Cổ phiếu Caterpillar tăng sau báo cáo thu nhập quý 4 📈AI góp phần như thế nào cho ngành công nghiệp?

Caterpillar (CAT.US) ghi nhận một quý kinh doanh tích cực về cả doanh thu lẫn lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, tuy nhiên thuế quan nổi lên là rủi ro lớn nhất khi bước sang năm 2026. Công ty ước tính tác động tiêu cực tổng cộng từ thuế quan trong năm 2026 có thể lên tới khoảng 2,6 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với mức dự báo đưa ra vào tháng 10/2025 (1,6–1,75 tỷ USD mỗi năm). Caterpillar hiện cũng không còn là bên hưởng lợi rõ ràng từ làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu như trước, nhưng với vai trò là “phong vũ biểu” của chu kỳ công nghiệp toàn cầu, mảng phát điện đang đóng vai trò vùng đệm quan trọng - giúp ổn định kết quả kinh doanh trong bối cảnh chu kỳ xây dựng vẫn đang trong giai đoạn phục hồi.

Kết quả Q4 (kết thúc ngày 31/12/2025)

Doanh thu: 19,1 tỷ USD so với 16,2 tỷ USD cùng kỳ năm trước

EPS điều chỉnh: 5,16 USD so với 5,14 USD cùng kỳ

Lợi nhuận hoạt động: 2,66 tỷ USD, giảm 9% (theo báo cáo)

Caterpillar cho biết chi phí sản xuất bất lợi lên tới 1,03 tỷ USD, chủ yếu do thuế quan cao hơn. Dù nhu cầu và sản lượng vẫn hỗ trợ kết quả, môi trường chi phí tiếp tục là thách thức. Vậy đâu là những yếu tố đã nâng đỡ quý này?

Nhu cầu mạnh và bền vững đối với thiết bị phát điện / máy phát dự phòng.

Động lực trực tiếp đến từ làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu (AI → nhu cầu tính toán cao hơn → chi tiêu hạ tầng hàng tỷ USD → nhu cầu lớn về nguồn điện dự phòng).

Tăng giá bán ở một số phân khúc thiết bị công nghiệp, giúp bảo vệ biên lợi nhuận và phần nào bù đắp sự yếu kém trong mảng xây dựng truyền thống.

Kỳ vọng cho năm 2026 có phần tích cực hơn: các nhà phân tích dự báo xây dựng sẽ quay lại tăng trưởng, nhờ đơn hàng từ đại lý cải thiện, hoạt động xây dựng phi nhà ở ổn định hơn (dù chưa chắc là nhà ở), và nhu cầu gia tăng từ các đội cho thuê thiết bị. Trong ngắn hạn, câu chuyện của CAT trên Phố Wall là sự đan xen giữa lực đỡ và rủi ro: Nhu cầu máy phát mạnh + quyền lực định giá đối đầu với thuế quan, chi phí sản xuất cao và nền xây dựng còn trầm lắng. Sau báo cáo, cổ phiếu CAT đang giao dịch gần mức cao kỷ lục, quanh 660 USD/cổ phiếu.

