Cổ phiếu của các hãng hàng không châu Âu phục hồi

Một tuyên bố chính thức từ Iran và D. Trump về việc mở cửa Eo biển Hormuz đang kích hoạt sự sụt giảm của giá dầu và sự trở lại ngoạn mục của khẩu vị rủi ro. Trong số những đối tượng hưởng lợi lớn nhất là các hãng hàng không châu Âu.

Chủ tịch Cơ quan Năng lượng Quốc tế vừa cảnh báo chỉ vài ngày trước rằng châu Âu chỉ còn khoảng sáu tuần dự trữ nhiên liệu bay, và một số hãng vận tải đã bắt đầu cắt giảm các lộ trình, ví dụ như Lufthansa.

Những tuyên bố mang tính đột phá từ các đại diện của Iran và Hoa Kỳ liên quan đến xung đột tại Eo biển Hormuz, vốn đã gây áp lực lên định giá của các hãng hàng không, đặc biệt là ở châu Âu, đã đảo ngược tâm lý 180 độ. Cổ phiếu đang tăng trong khoảng từ 5% đến gần 10%, nỗ lực phục hồi những tổn thất gần đây.

AF.FR (D1)

Bất chấp những mức tăng mạnh mẽ, tất cả các hãng hàng không lớn của châu Âu vẫn duy trì ở mức thấp hơn nhiều so với mức trước chiến tranh. Cần nhớ rằng hầu hết các công ty này vốn đã phải vật lộn với xu hướng giảm dài hạn và dai dẳng ngay cả trước khi chiến tranh xảy ra. Trung bình, mức định giá vẫn thấp hơn vài phần trăm so với mức đầu tháng Hai. Nguồn: xStation5