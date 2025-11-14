Cổ phiếu đáng chú ý - CVS Health Corp

CVS Health Corporation là một công ty đã gắn bó với đời sống hằng ngày của hàng triệu người dân Mỹ trong nhiều năm. Các nhà thuốc của họ có mặt ở hầu hết mọi thành phố, trong khi dịch vụ bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe cho phép công ty hoạt động song song trên nhiều lĩnh vực. Mặc dù thường được xem là một doanh nghiệp mang tính phòng thủ, CVS không đứng yên. Số lượng khách hàng cần chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cùng với khả năng tận dụng các động lực thị trường giúp công ty duy trì vị thế ổn định trong một thế giới đầy bất định. Với nhà đầu tư, đây là cơ hội kết hợp sự an toàn với khả năng hưởng lợi từ một thị trường tiếp tục tăng trưởng cùng nhu cầu xã hội.

Hồ sơ doanh nghiệp

Trong lịch sử, mảng đóng góp doanh thu lớn nhất cho CVS là Health Services, bao gồm dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nhà thuốc bán lẻ, chiếm hơn một nửa tổng doanh thu vào năm 2018. Tuy nhiên, theo thời gian, tỷ trọng của mảng này giảm dần, trong khi các mảng Health Care Benefits và Pharmacy & Consumer Wellness ngày càng đóng vai trò quan trọng. Từ năm 2019, mảng Health Care Benefits—bao gồm bảo hiểm y tế công và tư nhân—đã tăng trưởng mạnh mẽ. Động lực tăng trưởng đến từ nhu cầu ngày càng tăng đối với bảo hiểm tư nhân và chính phủ, cũng như việc tích hợp các mô hình chăm sóc sức khỏe mới như Oak Street Health và Signify Health.

Song song đó, mảng Pharmacy & Consumer Wellness cũng gia tăng vai trò thông qua đầu tư vào công nghệ dịch vụ khách hàng, triển khai các mô hình bán lẻ hướng đến chăm sóc sức khỏe, tăng doanh số thuốc kê đơn (bao gồm cả các liệu pháp đặc trị) và mua lại một số tài sản từ hệ thống Rite Aid. Phân tích tỷ trọng doanh thu cho thấy đến năm 2024, Health Services chiếm khoảng một phần ba tổng doanh thu, trong khi Health Care Benefits và Pharmacy & Consumer Wellness đóng góp phần còn lại với tỷ lệ tương đương nhau. Dự báo cho 2025 và 2026 cho thấy cả ba mảng sẽ chiếm tỷ trọng doanh thu gần như bằng nhau, phản ánh sự đa dạng hóa và cân bằng dần trong các nguồn thu của công ty.

Mặc dù Health Services vẫn là động lực doanh thu quan trọng, Health Care Benefits và Pharmacy & Consumer Wellness đang ngày càng thể hiện vai trò lớn hơn. Các mảng này được thúc đẩy bởi xu hướng nhân khẩu học (dân số già hóa, chi tiêu y tế tăng) và nhu cầu thị trường thay đổi, đòi hỏi các giải pháp chăm sóc sức khỏe tích hợp và thuận tiện. Quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh của CVS cho thấy sự dịch chuyển từ một chuỗi nhà thuốc truyền thống sang nhà cung cấp giải pháp chăm sóc sức khỏe và wellness toàn diện, giúp đa dạng hóa nguồn thu và tăng khả năng chống chịu trước biến động thị trường.

Phân tích tài chính

Kết quả quý gần đây và dự báo đến cuối năm 2025 cho thấy CVS Health duy trì nền tảng tài chính vững chắc và tăng trưởng doanh thu ổn định bất chấp những thách thức tạm thời. Doanh thu lịch sử tăng đều đặn và dự kiến sẽ tiếp tục tăng, phản ánh vị thế thị trường mạnh cùng nhu cầu bền vững đối với dịch vụ y tế và dược phẩm. Những biến động định kỳ chỉ mang tính mùa vụ và không làm gián đoạn xu hướng tăng trưởng dài hạn.

