Live Nation tăng giá nhờ thỏa thuận chống độc quyền

Giá cổ phiếu của Live Nation Entertainment đã tăng sau khi công ty công bố một thỏa thuận dàn xếp đề xuất trong vụ kiện chống độc quyền liên quan đến Ticketmaster và vị thế thống trị của công ty trong thị trường bán vé và sự kiện trực tiếp. Cuộc điều tra, bắt đầu từ năm 2024, có sự tham gia của 39 bang của Mỹ và Đặc khu Columbia và tập trung vào các hoạt động kinh doanh như hợp đồng độc quyền dài hạn và các hạn chế đối với quyền tiếp cận của đối thủ cạnh tranh, những yếu tố mà các cơ quan quản lý cho rằng đã dẫn đến giá vé cao hơn đối với người tiêu dùng.

Thỏa thuận dàn xếp được đề xuất bao gồm việc thanh toán khoảng 200–280 triệu USD tiền bồi thường và thực hiện các thay đổi về vận hành cũng như cấu trúc trong Ticketmaster. Công ty cam kết mở một phần hệ thống bán vé của mình cho các nền tảng cạnh tranh, giới hạn các hợp đồng độc quyền với địa điểm tổ chức xuống tối đa bốn năm và áp trần phí dịch vụ đối với một số sự kiện.

Phản ứng của thị trường khá tích cực, khi các nhà đầu tư xem thỏa thuận này là cách để giảm thiểu rủi ro pháp lý lớn nhất, cụ thể là khả năng tòa án buộc phải chia tách Ticketmaster, điều có thể làm gián đoạn doanh thu và hoạt động của toàn bộ tập đoàn.

Tuy nhiên, thỏa thuận này cũng vấp phải sự chỉ trích từ một số tổng chưởng lý bang và các nhóm bảo vệ người tiêu dùng, những bên cho rằng các điều khoản đề xuất là chưa đủ mạnh. Tổng chưởng lý bang New York cùng với liên minh hơn hai mươi lăm bang đã thông báo rằng họ sẽ tiếp tục theo đuổi các hành động pháp lý riêng, lập luận rằng thỏa thuận này không giải quyết được cốt lõi vấn đề độc quyền cũng như chưa khôi phục đầy đủ cạnh tranh trong thị trường bán vé.

Đối với các nhà đầu tư, điều quan trọng sẽ là theo dõi cách tòa án liên bang phản ứng với thỏa thuận này, mức độ hiệu quả trong việc triển khai các thay đổi về vận hành và diễn biến của các vụ kiện đang tiếp tục ở cấp bang. Mặc dù thỏa thuận có thể làm giảm những rủi ro cấp bách nhất, các hành động quản lý bổ sung trong trung và dài hạn vẫn có thể ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh của Live Nation, bao gồm áp lực lên biên lợi nhuận, chi phí vận hành và khả năng tạo ra dòng tiền ổn định.

Việc giá cổ phiếu tăng sau khi công bố thỏa thuận phản ánh sự “giải tỏa” rủi ro pháp lý trong ngắn hạn, nhưng định giá trong tương lai sẽ phụ thuộc lớn vào việc thỏa thuận có được phê duyệt ở dạng hiện tại hay không, các điều kiện bổ sung từ tòa án và các bang, cũng như hiệu quả của việc triển khai các thay đổi trong hoạt động của Ticketmaster và phản ứng của thị trường đối với những điều chỉnh này.

Nguồn: xStation5