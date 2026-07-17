Cổ phiếu đáng chú ý: ASML - Những cỗ máy vận hành tương lai của ngành bán dẫn

Trong mùa báo cáo kết quả kinh doanh, có những doanh nghiệp mà báo cáo tài chính chủ yếu được các cổ đông của họ quan tâm. Tuy nhiên, cũng có những công ty thu hút sự chú ý của gần như toàn bộ thị trường. ASML đã thuộc nhóm này trong nhiều năm. Kết quả kinh doanh của công ty Hà Lan không chỉ phản ánh tình hình hoạt động của chính doanh nghiệp mà còn cho thấy tốc độ đầu tư của các nhà sản xuất bán dẫn lớn nhất thế giới. Mỗi dự báo mới, mỗi số lượng đơn hàng hay bình luận từ ban lãnh đạo đều trở thành tín hiệu quan trọng về mức độ nhu cầu đối với những công nghệ tiên tiến nhất được sử dụng trong sản xuất chip.

Báo cáo quý II đã mang đến đúng điều mà các nhà đầu tư mong đợi. Công ty công bố kết quả tài chính rất tích cực, nâng dự báo cho cả năm và duy trì triển vọng lạc quan trong các quý tới. Thị trường xem đây là bằng chứng cho thấy chi tiêu cho phát triển hạ tầng bán dẫn vẫn ở mức cao và chu kỳ đầu tư hiện tại vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục tăng trưởng.

Đối với ASML, một báo cáo quý hiếm khi làm thay đổi cách thị trường nhìn nhận công ty. Thay vào đó, nó thường củng cố niềm tin của nhà đầu tư rằng vị thế của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn cực kỳ vững chắc. Chính vì vậy, các kỳ công bố kết quả kinh doanh của ASML luôn thu hút sự chú ý đặc biệt. Đối với nhiều người tham gia thị trường, đây là một trong những chỉ báo tốt nhất về sức khỏe chung của toàn bộ ngành bán dẫn.

Vì sao ASML vẫn là một trong những công ty quan trọng nhất của ngành bán dẫn

Lợi thế cạnh tranh của ASML đã được nhắc đến rất nhiều. Trong nhiều năm, công ty vẫn là nhà cung cấp chủ chốt các công nghệ được sử dụng để sản xuất những con chip tiên tiến nhất và vị thế này hầu như không thay đổi. Tuy nhiên, hiện nay một câu hỏi thú vị hơn không còn chỉ là mô tả mô hình kinh doanh của công ty, mà là: chu kỳ đầu tư hiện tại sẽ còn kéo dài bao lâu và liệu ASML có tiếp tục là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất hay không?

Hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy tốc độ đầu tư sẽ chậm lại đáng kể. Các nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới vẫn tiếp tục rót hàng tỷ USD vào những nhà máy mới, trong khi các nhà vận hành trung tâm dữ liệu không ngừng gia tăng đầu tư vào hạ tầng điện toán. Đằng sau mỗi quyết định này đều là những đơn hàng dành cho các công nghệ sản xuất ngày càng tiên tiến hơn. Và đây chính là lúc ASML đóng vai trò trung tâm. Tham vọng của các nhà sản xuất bán dẫn càng lớn thì nhu cầu đối với các giải pháp của công ty Hà Lan càng mạnh.

Mô hình kinh doanh của ASML hoàn toàn phù hợp với bối cảnh thị trường hiện nay. Công ty không cạnh tranh bằng giá thấp hay các chương trình khuyến mãi ngắn hạn. Thay vào đó, họ cung cấp các giải pháp trở thành một phần trong kế hoạch đầu tư dài hạn của những nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới. Các đơn hàng được ký kết hôm nay thường chỉ được ghi nhận doanh thu trong các quý tiếp theo, trong khi lượng đơn hàng tồn đọng (backlog) lớn giúp công ty có mức độ dự báo doanh thu và hoạt động rất cao. Đây là một trong những đặc điểm đã giúp ASML khác biệt so với nhiều doanh nghiệp công nghệ khác trong nhiều năm qua.

