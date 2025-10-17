Cổ phiếu của Zions Bancorporation giảm giá trước những lo ngại về các khoản cho vay!

Ngân hàng Zions Bancorporation đã chịu áp lực lớn từ thị trường sau khi công bố khoản xóa sổ khoản vay trị giá 50 triệu USD, liên quan đến hai khoản vay lớn được cấp cho các khách hàng hiện đang vướng vào các vụ kiện tụng. Ngân hàng cho biết vấn đề bắt nguồn từ các cáo buộc sai lệch thông tin trong quá trình thẩm định khoản vay cũng như việc các khách hàng này không đáp ứng được các nghĩa vụ theo hợp đồng.

Mặc dù Zions nhấn mạnh rằng các khoản vay này không liên quan đến các trường hợp có vấn đề đã biết trước đây như Tricolor hay First Brands — nhằm tạo sự tách biệt giữa khoản xóa sổ hiện tại và các sự cố trong quá khứ — nhưng sự kiện này vẫn làm dấy lên những câu hỏi nghiêm trọng về hiệu quả trong hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro của ngân hàng.

Thị trường đã phản ứng ngay lập tức, khiến giá cổ phiếu của ngân hàng lao dốc khoảng 13%, phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về sự ổn định cũng như chất lượng danh mục cho vay. Tình huống này càng đáng lo ngại hơn khi đặt trong bối cảnh chung của ngành ngân hàng khu vực, vốn đã bị phơi bày những điểm yếu trong cuộc khủng hoảng Silicon Valley Bank và các vấn đề ở nhiều ngân hàng khu vực khác, khi rủi ro tín dụng tăng cao buộc phải điều chỉnh bảng cân đối kế toán và gây áp lực lên giá cổ phiếu.

Báo cáo lợi nhuận quý III sắp tới sẽ có ý nghĩa then chốt, được xem là phép thử quan trọng đối với ngân hàng và mang đến cho nhà đầu tư manh mối về việc liệu những vấn đề với khoản vay chỉ là sự cố đơn lẻ hay là dấu hiệu của những điểm yếu mang tính hệ thống trong chính sách quản trị rủi ro. Ngoài ra, Zions còn tiếp tục đối mặt với những thách thức liên quan đến thị trường cho vay tiêu dùng, có thể rộng hơn nhiều so với chỉ hai khoản vay bị xóa sổ này, đòi hỏi sự theo dõi chặt chẽ và thận trọng từ phía nhà đầu tư.

Nguồn: xStation5