AI và khả năng thay đổi kiến trúc TPU. Google đã tái khởi động phát triển chip tùy chỉnh riêng, điều này có thể hạn chế thị phần của Broadcom trong các hợp đồng GPU lớn trong tương lai, đồng thời tạo rủi ro nếu có thay đổi đáng kể trong thiết kế bộ xử lý hoặc triển khai vật lý TPU, có thể làm giảm giá trị của các hợp đồng dài hạn hiện có. Broadcom cũng chịu ảnh hưởng từ biến động nhu cầu hạ tầng AI, rủi ro địa chính trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu và các quy định tiềm ẩn đối với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn.

Từ góc nhìn thị trường, Broadcom không chỉ khẳng định vai trò là một trong những nhà cung cấp hạ tầng trung tâm dữ liệu AI quan trọng, mà nhờ các hợp đồng dài hạn mới với Google và Anthropic, còn có một nguồn doanh thu dự đoán được trong hệ sinh thái AI. Công ty đang ở một vị trí phức tạp: một mặt hưởng lợi từ tăng trưởng chi tiêu hạ tầng AI toàn cầu; mặt khác, cam kết duy trì lãnh đạo công nghệ và hợp tác với các “ông lớn” hàng đầu, điều này vừa tăng giá trị và động lực tăng trưởng, nhưng cũng đồng thời làm tăng mức độ rủi ro.

Các thỏa thuận với Google và Anthropic cho thấy Broadcom đang định vị liên tục như một “người chơi chủ chốt” trong hạ tầng AI. Những hợp tác chiến lược này mang lại cho công ty nguồn doanh thu ổn định, tiếp cận công nghệ tiên tiến, và vị thế thị trường mạnh, dự kiến sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới cùng với sự bùng nổ của AI và các mô hình tạo sinh. Việc thực hiện thành công các hợp đồng này có thể đóng góp vào tăng trưởng giá trị và củng cố vị thế của Broadcom trong ngành bán dẫn toàn cầu trung và dài hạn. Broadcom vẫn là lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư muốn tiếp cận sự phát triển hạ tầng AI, với nền tảng tài chính vững chắc nhưng vẫn phải đối mặt với rủi ro công nghệ, chu kỳ và địa chính trị ở mức vừa phải.

Nguồn: xStation5