Như chúng tôi đã đề cập trong bài viết vào cuối tuần trước, NVIDIA ngày càng xây dựng một con đường thay thế để duy trì hiện diện tại thị trường Trung Quốc sau khi các lệnh hạn chế xuất khẩu gần như cắt đứt quyền tiếp cận đối với những hệ thống GPU tiên tiến nhất của hãng. Khi đó, chúng tôi nhấn mạnh rằng thay vì một sự “trở lại Trung Quốc” theo cách truyền thống thông qua các sản phẩm hiện có, công ty có thể lựa chọn một hướng đi gián tiếp, tận dụng các phân khúc chịu ít ràng buộc về quy định hơn nhưng vẫn đóng vai trò then chốt trong quá trình phát triển hạ tầng AI.

Kịch bản đó hiện đang dần trở nên rõ ràng hơn khi NVIDIA đẩy mạnh việc giới thiệu các CPU Vera, sản phẩm mà công ty đang tích cực chào bán cho một số khách hàng được lựa chọn tại Trung Quốc. Theo các báo cáo thị trường mới nhất, NVIDIA đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng và những lô hàng đầu tiên có thể được giao ngay từ tháng 8. Điều quan trọng là quá trình này không chỉ dừng lại ở các cuộc thảo luận ban đầu, bởi hiện cũng đã xuất hiện thông tin về những đợt triển khai thử nghiệm đầu tiên, bao gồm các cấu hình máy chủ được sử dụng để đánh giá hiệu năng trong môi trường trung tâm dữ liệu.

Kiến trúc Vera đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý so với dòng sản phẩm nổi tiếng nhất của NVIDIA. Đây là CPU dựa trên kiến trúc ARM, được thiết kế cho thế hệ khối lượng công việc mới liên quan đến cái gọi là agentic AI – tức các hệ thống có khả năng thực hiện những nhiệm vụ phức tạp gồm nhiều bước theo cách bán tự động. Trên thực tế, điều này đánh dấu bước tiến của NVIDIA vào một phân khúc vốn từ lâu do Intel và AMD thống trị, đồng thời hoạt động trong một lĩnh vực chịu các quy định xuất khẩu ít nghiêm ngặt hơn đáng kể so với các bộ tăng tốc GPU AI tiên tiến.

Theo các phân tích hiện có và thông tin từ thị trường, Vera được kỳ vọng sẽ mang lại mức cải thiện hiệu năng đáng kể trong một số khối lượng công việc liên quan đến AI so với các giải pháp cạnh tranh trong những kịch bản tính toán cụ thể. Đây đang trở thành một trong những điểm bán hàng quan trọng trong các cuộc trao đổi với các nhà vận hành trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc, những đơn vị vẫn chịu áp lực phải phát triển công nghệ trong nước nhưng đồng thời cũng tìm kiếm các giải pháp hạ tầng hiệu quả và có khả năng mở rộng tốt nhất hiện có trên thị trường toàn cầu.

Đồng thời, một phần trong chiến lược triển khai ban đầu dự kiến sẽ diễn ra bên ngoài Trung Quốc, qua đó giúp NVIDIA giảm thiểu rủi ro pháp lý và từng bước tích hợp nền tảng này vào hệ sinh thái khách hàng rộng lớn hơn của mình. Chỉ trong các giai đoạn sau, việc triển khai trực tiếp hơn tại thị trường Trung Quốc mới có thể diễn ra, tùy thuộc vào diễn biến của quan hệ thương mại Mỹ – Trung cũng như cách các quy định kiểm soát xuất khẩu hiện hành được diễn giải.

Từ góc độ thị trường, diễn biến này có thể được xem là sự tiếp nối tự nhiên của xu hướng trước đó, trong đó NVIDIA không còn cố gắng giành lại quyền tiếp cận Trung Quốc thông qua mảng GPU truyền thống, mà thay vào đó đang định nghĩa lại cách thức tham gia vào thị trường này. Thay vì đối đầu trực tiếp với những rào cản pháp lý nghiêm ngặt nhất, công ty đang chuyển trọng tâm sang CPU và hạ tầng máy chủ, qua đó xây dựng một kênh mở rộng linh hoạt và gián tiếp hơn.

Tuy nhiên, chiến lược này không phải không có những thách thức. Trở ngại lớn nhất vẫn là sự lớn mạnh nhanh chóng của các đối thủ nội địa Trung Quốc cùng tốc độ phát triển ngày càng nhanh của các giải pháp phần cứng trong nước, điều có thể hạn chế mức độ phổ biến của Vera trong dài hạn. Vì vậy, giai đoạn triển khai đầu tiên nhiều khả năng vẫn sẽ mang tính chọn lọc và thử nghiệm, và việc sáng kiến này có thực sự mở ra một chương tăng trưởng mới hay không sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì lợi thế công nghệ của NVIDIA trong một môi trường ngày càng phức tạp và nhạy cảm về mặt địa chính trị.

Nguồn: xStation5