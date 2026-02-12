Cổ phiếu CME đạt mức cao kỷ lục 📈 Ai là người hưởng lợi lớn nhất từ ​​sự gia tăng hoạt động thị trường?

Cổ phiếu CME Group (CME.US) hiện đang giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại, quanh 300 USD/cổ phiếu, và đã tăng hơn 10% từ đầu năm, bất chấp bối cảnh khá trái chiều trên Phố Wall. Đà tăng của cổ phiếu được hỗ trợ bởi dòng tiền tổ chức mạnh mẽ, vai trò ngày càng quan trọng mang tính hệ thống của sàn giao dịch này, cùng các sản phẩm mới giúp cải thiện triển vọng tăng trưởng doanh thu.

Công ty hưởng lợi từ mức biến động cao và khối lượng giao dịch kỷ lục trên thị trường kim loại (do sở hữu COMEX), vị thế mạnh trong hàng hóa nông sản (CBOT), giao dịch Bitcoin và Ethereum (nơi CME đang là đơn vị dẫn đầu rõ rệt), cũng như các sản phẩm phái sinh tiền mã hóa khác.

CME cũng hưởng lợi từ khối lượng giao dịch rất lớn trên thị trường trái phiếu Kho bạc Mỹ, cũng như hợp đồng tương lai trên chỉ số S&P 500 (E-mini).

Liệu hợp đồng tương lai đất hiếm có thể đẩy CME tăng cao hơn?

Hôm qua, nhà vận hành sàn giao dịch tại Chicago cho biết họ đang phát triển hợp đồng tương lai đất hiếm đầu tiên trên thế giới – theo các nguồn tin của Reuters, dự án dự kiến sẽ tập trung vào neodymium và praseodymium (NdPr).

Mục tiêu của hợp đồng này là cho phép chính phủ, doanh nghiệp và ngân hàng phòng hộ rủi ro (hedge) trước biến động của thị trường đất hiếm, vốn hiện đang bị Trung Quốc thống trị.

Sàn ICE cũng đang cân nhắc một sản phẩm tương tự, nhưng theo hai nguồn tin, họ đang ở giai đoạn phát triển chậm hơn CME.

Đất hiếm (17 nguyên tố) đóng vai trò then chốt đối với quá trình chuyển đổi năng lượng, ngành điện tử và quốc phòng; trong đó NdPr đặc biệt quan trọng vì được dùng để sản xuất nam châm vĩnh cửu, có mặt trong động cơ xe điện, tuabin gió, máy bay chiến đấu và drone.

Các nguồn tin nhấn mạnh rằng công cụ này hiện là một “mảnh ghép còn thiếu” đối với thị trường và quản trị rủi ro chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, quyết định ra mắt hợp đồng vẫn chưa được đưa ra, và rào cản chính là tính thanh khoản thấp của thị trường đất hiếm, cũng như quy mô tương đối nhỏ so với các kim loại khác đang được giao dịch trên sàn tương lai.

Chủ đề này ngày càng quan trọng khi phương Tây gia tăng nỗ lực mở rộng sản xuất khoáng sản chiến lược – Mỹ đã tạo ra một khối thương mại ưu đãi với các đồng minh và triển khai kho dự trữ chiến lược trị giá khoảng 12 tỷ USD.

Giá NdPr hiện chủ yếu được hình thành tại Trung Quốc và phản ánh qua các chỉ số từ các tổ chức như Fastmarkets, Benchmark Mineral Intelligence và Shanghai Metals Market.

Tại Trung Quốc, có hai sàn giao dịch giao ngay đất hiếm (Ganzhou Rare Metal Exchange và Baotou Rare Earth Products Exchange), và Sở giao dịch tương lai Quảng Châu cũng đã phát tín hiệu kế hoạch triển khai hợp đồng tương lai đất hiếm.

Công ty báo cáo gì trong Q4/2025?

Kết quả Q4/2025 nhìn chung phù hợp với kỳ vọng thị trường. CME nhấn mạnh hoạt động giao dịch tăng trưởng đồng đều trên tất cả nhóm tài sản và tỷ trọng nhà đầu tư cá nhân tăng lên (khối lượng cao hơn ở lãi suất, năng lượng, kim loại, nông sản và crypto).

Các số liệu chính: Doanh thu: 1.65 tỷ USD (so với 1.64 tỷ USD dự báo; +8.1% YoY), EPS điều chỉnh: 2.77 USD (so với 2.74 USD dự báo), EBITDA điều chỉnh: 1.13 tỷ USD (đúng kỳ vọng; biên 68.6%), Biên lợi nhuận hoạt động: 61.8% (tương đương năm trước), Vốn hóa thị trường: khoảng 110 tỷ USD.

Ban lãnh đạo cho rằng động lực chính của quý là các “event contracts” mới và tăng trưởng mạnh doanh số/hoạt động nhà đầu tư cá nhân trong các sản phẩm micro. Công ty cũng nhấn mạnh sự đa dạng hóa khách hàng và điều kiện tích cực ở cả phân khúc tổ chức lẫn bán lẻ trong môi trường biến động cao.

Những điểm nổi bật từ cuộc họp với giới phân tích

Sức bền hệ sinh thái khách hàng trong môi trường biến động: Ban lãnh đạo nhấn mạnh nhu cầu vẫn ổn định từ cả retail và institutional, với open interest và khối lượng giao dịch tăng – cho thấy hệ sinh thái “khỏe mạnh”.

Prediction markets và rủi ro pháp lý: CME cho biết tiếp cận thận trọng và tập trung vào các sản phẩm phù hợp với khung pháp lý của CFTC (dựa trên swap).

Thay đổi phí và tác động theo từng nhóm tài sản: CME nhấn mạnh doanh thu đa dạng từ dữ liệu thị trường, điều chỉnh phí có chọn lọc (đặc biệt ở kim loại và sản phẩm micro), đồng thời rà soát lại các chương trình ưu đãi.

Độ bền doanh thu dữ liệu trong kỷ nguyên AI + hoàn vốn cho cổ đông: Công ty cho rằng dữ liệu độc quyền vẫn cực kỳ quan trọng với chiến lược khách hàng; hoạt động mua lại cổ phiếu được liên kết với việc sử dụng nguồn vốn (bao gồm thương vụ tại Áo) cho buyback.

Chuyển dịch lên Google Cloud và chi phí: CME báo cáo tiến độ tốt, và chi phí công nghệ tương lai sẽ được đưa vào hướng dẫn tài chính chung khi các chi phí “legacy” dần được loại bỏ.

Biểu đồ CME (CME.US), khung thời gian D1

Định giá CME

Định giá của CME, xét theo P/E, không quá đắt (P/E khoảng 28, forward P/E khoảng 25), xét đến biên lợi nhuận cao, tăng trưởng tương đối ổn định và tính “phòng thủ” của mô hình kinh doanh – vì doanh thu chủ yếu đến từ khối lượng giao dịch, chứ không phụ thuộc vào hướng đi của thị trường. Trong 5 năm qua, lợi nhuận trung bình tăng khoảng 14%/năm. Nếu duy trì được tốc độ này trong 5 năm tới với biên lợi nhuận tương tự, có thể nói đà tăng của cổ phiếu vẫn chưa tách rời khỏi nền tảng cơ bản. Khoảng cách giữa ROIC và WACC cho thấy công ty đang tạo giá trị cho cổ đông, và CME duy trì mức lợi suất cổ tức trung bình khoảng 2%/năm.