Sự sụt giảm lợi nhuận tạm thời trong quý 3 năm 2025 xuất phát từ các yếu tố một lần, chứ không phải do hiệu suất vận hành suy yếu. Tác động lớn nhất là khoản ghi giảm giá trị lợi thế thương mại (goodwill) khoảng 5,7 tỷ USD trong mảng Health Care Delivery, bao gồm các phòng khám Oak Street Health và Signify Health. Việc đánh giá lại tài sản và thu hẹp kế hoạch mở rộng trong mảng này là các biện pháp kế toán, chỉ ảnh hưởng tạm thời đến EBITDA chứ không phản ánh hiệu quả vận hành thực tế. Một số yếu tố một lần khác, như chi phí tái cấu trúc và bán Omnicare, cũng gây tác động ngắn hạn. Tuy nhiên, về dài hạn, các sự kiện này hỗ trợ tối ưu hóa danh mục và nâng cao hiệu quả tổ chức.

Phân tích theo từng phân khúc cho thấy tác động tiêu cực chủ yếu tập trung ở mảng Health Services, trong khi Health Care Benefits và Pharmacy & Consumer Wellness vẫn ổn định, ghi nhận mức cải thiện theo năm về biên lợi nhuận và doanh thu. EBITDA duy trì dương trong phần lớn giai đoạn 2019–2025, khẳng định hiệu quả vận hành. EBITDA âm trong quý 3/2025 hoàn toàn đến từ khoản ghi giảm giá trị lợi thế thương mại. Đồng thời, ROIC giảm tạm thời xuống gần mức 0, trong khi WACC vẫn ổn định ở mức 5–7%, cho thấy chi phí vốn không tăng dù lợi nhuận giảm trong ngắn hạn.

Sự sụt giảm tạm thời này không ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thị trường. Từ đầu năm 2025 đến tháng 11, cổ phiếu CVS đã tăng hơn 80%, vượt trội rõ rệt so với Nasdaq-100 và S&P 500, cũng như đối thủ UnitedHealth Group – vốn giảm gần một nửa giá trị. Đà tăng mạnh này cho thấy nhà đầu tư nhận thấy EBITDA suy giảm chỉ mang tính tạm thời và chủ yếu do yếu tố kế toán, chứ không phản ánh sự suy yếu trong chất lượng hoạt động kinh doanh.

Nền tảng tài chính của CVS vẫn vững chắc. Công ty duy trì thanh khoản cao và triển khai hiệu quả chương trình tái cấu trúc nhằm nâng cao hiệu quả mảng Health Services. Dự báo cho thấy EBITDA sẽ trở lại mức dương vào quý 4/2025, và ROIC một lần nữa vượt chi phí vốn, khôi phục đầy đủ khả năng sinh lời hoạt động. Trong trung hạn, CVS đang bước vào giai đoạn ổn định, với tiềm năng phục hồi tài chính và củng cố vị thế như một trong những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại Hoa Kỳ.

Triển vọng

Thị trường chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ đang bước vào giai đoạn chuyển đổi cấu trúc mạnh mẽ. Dân số Mỹ đã vượt 335 triệu người và tiếp tục tăng. Trong bối cảnh đó, CVS Health – với mô hình kinh doanh tích hợp giữa nhà thuốc, bảo hiểm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe – vẫn là một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ các xu hướng thị trường. Công ty có hạ tầng độc nhất bao gồm mạng lưới bán lẻ, phòng khám và kênh bảo hiểm riêng, cho phép đáp ứng hiệu quả nhu cầu thị trường thay đổi liên tục. Dự báo tài chính đến năm 2030 cho thấy CVS đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, kết hợp giữa sự ổn định và tiềm năng mở rộng cao hơn.

