Cổ phiếu của Alphabet vọt 8% sau khi thắng kiện

23:20 3 tháng 9, 2025

Gã khổng lồ công nghệ Alphabet, thường được biết đến với tên Google, đang leo lên mức đỉnh kỷ lục mới, tăng mạnh tới 8% trong phiên hôm nay. Vốn hóa thị trường của công ty chỉ trong một ngày đã tăng thêm 220 tỷ USD! Quyết định của tòa án cho phép Google tiếp tục duy trì vị thế thống trị trên thị trường.

Vào năm 2024, Bộ Tư pháp Mỹ đã đâm đơn kiện chống độc quyền đối với công ty công nghệ có trụ sở tại California, chỉ ra một loạt hành vi chống người tiêu dùng và xu hướng độc quyền. Sau gần một năm tranh tụng, phán quyết cuối cùng đã được đưa ra.

  • Google sẽ không bị buộc phải tách công ty thành nhiều thực thể, giúp duy trì lợi thế kinh tế theo quy mô.

  • Tòa án cũng cho phép công ty tiếp tục trả phí cho Apple để đảm bảo Google là trình duyệt mặc định trên hệ điều hành iOS.

Đổi lại, tòa án yêu cầu Alphabet thực hiện một số nhượng bộ:

  • Công ty sẽ phải chia sẻ dữ liệu thu thập được với các đối thủ cạnh tranh.
  • Lệnh cấm các thỏa thuận độc quyền đối với Google sẽ có hiệu lực.

Bộ Tư pháp Mỹ coi phán quyết là chiến thắng của họ, nhưng các nhà đầu tư của Alphabet và Apple lại nghĩ ngược lại. Giá trị cổ phiếu của hai công ty đang tăng mạnh và cổ đông đang hưng phấn sau phán quyết. Cần lưu ý rằng hai công ty này chiếm tới 15% chỉ số Nasdaq 100. Sự tăng mạnh đáng kể này có thể kéo cả chỉ số đi lên và góp phần thay đổi tâm lý thị trường.

 
 

