Cổ phiếu châu Âu giảm điểm khi xung đột Mỹ - Iran tái bùng phát

Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa phiên giao dịch thứ Tư dưới áp lực từ căng thẳng địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và trước thời điểm công bố biên bản cuộc họp đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dưới sự lãnh đạo của Kevin Warsh.

Giá dầu tăng cao do căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang đã gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư, mặc dù mức giảm chung của thị trường vẫn tương đối được kiểm soát. Nhà đầu tư ngày càng lo ngại rằng chi phí năng lượng tăng cao có thể làm bùng phát trở lại áp lực lạm phát và trì hoãn khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai.

Sự không chắc chắn còn gia tăng do chiến lược truyền thông của Fed đang thay đổi dưới thời chủ tịch mới, khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong việc gia tăng mức độ rủi ro. Ngược lại, các công ty dầu khí đang hoạt động tốt hơn nhờ hưởng lợi từ đà tăng của giá dầu thô.

Donald Trump tuyên bố rằng thỏa thuận hòa bình với Iran nhiều khả năng đã sụp đổ và chỉ trích giới lãnh đạo Tehran, cho thấy Mỹ sẵn sàng nối lại các hành động quân sự nếu cần thiết.

Các diễn biến chính

Chỉ số toàn châu Âu STOXX Europe 600 giảm khoảng 0,6%, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư thay vì một làn sóng bán tháo trên diện rộng.

Chỉ số DAX của Đức giảm khoảng 1%, CAC 40 của Pháp giảm 0,9%, trong khi FTSE 100 của Anh và FTSE MIB của Ý đều giảm khoảng 0,7%.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng khoảng 2% lên gần 75,60 USD/thùng sau khi căng thẳng Mỹ - Iran tái leo thang và Washington quyết định thu hồi một giấy phép quan trọng cho phép Iran xuất khẩu dầu thô.

Giá dầu tăng đã làm gia tăng lo ngại rằng lạm phát có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, khiến lợi suất trái phiếu chính phủ châu Âu tăng và làm giảm khẩu vị đối với các tài sản rủi ro.

Nhà đầu tư đang tập trung vào việc công bố biên bản cuộc họp Fed tháng 6, cuộc họp đầu tiên dưới thời Chủ tịch Kevin Warsh, người được cho là có cách tiếp cận truyền thông kém minh bạch hơn so với các đời chủ tịch trước.

Với gần một nửa số quan chức Fed cho biết trong cuộc họp trước rằng họ vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất, một giọng điệu diều hâu trong biên bản có thể khiến thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng về lãi suất toàn cầu.

Các tập đoàn dầu khí lớn đang vượt trội trong phiên hôm nay, với BP tăng khoảng 2,3% và Shell tăng khoảng 1,6%, trở thành những cổ phiếu có diễn biến tốt nhất trên thị trường chứng khoán châu Âu.

EU50, DE40 (D1)

Hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 tiếp tục giao dịch gần vùng biên trên của kênh giá tăng, cho thấy vẫn còn dư địa đáng kể cho một đợt điều chỉnh nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang. Vùng hỗ trợ quan trọng hiện nằm quanh mức 6.240 điểm, được củng cố bởi các phản ứng giá trước đó.

Nguồn: xStation5

Hợp đồng tương lai DAX đã điều chỉnh về gần đường EMA 50 ngày quanh khu vực 25.000 điểm. Việc phá vỡ vùng hỗ trợ này có thể báo hiệu một nhịp giảm mới với quy mô tương tự và mở ra khả năng kiểm tra đường EMA 200 ngày. Các diễn biến địa chính trị liên quan đến Iran sẽ tiếp tục là yếu tố xúc tác quan trọng cần theo dõi, bởi bất kỳ sự leo thang nào cũng có thể tạo thêm áp lực lên nhóm cổ phiếu Đức.

Nguồn: xStation5