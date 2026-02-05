Cổ phiếu công nghệ tiếp tục lao dốc❗️

Nhóm cổ phiếu công nghệ hiện đang đối mặt với một nhịp điều chỉnh mạnh, chủ yếu xuất phát từ tâm lo ngại khi thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc hơn - nơi không phải mọi doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đều chắc chắn trở thành người chiến thắng. Áp lực bán lan rộng toàn ngành càng bị khuếch đại sau khi Advanced Micro Devices (AMD) đưa ra dự báo quý I kém khả quan, khiến cổ phiếu công ty lao dốc tới 16%.

Sự suy yếu nhanh chóng lan sang toàn bộ lĩnh vực bán dẫn và phần mềm. Micron Technology giảm 9%, Broadcom mất 5%, trong khi Oracle giảm 4%. Ngay cả các cổ phiếu hạ tầng dẫn dắt như Nvidia hay CrowdStrike cũng đang chịu áp lực chốt lời trong những phiên gần đây. Dù Microsoft tạm thời ổn định hơn, bức tranh chung vẫn cho thấy công nghệ đang là nhóm hoạt động kém nhất trong S&P 500, giảm hơn 2%, khi nhà đầu tư chờ đợi báo cáo lợi nhuận mang tính quyết định từ Alphabet và Amazon để xác lập xu hướng kế tiếp.

Dữ liệu việc làm cũng góp phần làm suy yếu tâm lý thị trường. Theo báo cáo ADP mới nhất, khu vực tư nhân chỉ tạo thêm 22.000 việc làm, thấp hơn rất nhiều so với dự báo 45.000. Đáng chú ý, số liệu này thậm chí có thể mang tính tiêu cực nếu không nhờ sự gia tăng tuyển dụng trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh giảm số liệu của tháng trước càng làm triển vọng thị trường lao động trở nên kém chắc chắn.

Biểu đồ chỉ số US100 (D1)

Chỉ số US100 đã bước vào pha điều chỉnh sâu hơn, có thời điểm ghi nhận mức giảm mạnh 2,3%. Đáng chú ý, chỉ số đã phá vỡ dứt khoát xuống dưới mức thoái lui Fibonacci 50% (25.136) - vùng từng đóng vai trò hỗ trợ trong phiên. Đà giảm chỉ dừng lại sau khi tiếp cận vùng Fibonacci 38,2% (~24.885) và đường EMA dài hạn 120 phiên (đường tím đậm), hiện được xem là “ranh giới sống còn” đối với phe mua.

Nếu chỉ số không giữ được vùng 24.800, kịch bản giảm sẽ có khả năng mở rộng về mức Fibo 23,6% (24.575), thậm chí hướng tới vùng tâm lý quan trọng 24.000. Ngược lại, xu hướng hồi phục chỉ có thể được củng cố nếu US100 lấy lại mốc 25.130 (EMA 100 ngày). Nếu không thể vượt trở lại vùng này, đợt phá vỡ hiện tại có thể được xác nhận như một tín hiệu thay đổi cấu trúc xu hướng trong trung hạn.

Nguồn: xStation5