Chu kỳ hiện tại cũng có một đặc điểm quan trọng khác. Trước đây, tăng trưởng của ngành bán dẫn chủ yếu được thúc đẩy bởi điện thoại thông minh, máy tính cá nhân và thiết bị điện tử tiêu dùng. Ngày nay, động lực chính của đầu tư lại đến từ các trung tâm dữ liệu và hạ tầng phục vụ huấn luyện cũng như vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo. Thị trường này đòi hỏi những con chip ngày càng tiên tiến hơn, đồng nghĩa với việc đầu tư vào công nghệ sản xuất cũng phải tăng lên tương ứng. Từ góc độ của ASML, điều này tạo ra một môi trường mà nhu cầu có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn rất nhiều so với một chu kỳ kinh tế thông thường.

Điều gì sẽ thúc đẩy ASML trong các quý tới

Đối với ASML, yếu tố quan trọng nhất không phải là kết quả của một quý đơn lẻ mà là hướng đi của toàn bộ ngành bán dẫn. Việc sản xuất các con chip tiên tiến nhất đòi hỏi mức đầu tư ngày càng lớn, và cuộc chạy đua công nghệ giữa những nhà sản xuất chip hàng đầu rõ ràng đang tăng tốc. Mỗi thế hệ bộ xử lý mới đồng nghĩa với quy trình sản xuất phức tạp hơn, nhiều công đoạn hơn và chi tiêu lớn hơn cho thiết bị nhà máy. Đây chính là môi trường giúp ASML xây dựng lợi thế cạnh tranh của mình.

Cũng cần chú ý đến cơ cấu doanh thu của ASML. Doanh thu từ việc bán các hệ thống mới vẫn là mảng kinh doanh quan trọng nhất, nhưng dịch vụ đã đóng vai trò ngày càng lớn qua từng năm. Mỗi cỗ máy được bàn giao đều tiếp tục tạo ra doanh thu trong nhiều năm thông qua bảo trì, nâng cấp và hỗ trợ kỹ thuật. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh của ASML không chỉ phụ thuộc vào việc giành được các đơn hàng mới. Theo thời gian, số lượng thiết bị đã lắp đặt sẽ tạo ra dòng doanh thu định kỳ ngày càng lớn, giúp lợi nhuận ổn định hơn và giảm tác động của những biến động ngắn hạn trong chu kỳ bán dẫn.

Lượng đơn hàng tồn đọng cũng tiếp tục là một yếu tố then chốt. Việc sản xuất các hệ thống quang khắc tiên tiến nhất mất nhiều tháng, đồng nghĩa với việc khách hàng phải đưa ra quyết định đầu tư rất lâu trước khi doanh thu được ghi nhận. Điều này giúp ASML có khả năng dự báo tương đối tốt cho các quý tiếp theo và lập kế hoạch sản xuất hiệu quả hơn. Trong bối cảnh các nhà sản xuất chip hàng đầu đang triển khai các chương trình đầu tư kéo dài nhiều năm, mô hình kinh doanh này trở thành một lợi thế bổ sung.

Trong các quý tới, một yếu tố khác sẽ ngày càng trở nên quan trọng. Ngày càng nhiều khoản đầu tư của các nhà sản xuất chip lớn nhất tập trung vào hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo. Việc xây dựng các trung tâm dữ liệu mới cũng như phát triển thế hệ bộ xử lý và chip tiếp theo đòi hỏi phải tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất. Đối với ASML, điều đó đồng nghĩa với việc công ty đang hoạt động trong một môi trường mà nhu cầu không được thúc đẩy bởi một sản phẩm riêng lẻ hay một xu hướng ngắn hạn, mà bởi một chu kỳ đầu tư dài hạn đang tác động đến gần như toàn bộ ngành bán dẫn.

Thị trường đã nhận được đúng điều mà họ mong đợi

Động lực mạnh mẽ của ngành bán dẫn được phản ánh rõ trong các số liệu mà ASML công bố. Quý II mang lại kết quả vượt xa kỳ vọng của thị trường, trong khi những bình luận của ban lãnh đạo về các tháng tới còn tạo ấn tượng mạnh hơn. Công ty không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng cao mà còn nâng dự báo cho cả năm, xác nhận rằng nhu cầu đối với các giải pháp của họ vẫn đặc biệt mạnh mẽ.

Những điểm nổi bật sau báo cáo kết quả kinh doanh

Doanh thu đạt 9,3 tỷ euro, chạm mức cao nhất trong vùng dự báo trước đó.

Biên lợi nhuận gộp tăng lên 53,7%, tiếp tục duy trì ở mức rất cao.

Lợi nhuận ròng đạt 2,3 tỷ euro.