Trong kịch bản cơ sở, doanh thu công ty dự kiến tăng đều trong những năm tới, nhờ tăng trưởng mạnh của các mảng Health Care Benefits, Pharmacy & Consumer Wellness, cùng hiệu quả từ tái cấu trúc và tối ưu chi phí tại Health Services.

Trong kịch bản lạc quan, tăng trưởng doanh thu còn mạnh hơn nhờ mở rộng dịch vụ bảo hiểm, phát triển mạng lưới phòng khám và triển khai các mô hình bán lẻ wellness hiện đại. Điều này giúp CVS củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thế hệ mới tại Hoa Kỳ.

Ngay cả trong kịch bản thận trọng, với áp lực chi phí cao hơn và tốc độ mở rộng chậm lại, công ty vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu ổn định. Trong một ngành có rào cản gia nhập cao và nhu cầu ít co giãn, đây vẫn là kết quả rất tích cực, khẳng định mô hình kinh doanh của CVS có khả năng chống chịu mạnh và lợi thế cạnh tranh bền vững.

Đối với nhà đầu tư, điều này đồng nghĩa CVS Health đang sở hữu quỹ đạo tăng trưởng dài hạn dựa trên nền tảng vững chắc: nhu cầu gia tăng, đa dạng hóa nguồn thu và hiệu quả vận hành cao. Công ty duy trì tăng trưởng doanh thu, thanh khoản mạnh và thực hiện tốt chương trình tái cấu trúc. Dự báo cho thấy biên EBITDA sẽ trở lại mức trước đây trong các quý tới, và lợi nhuận sẽ phục hồi nhờ giảm chi phí và doanh thu tăng ở các mảng trọng yếu. Trong trung hạn, CVS bước vào giai đoạn ổn định, với tiềm năng cải thiện kết quả tài chính và củng cố vị thế dẫn đầu thị trường.

Định giá

Chúng tôi đưa ra định giá CVS Health Corp theo phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF). Đây chỉ là thông tin tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư hay định giá chính thức.

Phân tích dựa trên kịch bản cơ sở, giả định doanh thu tăng trưởng ổn định và biên lợi nhuận sẽ phục hồi sau giai đoạn suy giảm tạm thời trong quý 3/2025. Mô hình sử dụng chi phí vốn WACC 6%, phù hợp với ngành chăm sóc sức khỏe – lĩnh vực có dòng tiền ổn định và rủi ro phòng thủ. Giá trị cuối (terminal value) được ước tính với tốc độ tăng trưởng dài hạn 2%. Các tham số tài chính khác được lấy trung bình dựa trên kết quả 5 năm gần nhất.

Theo mô hình, giá trị hợp lý của một cổ phiếu CVS Health được ước tính khoảng 117,72 USD, so với giá thị trường hiện tại là 80,30 USD, cho thấy tiềm năng tăng khoảng 47%. Con số này phản ánh cả nền tảng vận hành vững mạnh và kỳ vọng biên lợi nhuận sẽ phục hồi trong trung hạn, trong khi tăng trưởng ổn định ở cả ba mảng kinh doanh.

Góc nhìn biểu đồ

Cổ phiếu CVS Health hiện đang trong xu hướng tăng rất mạnh. Giá cổ phiếu đã vượt rõ ràng tất cả các đường trung bình động quan trọng và ổn định trên mức 80 USD. Công ty vẫn còn dư địa tăng trưởng đáng kể, do vẫn còn khoảng cách đến vùng đỉnh lịch sử năm 2021–2022, khi cổ phiếu giao dịch quanh 105–110 USD. Điều này cho thấy mức giá hiện tại có thể là giai đoạn phục hồi giá trị sau thời kỳ suy yếu, và các quý tới – nếu công ty thực hiện thành công kế hoạch tái cấu trúc và cải thiện lợi nhuận – có thể mở ra thêm nhiều cơ hội tăng giá cho nhà đầu tư.

Nguồn: xStation5