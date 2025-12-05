Mở phiên Mỹ: Chỉ số chứng khoán Mỹ phục hồi sau dữ liệu PCE 🗽Cổ phiếu bán dẫn tăng vọt

Các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục đà tăng, dẫn đầu là nhóm công nghệ (chip bán dẫn, Big Tech) và tài chính. Dữ liệu từ Đại học Michigan cho thấy kỳ vọng lạm phát giảm mạnh hơn dự kiến, cả ở khung 1 năm lẫn 5 năm. Trong khi đó, chỉ số lạm phát PCE công bố đúng như dự báo, ở mức 2,8% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 10. Các số liệu như vậy nhìn chung hỗ trợ thị trường, đặc biệt khi chi tiêu cá nhân vẫn vững, dù thấp hơn kỳ vọng một chút khi điều chỉnh theo lạm phát, với mức tăng 0% theo tháng.

Cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent có vẻ diễn ra thuận lợi, khi phía Trung Quốc đưa ra tuyên bố tích cực, nhấn mạnh mong muốn mở rộng hợp tác với Hoa Kỳ.

Ngoài ra, chiến lược mới của Lầu Năm Góc cho biết châu Âu sẽ gánh phần lớn chi tiêu quốc phòng của NATO vào năm 2027, đồng thời nhằm giảm rủi ro xảy ra xung đột tiềm tàng liên quan đến Đài Loan.

Biểu đồ Nasdaq 100 (khung thời gian US100, D1)

Nguồn: xStation5

Tin tức công ty

Rubrik - Cổ phiếu Rubrik tăng gần 19% sau khi công ty quản lý dữ liệu đám mây báo cáo kết quả vượt xa dự báo. Quý tài chính thứ ba, công ty ghi nhận lợi nhuận điều chỉnh 0,10 USD/cp trên 350 triệu USD doanh thu, trong khi dự báo của LSEG là lỗ 0,17 USD/cp và doanh thu 320 triệu USD.

Cooper Companies - Cổ phiếu công ty thiết bị y tế này tăng hơn 13% nhờ kết quả quý mạnh. Công ty còn nâng triển vọng lợi nhuận cả năm và cập nhật mục tiêu dòng tiền tự do dài hạn lên hơn 2,2 tỷ USD. Thị trường phản ứng rất tích cực.

Ulta Beauty - Cổ phiếu Ulta tăng khoảng 6% sau khi nhà bán lẻ mỹ phẩm nâng dự báo doanh thu cả năm lên 12,3 tỷ USD, vượt mức 12,0–12,1 tỷ USD trước đó. EPS được nâng lên 25,20–25,50 USD, so với mức 23,85–24,30 USD trước đây.

SoFi Technologies - Cổ phiếu SoFi giảm 5% sau khi fintech này công bố phát hành cổ phiếu trị giá 1,5 tỷ USD, khiến nhà đầu tư lo ngại về pha loãng cổ phiếu.

Netflix and Warner Bros. Discovery - Cổ phiếu Netflix và Warner Bros. Discovery lần lượt giảm gần 3% và khoảng 1% sau khi Netflix thông báo đã đồng ý mua lại WBD với giá 27,75 USD/cổ phiếu. Thị trường phản ứng thận trọng dù đây là một trong những thương vụ lớn nhất ngành. Cổ phiếu Netflix đã phục hồi nhẹ sau giờ mở cửa nhưng hiện vẫn thấp hơn khoảng 10% so với đường EMA 200 ngày.

US UoM (flash, December) report hihlights

Niềm tin người tiêu dùng Mỹ tăng nhẹ, chủ yếu do nhóm người trẻ. Kỳ vọng tăng lên, đặc biệt ở tài chính cá nhân với mức cải thiện 13%, dù vẫn thấp hơn đầu năm 2025.

Quan điểm về thị trường lao động nhích lên nhưng vẫn yếu; nói chung niềm tin vẫn thấp do áp lực giá kéo dài.

Kỳ vọng lạm phát 1 năm giảm xuống 4,1%, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2025 và là tháng giảm thứ 4 liên tiếp.

Kỳ vọng lạm phát dài hạn giảm xuống 3,2%, bằng mức tháng 1; tuy nhiên sự không chắc chắn vẫn cao ở cả ngắn và dài hạn.

Nguồn: UoM data