Đơn hàng mới đạt 5,5 tỷ euro, trong đó phần lớn đến từ các hệ thống EUV.

Ban lãnh đạo nâng dự báo doanh thu cho cả năm 2026.

Công ty tiếp tục duy trì triển vọng tích cực cho 2027 và 2028, đồng thời cho rằng mức đầu tư của toàn ngành sẽ vẫn ở mức cao.

Trên thực tế, báo cáo lần này đã gửi đi một số tín hiệu rất quan trọng. Trước hết là sức mạnh liên tục của lượng đơn hàng. Đối với một doanh nghiệp hoạt động dựa trên các dự án đầu tư dài hạn, đây là một trong những chỉ báo quan trọng nhất về hoạt động kinh doanh trong tương lai. Điều đó cho thấy các nhà sản xuất bán dẫn lớn nhất thế giới vẫn chưa cắt giảm chi tiêu, bất chấp việc họ đã đầu tư ở mức kỷ lục trong những năm gần đây.

Biên lợi nhuận cũng tiếp tục là một điểm sáng đáng khích lệ. Một lần nữa, ASML cho thấy công ty có thể kết hợp giữa mở rộng hoạt động kinh doanh và duy trì mức lợi nhuận vượt trội. Đây là tín hiệu quan trọng đối với các nhà đầu tư vì nó chứng minh rằng nhu cầu gia tăng không phải đánh đổi bằng chất lượng hoạt động. Công ty tiếp tục chuyển hóa lợi thế công nghệ của mình thành kết quả tài chính hết sức ấn tượng.

Thông điệp từ ban lãnh đạo cũng rất đáng chú ý. Điều gây bất ngờ lớn nhất không phải là kết quả của riêng quý vừa qua mà là sự lạc quan về các quý sắp tới. Việc nâng dự báo cùng với duy trì triển vọng tích cực cho những năm tới cho thấy chu kỳ đầu tư hiện tại của ngành bán dẫn vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng. Đây chính là yếu tố được thị trường đón nhận tích cực nhất và là động lực chính thúc đẩy giá cổ phiếu tăng mạnh sau khi báo cáo được công bố.

Tuy nhiên, kết quả của một quý chỉ là một phần trong bức tranh lớn hơn. Một báo cáo tài chính riêng lẻ có thể cho thấy công ty đã hoạt động như thế nào trong ba tháng vừa qua, nhưng chỉ khi phân tích các yếu tố nền tảng mới có thể trả lời liệu mức định giá hiện tại có thực sự được hỗ trợ bởi chất lượng doanh nghiệp hay không. Vì vậy, phần tiếp theo sẽ tập trung đánh giá toàn diện hồ sơ tài chính của ASML thay vì chỉ xoay quanh kết quả của một quý.

Phân tích tài chính: Những nền tảng tiếp tục củng cố câu chuyện tăng trưởng của ASML

Một vị thế công nghệ độc nhất là chưa đủ để biện minh cho mức định giá cao. Đối với ASML, hiệu quả tài chính cũng quan trọng không kém vì nó cho thấy liệu lợi thế cạnh tranh của công ty có thực sự được chuyển hóa thành giá trị bền vững cho cổ đông hay không. Phân tích tăng trưởng doanh thu, khả năng sinh lời và năng lực tạo dòng tiền sẽ giúp có cái nhìn rõ hơn về chất lượng doanh nghiệp, đồng thời đánh giá xem câu chuyện tăng trưởng hiện tại có được hỗ trợ bởi các kết quả tài chính thực tế hay không.

Tín hiệu tích cực đầu tiên là công ty đã quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng mạnh. Sau giai đoạn khởi đầu năm 2024 kém tích cực, ASML từng bước lấy lại đà tăng và kết quả kinh doanh trở nên ổn định hơn đáng kể kể từ năm 2025. Trong số liệu tài chính năm gần nhất, doanh thu tăng 21,3%, cho thấy công ty vẫn đang hưởng lợi từ môi trường thị trường thuận lợi. Quan trọng hơn, tăng trưởng doanh thu đi kèm với việc duy trì khả năng sinh lời ở mức rất cao.

