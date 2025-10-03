Cổ phiếu Coinbase vượt qua vùng kháng cự quan trọng🔔

- Đà tăng mạnh, điều chỉnh sâu: Coinbase đã bứt phá mạnh từ tháng 4 đến tháng 7/2024, nhưng sau đó mất khoảng một nửa mức tăng trong một nhịp điều chỉnh mạnh. Hôm nay, cổ phiếu tăng 1%.
- Vùng hỗ trợ 300 USD: Cổ phiếu tìm thấy hỗ trợ quanh mức 300 USD, khu vực được củng cố bởi các phản ứng giá trước đó và mức thoái lui Fibonacci 50% của nhịp tăng tháng 4–7.
- Sức mạnh kỹ thuật được duy trì: Bất chấp điều chỉnh, Coinbase vẫn giao dịch trên EMA 100 kỳ, cho thấy tâm lý lạc quan tổng thể vẫn còn nguyên vẹn.
- Tiềm năng tăng giá: Nếu hỗ trợ 300 USD giữ vững, các mức kháng cự tiếp theo cần theo dõi là 378 USD và 423 USD — vùng đỉnh gần nhất.
Cổ phiếu Coinbase duy trì xu hướng tăng mạnh từ tháng 4 đến tháng 7/2024. Sau đó, giá điều chỉnh sâu, xóa bỏ khoảng một nửa mức tăng trước đó. Tuy nhiên, đà giảm đã chững lại quanh vùng 300 USD/cổ phiếu, hiện đang đóng vai trò như một vùng hỗ trợ tiềm năng cho nhịp tăng mới. Vùng 300 USD đã chứng minh tầm quan trọng, được đánh dấu bởi nhiều phản ứng giá trước đó cũng như mức thoái lui Fibonacci 50% tính trên toàn bộ nhịp tăng từ tháng 4. Ngoài ra, giá vẫn duy trì trên đường trung bình động hàm mũ 100 kỳ (EMA 100), củng cố thêm tâm lý lạc quan đối với cổ phiếu. Nếu nhịp hồi phục từ mốc hỗ trợ 300 USD được giữ vững, giá có thể hướng tới vùng kháng cự 378 USD, và xa hơn là 423 USD/cổ phiếu, tương ứng với các đỉnh gần đây nhất.
Biểu đồ cổ phiếu Coinbase, khung D1:
Nguồn: xStation5
