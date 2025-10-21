Cổ phiếu Coca-Cola tăng vọt sau khi công bố kết quả tài chính ấn tượng🚀

Coca-Cola gây bất ngờ cho thị trường với kết quả vượt kỳ vọng của giới phân tích, bao gồm cả mức tăng trong biên lợi nhuận hoạt động. Điều này đã khiến cổ phiếu Coca-Cola tăng hơn 3% ngay đầu phiên giao dịch tại Mỹ.

Các chỉ số chính trong kết quả quý 3/2025 của Coca-Cola

Doanh thu: 12,455 tỷ USD, tăng 5,1% so với quý 3/2024 và cao hơn 0,4% so với dự báo của giới phân tích.

EBIT: 3,982 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 2,9% so với kỳ vọng.

Lợi nhuận ròng: 3,696 tỷ USD, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm trước và vượt 10,3% so với ước tính của giới phân tích.

Coca-Cola mở rộng biên lợi nhuận

Kết quả của Coca-Cola tiếp tục vững chắc với sự cải thiện của Fuze Tea và mức tăng thị phần của Powerade cùng BODYARMOR, hai thương hiệu đồ uống thể thao chủ lực. Công ty đã tăng doanh số bán hàng theo đơn vị 1% trên toàn cầu, trong đó khu vực EMEA tăng 4%. Cùng với mức tăng giá trung bình 6% trên toàn cầu, Coca-Cola đã đạt được kết quả tích cực trong quý, nâng biên EBIT từ 30,7% lên 32%, dù chi tiêu cho quảng cáo tăng — được bù đắp nhờ hiệu quả hoạt động cao hơn ở các bộ phận khác. Biên lợi nhuận gộp cũng mở rộng nhẹ, từ 61,5% lên 61,6%, bất chấp chi phí nguyên liệu tăng.

Điểm đáng chú ý là mức tăng giá cao nhất đến từ khu vực châu Á – Thái Bình Dương (8%), khiến khu vực này trở thành nguồn tăng trưởng doanh thu mạnh nhất với tăng 11% so với cùng kỳ. Với việc châu Á hiện chiếm 12,5% tổng doanh thu của Coca-Cola, tiềm năng tăng trưởng trong khu vực này được đánh giá là rất lớn và có thể đóng góp đáng kể cho tăng trưởng chung của công ty. Dòng tiền hoạt động trong 9 tháng đầu năm tăng 28%, trong khi chi tiêu vốn (CAPEX) vẫn duy trì ổn định.

Kết quả quý này của Coca-Cola cho thấy sức bật mạnh mẽ và khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận nhờ vào: Danh mục sản phẩm đa dạng, Thương hiệu mạnh và khả năng tăng giá hiệu quả mà không làm giảm nhu cầu.

Cổ phiếu Coca-Cola (KO.US) đã mở cửa với mức tăng mạnh, phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư đối với triển vọng sắp tới.