Trong nhiều năm qua, ASML luôn nổi bật nhờ khả năng tạo ra biên lợi nhuận vượt trội. Trong quý II/2026, biên lợi nhuận hoạt động đạt 35,4%, trong khi biên lợi nhuận ròng đạt 30,1%. Những con số này không chỉ phản ánh chất lượng xuất sắc của doanh nghiệp mà còn khẳng định sức mạnh của vị thế cạnh tranh. ASML không cần cạnh tranh bằng giá vì công ty cung cấp những giải pháp đóng vai trò thiết yếu trong quy trình sản xuất các loại chip tiên tiến nhất.

Sự cải thiện còn được thể hiện qua các chỉ tiêu lợi nhuận hoạt động. EBITDA đạt 3,7 tỷ euro trong quý gần nhất, còn lợi nhuận gộp đạt 5,0 tỷ euro. Sau giai đoạn chững lại trong năm 2024, công ty đã quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng rõ rệt nhờ nhu cầu gia tăng đối với các công nghệ của mình. Điều này cho thấy ASML không chỉ hưởng lợi từ làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào ngành bán dẫn mà còn rất hiệu quả trong việc chuyển hóa nhu cầu đó thành kết quả tài chính.

Một trong những chỉ tiêu phản ánh rõ nhất chất lượng doanh nghiệp là mối tương quan giữa tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư (ROIC) và chi phí sử dụng vốn (WACC). Đối với ASML, ROIC tiếp tục duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với chi phí vốn, đạt 25,1%. Điều này có nghĩa là công ty vẫn đang tạo ra giá trị cho cổ đông và duy trì hiệu quả sử dụng vốn ở mức rất cao dù phải đầu tư rất lớn. Trong một ngành đòi hỏi chi phí nghiên cứu và phát triển khổng lồ, đây là lợi thế đặc biệt quan trọng.

Tình hình tài chính của công ty cũng là một điểm mạnh nổi bật. ASML đang nắm giữ 7,6 tỷ euro tiền mặt và các khoản tương đương tiền, trong khi hệ số thanh toán hiện hành cho thấy cấu trúc bảng cân đối kế toán vẫn rất lành mạnh. Mức nợ được kiểm soát tốt giúp công ty có đủ dư địa để tiếp tục đầu tư, duy trì lợi thế công nghệ và mở rộng năng lực sản xuất. Điều này đặc biệt quan trọng trong ngành bán dẫn, nơi tiến bộ công nghệ đòi hỏi phải liên tục gia tăng chi tiêu cho nghiên cứu, sản xuất và phát triển các giải pháp mới.

Khả năng tạo dòng tiền cũng tiếp tục rất tích cực. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của ASML liên tục tạo ra dòng tiền dương, cho phép công ty tài trợ cho tăng trưởng mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn bên ngoài. Sự biến động cao hơn của dòng tiền tự do dành cho cổ đông là hệ quả tự nhiên của các chu kỳ đầu tư quy mô lớn và đặc điểm của ngành, nhưng điều đó không làm thay đổi thực tế rằng ASML vẫn là một doanh nghiệp có khả năng tạo tiền mặt rất mạnh.

Các nhà đầu tư cũng đã ghi nhận sức mạnh của doanh nghiệp. Kể từ đầu năm 2025, giá cổ phiếu ASML đã tăng hơn 120%, trong khi chỉ số EU50 chỉ tăng khoảng 27%. Khoảng cách rất lớn này cho thấy thị trường không chỉ đánh giá cao kết quả tài chính ngày càng cải thiện mà còn coi trọng vai trò chiến lược của ASML trong toàn bộ hệ sinh thái bán dẫn. Tuy nhiên, mức tăng giá mạnh như vậy cũng đồng nghĩa với việc kỳ vọng dành cho công ty đang ở mức rất cao, và các kết quả kinh doanh trong tương lai sẽ cần tiếp tục xác nhận quỹ đạo tăng trưởng hiện nay.

Điều gì có thể cản trở tăng trưởng của ASML?

ASML là một trong những doanh nghiệp có chất lượng cao nhất trong ngành bán dẫn. Tuy nhiên, ngay cả một vị thế cạnh tranh mạnh như vậy cũng không đồng nghĩa với việc công ty hoàn toàn miễn nhiễm trước các yếu tố bên ngoài. Những rủi ro lớn nhất mà doanh nghiệp Hà Lan này phải đối mặt hiện nay không đến từ nguy cơ đánh mất lợi thế công nghệ, bởi việc phát triển các giải pháp cạnh tranh trong lĩnh vực quang khắc tiên tiến sẽ đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ, nhiều năm nghiên cứu và xây dựng cả một hệ sinh thái nhà cung cấp. Quan trọng hơn là các yếu tố liên quan đến tính chu kỳ của ngành bán dẫn, quyết định đầu tư của khách hàng và những diễn biến địa chính trị.

