Cổ phiếu châu Âu tăng hai chữ số sau báo cáo lợi nhuận: Electrolux, Alten và Hexagon

Phiên giao dịch ngày thứ Tư chứng kiến cổ phiếu của ba doanh nghiệp châu Âu đồng loạt tăng hơn 10%. Trong cả ba trường hợp, chất xúc tác chính là kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của thị trường, dù chất lượng của những tín hiệu tích cực này có sự khác biệt.

Electrolux tăng khoảng 20% sau khi lợi nhuận hoạt động gần như gấp đôi dự báo.

Lợi nhuận hoạt động (không bao gồm các khoản mục bất thường) đạt 1,20 tỷ SEK, so với mức kỳ vọng 617 triệu SEK, trong khi doanh số hữu cơ tăng 2%.

Kết quả phản ánh hiệu quả từ chương trình cắt giảm chi phí, giúp cải thiện lợi nhuận khoảng 1,4 tỷ SEK.

Tuy nhiên, không phải toàn bộ mức cải thiện đều đến từ sự thay đổi trong hoạt động kinh doanh cốt lõi, bởi khoảng 484 triệu SEK đến từ khoản hoàn thuế nhập khẩu của Mỹ và việc điều chỉnh chương trình phúc lợi chăm sóc sức khỏe.

Tín hiệu tích cực mang tính nền tảng và bền vững nhất vẫn là quá trình tối ưu hóa chi phí cùng dòng tiền tự do, thay vì sự phục hồi nhu cầu tại Bắc Mỹ, nơi doanh số hữu cơ vẫn giảm 3%.

Biểu đồ: ELUXB.SE (D1)

Dù giá cổ phiếu tăng rất mạnh, vẫn khó để khẳng định triển vọng tăng trưởng dài hạn. Tuy nhiên, nếu nhìn theo góc độ lạc quan, có thể thấy giá đang bật lên từ cận dưới của kênh xu hướng giảm. Nguồn: xStation5

Alten tăng khoảng 15% sau khi nâng đáng kể triển vọng năm 2026.

Doanh thu quý II tăng 3,2% theo cơ sở hữu cơ.

Công ty nâng dự báo tăng trưởng cả năm từ khoảng 0% lên 1,4%–1,8%.

Biên lợi nhuận hoạt động được kỳ vọng đạt khoảng 9%, tăng từ 8,5% trong năm 2025.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các lĩnh vực hàng không vũ trụ, quốc phòng, an ninh và đường sắt.

Đây là ví dụ điển hình của việc thị trường định giá lại một kịch bản cơ sở vốn rất bi quan trước đó, sau khi kỳ vọng được điều chỉnh tăng mạnh.

Biểu đồ: ATE.FR (D1)

Đà tăng gần đây cho thấy giá đã bứt phá khỏi kênh xu hướng giảm dài hạn. Mức giá hiện tại có thể trở thành nền tảng cho một xu hướng tăng mới nếu công ty tiếp tục cải thiện kết quả kinh doanh. Nguồn: xStation5

Hexagon tăng hơn 10% sau báo cáo quý II/2026 vượt kỳ vọng.

Tăng trưởng hữu cơ đạt 12%, gần gấp đôi mức kỳ vọng 6,4%.

Doanh thu đạt 1,05 tỷ EUR, cao hơn mức đồng thuận 1,01 tỷ EUR.

EBIT điều chỉnh đạt 272 triệu EUR, vượt mức dự báo 261 triệu EUR.

Động lực chính đến từ nhu cầu rất mạnh của ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng. Ngoài ra, công ty còn được hỗ trợ bởi lượng đơn hàng tồn đọng lớn cùng chương trình hợp nhất chi phí và tái cơ cấu đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch.

Biểu đồ: HEXAB.SE (D1)

Kết quả kinh doanh mạnh mẽ phản ánh nền tảng vững chắc của công ty và hỗ trợ cho định giá. Tuy nhiên, giá cổ phiếu hiện vẫn đang giao dịch ở vùng thấp của một biên độ tích lũy rộng. Nguồn: xStation5