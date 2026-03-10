Nvidia mở rộng sang lĩnh vực phần mềm trí tuệ nhân tạo? Wired đưa tin về NemoClaw.

Nvidia đang mở rộng lớp phần mềm xung quanh hệ sinh thái AI của mình. Theo các báo cáo từ Wired, công ty đang phát triển một nền tảng tác nhân AI mã nguồn mở có tên NemoClaw, chủ yếu hướng tới khách hàng doanh nghiệp. Nền tảng này dự kiến sẽ cho phép các công ty triển khai các AI agent có khả năng thực hiện những nhiệm vụ phức tạp cho nhân viên. Trước khi thị trường Mỹ mở cửa, cổ phiếu Nvidia hầu như không phản ứng với các thông tin này, nhưng trong vài ngày gần đây cổ phiếu vẫn giữ được sự ổn định tương đối trong đợt bán tháo của Nasdaq 100, điều này có thể cho thấy hoạt động tích lũy vẫn đang diễn ra.

Mục tiêu chiến lược dường như là củng cố hệ sinh thái AI rộng lớn xung quanh công nghệ của Nvidia. Dự án này phù hợp với chiến lược tổng thể của công ty trong việc xây dựng một “AI stack” hoàn chỉnh — từ hạ tầng phần cứng (GPU) đến các công cụ phần mềm giúp doanh nghiệp phát triển, triển khai và quản lý các ứng dụng AI.

NemoClaw được kỳ vọng sẽ mở rộng khả năng của nền tảng Nvidia NeMo, vốn được sử dụng để quản lý toàn bộ vòng đời của các mô hình AI, bao gồm chuẩn bị dữ liệu, tinh chỉnh mô hình, giám sát và tối ưu hóa các mô hình đang vận hành trong môi trường sản xuất.

Công ty được cho là đang thảo luận với các doanh nghiệp như Salesforce, Cisco, Google, Adobe và CrowdStrike, những công ty có thể tích hợp nền tảng này vào sản phẩm của họ. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại vẫn chưa có bất kỳ quan hệ hợp tác chính thức nào được xác nhận.

Một mô hình mã nguồn mở có thể đẩy nhanh quá trình áp dụng nền tảng. Theo báo cáo, các đối tác có thể sử dụng nền tảng miễn phí để đổi lại việc đóng góp vào quá trình phát triển. Cách tiếp cận này có thể làm tăng khả năng hệ sinh thái xung quanh công cụ phát triển nhanh chóng.

Nền tảng này cũng được kỳ vọng sẽ tích hợp các tính năng bảo mật và quyền riêng tư, điều đặc biệt quan trọng đối với khách hàng doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh mối lo ngại ngày càng gia tăng về mức độ an toàn của các AI agent tự động thực hiện nhiệm vụ thay cho người dùng.

Nvidia cũng đang tìm cách tận dụng xu hướng ngày càng phát triển của các AI agent. Thị trường hiện đang dần chuyển từ các mô hình ngôn ngữ lớn đa năng sang các AI agent chuyên biệt, có khả năng suy luận, lập kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ nhiều bước. Theo thời gian, sự chuyển dịch này có thể làm tăng nhu cầu đối với hạ tầng tính toán hiệu năng cao.

Trong những tháng gần đây, Nvidia đã giới thiệu các công cụ như Nemotron và Cosmos, được thiết kế để đóng vai trò là các thành phần nền tảng cho các ứng dụng dựa trên AI agent. Đồng thời, các công cụ mã nguồn mở chạy cục bộ và tự động hóa chuỗi hành động cũng ngày càng trở nên phổ biến. Một trong những ví dụ nổi bật nhất là OpenClaw, sau đó đã được OpenAI mua lại.

Những phát biểu của CEO Nvidia Jensen Huang cho thấy tầm quan trọng của xu hướng này. Ông mô tả sự phát triển này là: “Có lẽ là bản phát hành phần mềm quan trọng nhất từ trước đến nay.” Điều này nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của các AI agent trong tầm nhìn dài hạn của Nvidia. Các thông tin về NemoClaw xuất hiện chỉ vài ngày trước hội nghị thường niên Nvidia GTC tại San Jose (16–19/3), nơi Nvidia thường công bố các định hướng mới cho lộ trình phát triển phần cứng và phần mềm AI của mình. Nếu dự án được chính thức công bố tại sự kiện này, nó có thể củng cố thêm chiến lược xây dựng một hệ sinh thái AI toàn diện của Nvidia, giúp tăng sự phụ thuộc của khách hàng vào công nghệ của hãng không chỉ ở cấp phần cứng mà còn ở lớp phần mềm.