Mô hình kinh doanh của ASML gắn trực tiếp với kế hoạch chi tiêu của các nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới. Việc mua các hệ thống quang khắc tiên tiến là một phần trong chiến lược mở rộng nhà máy dài hạn và đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn. Điều này đồng nghĩa với việc công ty được hưởng lợi từ các xu hướng mang tính cấu trúc như trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và nhu cầu tính toán ngày càng tăng, nhưng đồng thời cũng chịu ảnh hưởng khi các nhà sản xuất bán dẫn cắt giảm hoặc trì hoãn đầu tư. Ngay cả công nghệ tiên tiến nhất cũng không thể tạo ra tăng trưởng nếu khách hàng quyết định hoãn xây dựng các nhà máy mới.

Một trong những rủi ro được thảo luận nhiều nhất đối với tương lai của ASML vẫn là Trung Quốc. Trong những năm gần đây, các nhà sản xuất chip Trung Quốc đã trở thành nhóm khách hàng quan trọng, đặc biệt đối với các công nghệ phục vụ những quy trình sản xuất bán dẫn trưởng thành hơn. Đồng thời, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã dẫn đến các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với những hệ thống quang khắc tiên tiến nhất. Thoạt nhìn, việc hạn chế bán hàng sang Trung Quốc có vẻ là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với triển vọng tăng trưởng của ASML.

Tuy nhiên, thực tế phức tạp hơn nhiều. Giá trị của ASML không đến từ việc phụ thuộc vào một thị trường riêng lẻ mà đến từ việc công ty cung cấp công nghệ thiết yếu cho toàn bộ ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Các nhà sản xuất chip lớn nhất như TSMC, Samsung Electronics và Intel vẫn tiếp tục đầu tư vào các thế hệ chip tương lai, trong khi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đòi hỏi ngày càng nhiều quy trình sản xuất tiên tiến hơn. Từ góc độ này, câu hỏi quan trọng không phải là ASML có duy trì được từng thị trường riêng lẻ hay không, mà là liệu nhu cầu toàn cầu đối với các loại chip tiên tiến nhất có tiếp tục đủ mạnh hay không.

Điều đó không có nghĩa là những rủi ro liên quan đến Trung Quốc có thể bị xem nhẹ. Các hạn chế xuất khẩu có thể ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng doanh số và làm gia tăng biến động lợi nhuận trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, Trung Quốc vẫn đang đầu tư rất mạnh để phát triển ngành bán dẫn nội địa, đồng nghĩa với việc trong dài hạn nước này có thể tìm cách giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài. Tuy nhiên, lợi thế công nghệ hiện nay của ASML vẫn ở mức rất lớn, và việc tạo ra một giải pháp thay thế cho các hệ thống quang khắc tiên tiến nhất sẽ cần nhiều năm phát triển cùng với việc tái xây dựng toàn bộ chuỗi cung ứng phức tạp mà công ty đã xây dựng suốt nhiều thập kỷ.

Cuối cùng, thách thức lớn nhất đối với nhà đầu tư không phải là nguy cơ ASML đánh mất lợi thế công nghệ. Câu hỏi quan trọng hơn là liệu kỳ vọng hiện tại của thị trường có đang quá tham vọng hay không. Hiện nay, công ty được xem là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế toàn cầu. Vì vậy, mức định giá hiện tại phản ánh giả định rằng tốc độ tăng trưởng cao, biên lợi nhuận vượt trội và nhu cầu mạnh sẽ còn kéo dài trong nhiều năm. Nếu chu kỳ đầu tư của ngành bán dẫn chậm lại nhanh hơn kỳ vọng, ngay cả một doanh nghiệp có chất lượng xuất sắc cũng có thể gặp khó khăn trong việc duy trì mức định giá hiện nay.

Do đó, rủi ro đầu tư vào ASML không chủ yếu nằm ở khả năng đánh mất lợi thế cạnh tranh. Vấn đề quan trọng hơn là liệu toàn bộ thị trường bán dẫn có tiếp tục mở rộng đủ nhanh để đáp ứng kỳ vọng mà nhà đầu tư đang đặt vào công ty hay không.

