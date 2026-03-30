📌 Cổ phiếu châu Âu giảm trong bối cảnh lo ngại chiến tranh tại Trung Đông

Đến chiều thứ Sáu tuần qua, tâm lý thị trường bị chi phối mạnh bởi lo ngại về khả năng leo thang quân sự sâu hơn tại Iran. Việc Mỹ tập trung lực lượng tại khu vực Vịnh Ba Tư dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng, và thị trường ngày càng lo ngại rằng bất kỳ chiến dịch tấn công nào của Mỹ và Israel cũng có thể kéo theo Saudi Arabia. Kịch bản này được xem là một mức leo thang cực đoan, có thể dẫn đến các đòn đáp trả vào những cơ sở hạ tầng trọng yếu trong khu vực-từ nhà máy điện đến hệ thống khử muối nước biển.

Thị trường gần như đã bỏ qua tuyên bố hôm qua của Donald Trump, trong đó ông cho biết thời gian “tạm ngừng tấn công” vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran đã được gia hạn thêm 10 ngày, đến ngày 4/4.

Cổ phiếu châu Âu chịu áp lực bán mạnh, với sự giảm điểm trên diện rộng ở các chỉ số lớn. Euro Stoxx 50 giảm hơn 1,3%, trong khi DAX của Đức giảm hơn 1,5%.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde cảnh báo hôm qua rằng thị trường có thể đang đánh giá thấp quy mô cú sốc năng lượng đang dần lan vào nền kinh tế toàn cầu. Bà nhấn mạnh châu Âu đặc biệt dễ bị tổn thương thông qua kênh năng lượng, chuỗi cung ứng và các đầu vào thiết yếu như helium—một nguyên liệu quan trọng trong sản xuất bán dẫn. Lagarde cũng cho rằng cú sốc này có thể kéo dài nhiều năm, với quá trình điều chỉnh kinh tế diễn ra từ từ.

Ngành công nghiệp nặng châu Âu, cũng như các lĩnh vực như hóa chất và logistics, được xem là những nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất trong kịch bản suy giảm do giá dầu và khí đốt duy trì ở mức cao.

Nhóm cổ phiếu truyền thông mang tính chu kỳ là một trong những nhóm giảm mạnh nhất hôm nay, trung bình giảm khoảng 3%. CTS Eventim gây chú ý khi cổ phiếu lao dốc 16% sau khi công bố triển vọng cả năm kém tích cực.

Thị trường tiếp tục rất nhạy cảm với các tin tức liên quan đến khả năng leo thang quân sự, bao gồm cả kịch bản Mỹ có thể triển khai thêm lực lượng mặt đất trong khu vực. Trước cuối tuần, nhà đầu tư rõ ràng đang giảm mức độ rủi ro.

Eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng trọng tâm của thị trường toàn cầu. Theo đánh giá của giới đầu tư, chỉ khi có tiến triển thực chất hướng tới việc mở lại tuyến vận tải qua eo biển này, tâm lý thị trường mới có thể cải thiện bền vững hơn.

Tác động kinh tế của xung đột ngày càng thể hiện rõ trong dữ liệu vĩ mô, khi các số liệu gần đây cho thấy hoạt động khu vực tư nhân trong tháng 3 giảm mạnh. Điều này củng cố lo ngại về kịch bản tăng trưởng yếu đi đi kèm lạm phát cao.

Thị trường lãi suất cũng đã điều chỉnh lại kỳ vọng đối với ECB. Xác suất tăng lãi suất trong tháng 4 đã tăng lên khoảng 71%, so với kỳ vọng giữ nguyên lãi suất trong phần lớn thời gian trước khi xung đột bùng phát.

Lợi suất trái phiếu tăng tiếp tục gây áp lực lên chứng khoán, với lợi suất Bund Đức kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất kể từ năm 2011, làm giảm sức hấp dẫn tương đối của cổ phiếu và làm tăng chi phí vốn.

Trong bối cảnh thị trường suy yếu chung, Pernod Ricard lại nổi bật khi tăng khoảng 3% sau khi xác nhận đang thảo luận về khả năng sáp nhập với Brown-Forman – công ty sở hữu thương hiệu Jack Daniel’s.

AstraZeneca cũng vượt trội với mức tăng 3,4% sau khi thuốc điều trị hô hấp thử nghiệm Tozorakimab đạt các tiêu chí chính trong hai thử nghiệm giai đoạn cuối, hỗ trợ toàn bộ nhóm cổ phiếu y tế.

Nhìn chung, phiên giao dịch phản ánh một mô hình nhất quán: nhà đầu tư giảm rủi ro, lợi suất trái phiếu tăng, và các kênh truyền dẫn chính của rủi ro địa chính trị vào thị trường là giá năng lượng, kỳ vọng lạm phát và chính sách của ngân hàng trung ương.

Đầu tuần này, STOXX 600 đã có lúc tiến sát vùng điều chỉnh khi giảm khoảng 10% từ đỉnh tháng 2. Tuy nhiên, các phát biểu sau đó của Donald Trump về khả năng gia hạn thời hạn mở lại Eo biển Hormuz đã giúp tâm lý thị trường phần nào ổn định trở lại.