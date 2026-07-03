Cổ phiếu châu Âu tăng mạnh 📈 ASML dẫn dắt nhóm bán dẫn trong khi cổ phiếu quốc phòng suy yếu

Các thị trường chứng khoán châu Âu đang ghi nhận mức tăng mạnh, với cả STOXX Europe 600 và Euro Stoxx 50 đều thiết lập các đỉnh lịch sử mới. Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện nhờ kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể trì hoãn các đợt tăng lãi suất tiếp theo sau khi dữ liệu thị trường lao động Mỹ yếu hơn dự báo. Đà tăng hiện không còn chỉ được dẫn dắt bởi nhóm công nghệ mà còn lan rộng sang các cổ phiếu công nghiệp, tài chính và quốc phòng. Chỉ số DAX của Đức tiếp tục dẫn đầu khu vực khi thiết lập thêm một mức đỉnh lịch sử mới. Trong bối cảnh thị trường Mỹ nghỉ lễ Quốc khánh hôm nay, sự chú ý của nhà đầu tư chủ yếu hướng về các diễn biến tại châu Âu. Trong khi đó, dầu Brent đang giao dịch quanh 72 USD/thùng, còn EUR/USD giảm nhẹ về khoảng 1,144 sau khi các chỉ số PMI mới nhất của châu Âu được công bố.

Điểm nổi bật

STOXX Europe 600 tăng 0,5% trong phiên sáng, tiếp tục dao động gần mức đỉnh lịch sử.

DAX của Đức tăng gần 0,9%, lập thêm một mức cao kỷ lục mới, một phần được hỗ trợ bởi cổ phiếu Siemens sau khi được nâng khuyến nghị.

FTSE 100 tăng 0,3%, trong khi CAC 40 của Pháp cũng tăng 0,3%, phản ánh đà tăng trên diện rộng của thị trường châu Âu.

Aalberts tăng 4,3% và A.P. Moller-Maersk B tăng 3,5%, trong khi EQT giảm 1,9% và Redcare Pharmacy giảm 1,7%.

Cổ phiếu quốc phòng tiếp tục vượt trội nhờ căng thẳng địa chính trị kéo dài và kỳ vọng chi tiêu quân sự sẽ gia tăng.

Dòng tiền đang mở rộng sang các nhóm ngành mang tính chu kỳ, công nghiệp và tài chính, trong khi Pluxee tăng khoảng 6% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý.

Triển vọng hàng ngày của Euro Stoxx 50

Euro Stoxx 50 vẫn đang giao dịch tại các mức đỉnh lịch sử, tăng 17,4% trong 12 tháng qua và hơn 10% từ đầu năm đến nay. Nhóm công nghệ đóng góp lớn nhất cho mức tăng của chỉ số trong hôm nay, trong khi các nhóm phòng thủ như hàng tiêu dùng thiết yếu và chăm sóc sức khỏe vẫn tiếp tục kém tích cực. Khoảng 68% số cổ phiếu trong chỉ số hiện đang giao dịch trên đường trung bình động 200 ngày, xác nhận sự tham gia rộng rãi của thị trường vào xu hướng tăng hiện tại. Infineon Technologies và ASML tiếp tục nằm trong nhóm cổ phiếu có sức mạnh tương đối tốt nhất, cho thấy ngành bán dẫn châu Âu vẫn là một trong những động lực chính của thị trường giá lên trong khu vực.

Nguồn: XTB Research

Các cổ phiếu biến động mạnh

Phiên giao dịch hôm nay được dẫn dắt bởi nhóm công nghệ và công nghiệp, với ASML tăng gần 3%, tiếp tục củng cố sức mạnh của ngành bán dẫn châu Âu. Các cổ phiếu nổi bật khác gồm Siemens, Volkswagen và Mercedes-Benz, cho thấy tâm lý đối với nhóm doanh nghiệp chu kỳ đang được cải thiện. Ở chiều ngược lại, Rheinmetall là cổ phiếu giảm mạnh nhất khi nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng mạnh gần đây, trong khi L'Oréal, Hermès và Ahold Delhaize cũng giao dịch trong sắc đỏ. Tính trong vòng một năm, Infineon, ASML và Siemens Energy vẫn là những cổ phiếu tăng mạnh nhất trong chỉ số, trong khi nhóm hàng xa xỉ và một phần ngành ô tô tiếp tục hoạt động kém hiệu quả.

Nguồn: XTB Research

EU50 (D1)

Hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 đã tăng lên các mức đỉnh lịch sử mới trên 6.400 điểm, tiếp tục duy trì xu hướng tăng mạnh. Thị trường chứng khoán châu Âu đang cho thấy khả năng chống chịu tốt hơn so với Mỹ và châu Á trong bối cảnh biến động gần đây của nhóm cổ phiếu bán dẫn và chip nhớ, đồng thời các cổ phiếu công nghệ cũng đang phục hồi trong phiên hôm nay.

Nguồn: xStation5

Kinh tế Khu vực đồng euro ổn định trở lại sau hai tháng suy giảm

Chỉ số PMI Tổng hợp của Khu vực đồng euro tăng lên 50,0 từ mức 48,5 trong tháng 5, ghi nhận mức cao nhất trong ba tháng và là lần đầu tiên quay trở lại vùng mở rộng kể từ tháng 3. Chỉ số PMI Dịch vụ vẫn ở mức 49,4, phản ánh hoạt động vẫn suy giảm nhưng tốc độ đã chậm lại đáng kể, trong khi lĩnh vực sản xuất cải thiện đủ mạnh để bù đắp cho sự yếu kém của dịch vụ. Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất là tốc độ lạm phát chi phí giảm mạnh, với lạm phát chi phí đầu vào của lĩnh vực dịch vụ ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ khi khảo sát bắt đầu vào năm 1998 (ngoại trừ giai đoạn phong tỏa vì COVID), chủ yếu nhờ áp lực giá năng lượng hạ nhiệt sau căng thẳng tại Trung Đông. Việc làm đã ổn định sau mức giảm mạnh trong tháng 5, trong khi kỳ vọng kinh doanh cải thiện lên mức cao nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Nhìn chung, các số liệu này làm giảm khả năng ECB sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới.

EUR/USD (D1)

Cặp EUR/USD đã giảm về quanh 1,144 bất chấp dữ liệu PMI của Khu vực đồng euro tương đối tích cực. Thị trường dường như cho rằng các số liệu mới nhất sẽ củng cố khả năng ECB duy trì trạng thái tạm dừng trong thời gian dài hơn, trong khi giá dầu giảm tiếp tục làm giảm áp lực lạm phát trên toàn Khu vực đồng euro.

Nguồn: xStation5