Định giá hiện tại của ASML còn dư địa tăng trưởng hay không?

Chúng tôi trình bày định giá ASML Holding dựa trên phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF). Cần lưu ý rằng định giá này chỉ mang tính chất tham khảo, không nên được xem là khuyến nghị đầu tư hoặc là ước tính chính xác về giá trị nội tại của doanh nghiệp.

ASML là doanh nghiệp có giá trị chủ yếu được xây dựng trên vị thế độc nhất trong hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu. Công ty vẫn là nhà cung cấp hàng đầu các hệ thống quang khắc tiên tiến nhất, đồng thời hoạt động kinh doanh tiếp tục hưởng lợi từ những xu hướng dài hạn như trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp bán dẫn tiên tiến.

Trong kịch bản cơ sở, mô hình DCF cho thấy giá trị hợp lý của ASML vào khoảng 1.904 euro/cổ phiếu. Với mức giá thị trường hiện tại khoảng 1.546 euro, điều này tương ứng với tiềm năng tăng giá khoảng 23%.

Kết quả trên cho thấy, theo các giả định được sử dụng, thị trường có thể vẫn chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng tăng trưởng dài hạn của ASML. Công ty sở hữu nhiều yếu tố có thể biện minh cho mức định giá cao hơn, bao gồm vị thế dẫn đầu về công nghệ, rào cản gia nhập ngành rất lớn, khả năng duy trì biên lợi nhuận vượt trội và sự hiện diện trong một trong những xu hướng công nghệ quan trọng nhất của thập kỷ hiện nay.

Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng đối với những doanh nghiệp có chất lượng rất cao, một mô hình kinh doanh xuất sắc không đồng nghĩa với việc cổ phiếu luôn là cơ hội đầu tư hấp dẫn. Giá trị của ASML phụ thuộc rất lớn vào khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng hiện tại, biên lợi nhuận cao và nhu cầu bền vững đối với các công nghệ sản xuất bán dẫn tiên tiến nhất.

Yếu tố quan trọng nhất quyết định giá trị của ASML trong tương lai vẫn là sự mở rộng liên tục của thị trường bán dẫn. Nếu các khoản đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và các thế hệ chip mới tiếp tục diễn ra đúng như kỳ vọng hiện nay, ASML hoàn toàn có khả năng tiếp tục tăng doanh thu và tạo thêm giá trị cho cổ đông.

Ngược lại, chính chất lượng vượt trội của doanh nghiệp cũng khiến kỳ vọng của nhà đầu tư đang ở mức rất cao. Vì vậy, chỉ duy trì kết quả kinh doanh tốt có thể vẫn chưa đủ - công ty có thể sẽ phải tiếp tục vượt kỳ vọng của thị trường nếu muốn hỗ trợ cho mức định giá cao hơn trong tương lai.

Một doanh nghiệp mạnh đang đối mặt với những kỳ vọng rất lớn

ASML vẫn là một trong những doanh nghiệp quan trọng nhất của toàn bộ ngành bán dẫn. Vai trò của công ty không chỉ đến từ vị thế độc nhất trong lĩnh vực quang khắc tiên tiến mà còn bởi kết quả kinh doanh của ASML phản ánh phần nào sức khỏe của cả hệ sinh thái công nghệ.

Chu kỳ đầu tư hiện nay được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và nhu cầu ngày càng lớn về năng lực tính toán đang tạo ra môi trường rất thuận lợi để ASML tiếp tục phát triển. Biên lợi nhuận cao, bảng cân đối kế toán vững mạnh cùng với rào cản gia nhập ngành rất lớn khiến ASML trở thành một doanh nghiệp có chất lượng đặc biệt.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần nhớ rằng vị thế cạnh tranh mạnh mẽ này đã phần nào được phản ánh vào kỳ vọng của thị trường. Câu hỏi quan trọng không phải là liệu ASML có phải là một doanh nghiệp xuất sắc hay không, mà là liệu thị trường bán dẫn có thể tăng trưởng đủ nhanh để biện minh cho mức định giá ngày càng cao.

Tương lai của ASML sẽ phụ thuộc vào sự cân bằng giữa hai yếu tố: sức mạnh vượt trội của mô hình kinh doanh và những kỳ vọng rất lớn mà thị trường đã phản ánh vào giá cổ phiếu.