Cổ phiếu đáng chú ý: Lam Research - Người bán “cuốc xẻng” thầm lặng của cuộc cách mạng AI

Khi các nhà đầu tư nói về trí tuệ nhân tạo ngày nay, những cái tên quen thuộc gần như luôn xuất hiện đầu tiên. NVIDIA, Microsoft, Amazon, Meta và Alphabet đã trở thành biểu tượng của cuộc cách mạng công nghệ đang tái định hình nền kinh tế toàn cầu chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Mỗi kỷ lục doanh số mới của chip AI, mỗi thế hệ mô hình ngôn ngữ mới và mỗi thông báo xây dựng trung tâm dữ liệu khổng lồ đều ngay lập tức trở thành tiêu đề nổi bật trên các trang tin tài chính.

Vấn đề là phần lớn thị trường chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng.

Họ nhìn thấy các bộ xử lý của NVIDIA, những mô hình mới của OpenAI và các trung tâm dữ liệu đang được xây dựng bởi những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới. Nhưng ít ai dừng lại để suy nghĩ về những gì phải diễn ra trước đó — trước khi bất kỳ con chip AI nào được đưa vào máy chủ.

Trong khi đó, một con chip bán dẫn hiện đại là một trong những sản phẩm phức tạp nhất mà nhân loại từng tạo ra. Để sản xuất một con chip duy nhất cần hàng trăm công đoạn công nghệ và nhiều tháng làm việc. Trên một tấm wafer silicon, các lớp vật liệu liên tiếp được lắng đọng, loại bỏ và biến đổi với độ chính xác tính bằng nanomet. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể khiến cả tấm wafer trị giá hàng trăm nghìn USD bị loại bỏ.

Và đó chính là nơi Lam Research xuất hiện.

Công ty không thiết kế bộ xử lý, cũng không sản xuất bộ nhớ. Họ không xây dựng các mô hình trí tuệ nhân tạo hay bán dịch vụ đám mây. Thay vào đó, Lam cung cấp các công nghệ được sử dụng trong những công đoạn khó khăn nhất của quá trình sản xuất chất bán dẫn. Có thể nói rằng Lam không bán vàng, mà bán những công cụ cần thiết để khai thác vàng.

Đó cũng là một trong những lý do khiến công ty gần như vô danh đối với phần lớn công chúng đầu tư. Thật khó để cảm thấy hào hứng với các thiết bị dùng trong nhà máy bán dẫn khi toàn bộ sự chú ý của thị trường đang hướng về những kỷ lục mới của NVIDIA. Trớ trêu thay, chính sự “vô hình” này lại khiến Lam trở thành một trong những công ty thú vị nhất trong toàn bộ hệ sinh thái AI.

Bởi vì trong khi phần lớn nhà đầu tư chưa từng tiếp xúc với sản phẩm của Lam, gần như mọi con chip tiên tiến trên thế giới đều đã từng.

Khách hàng của công ty bao gồm những nhà sản xuất chất bán dẫn lớn nhất thế giới. Họ chịu trách nhiệm sản xuất các bộ xử lý dùng trong trung tâm dữ liệu, bộ nhớ HBM thúc đẩy sự phát triển của AI và những mạch logic tiên tiến nhất. Dù cạnh tranh với nhau trên nhiều mặt trận, họ có một điểm chung. Các nhà máy của họ đều chứa đầy thiết bị do một nhóm nhỏ các nhà cung cấp thiết bị bán dẫn chuyên biệt sản xuất. Lam là một thành viên trong nhóm tinh hoa đó.

Trong nhiều năm, giới đầu tư xem công ty như một doanh nghiệp mang tính chu kỳ điển hình. Khi các hãng sản xuất chip tăng chi tiêu vốn, doanh thu của Lam bùng nổ. Khi ngành công nghiệp cắt giảm đầu tư, kết quả kinh doanh của công ty nhanh chóng suy yếu. Mô hình hoạt động này đã quá quen thuộc với thị trường.

Nhưng ngày nay, một điều thú vị hơn nhiều đang diễn ra.

Phần lớn nhà đầu tư cho rằng cuộc cách mạng AI đơn giản chỉ đồng nghĩa với việc sản xuất nhiều chip hơn. Điều đó đúng, nhưng chỉ một phần. Điều quan trọng hơn nhiều là mỗi thế hệ chip mới đang ngày càng khó sản xuất hơn.

Trong nhiều thập kỷ, sự tiến bộ của ngành bán dẫn chủ yếu dựa trên quá trình thu nhỏ kích thước. Mỗi thế hệ transistor mới đều nhỏ hơn, nhanh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn thế hệ trước. Tuy nhiên, theo thời gian, các giới hạn vật lý bắt đầu xuất hiện. Việc tiếp tục thu nhỏ cấu trúc trở nên cực kỳ tốn kém và phức tạp về mặt công nghệ.

Ngành công nghiệp đã phản ứng với thách thức này bằng cách tăng độ phức tạp của chính các con chip.

Các bộ tăng tốc AI hiện đại ngày càng giống những công trình nhiều tầng. Bộ nhớ HBM được xếp chồng lên nhau. Các hệ thống bao gồm nhiều con chip chuyên dụng được tích hợp thành một thể thống nhất. Bộ nhớ NAND chứa hàng trăm lớp vật liệu, còn các kiến trúc transistor mới đòi hỏi số lượng công đoạn công nghệ ngày càng lớn.

Và đây chính là yếu tố quan trọng nhất trong câu chuyện của Lam Research.

Đối với công ty, điều then chốt không phải là thế giới cần nhiều chip hơn. Điều then chốt là mỗi con chip cần nhiều công đoạn sản xuất hơn để được hoàn thiện.

Đó là một khác biệt nhỏ nhưng mang tính nền tảng.

Chip càng phức tạp thì các thiết bị chịu trách nhiệm tạo ra các lớp vật liệu và cấu trúc liên tiếp càng phải làm nhiều việc hơn. Trên thực tế, điều này có nghĩa là tầm quan trọng của các công nghệ do Lam cung cấp đang tăng nhanh hơn cả số lượng chip thực tế được xuất xưởng khỏi nhà máy.

Đó chính là lý do ban lãnh đạo công ty ngày càng nói nhiều hơn không chỉ về sự tăng trưởng của thị trường AI mà còn về độ phức tạp ngày càng cao của các kiến trúc hiện đại. Đối với Lam, trí tuệ nhân tạo không đơn thuần là một nguồn cầu mới. Nó là động lực làm gia tăng vai trò của các công nghệ mà công ty cung cấp trong toàn bộ quy trình sản xuất chất bán dẫn.

Kết quả là Lam đang trở thành một thứ gì đó lớn hơn một người hưởng lợi đơn thuần từ làn sóng AI. Công ty nằm ở trung tâm của cơ sở hạ tầng nền tảng cho cuộc cách mạng này. Họ không cạnh tranh với NVIDIA hay OpenAI. Họ kiếm tiền vì thế giới cần những con chip ngày càng tiên tiến hơn, và những con chip đó ngày càng khó sản xuất hơn.

Và đó chính là lý do Lam Research có thể là một trong những công ty thú vị nhưng bị đánh giá thấp nhất trong toàn bộ hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo. Trong khi thị trường tập trung vào việc ai đang bán được nhiều chip nhất, Lam lại hưởng lợi từ chính quá trình tạo ra những con chip đó. Và lịch sử công nghệ đã nhiều lần cho thấy rằng những nhà cung cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu thường trở thành những người hưởng lợi lớn nhất từ các xu hướng dài hạn.

Chương 1. Chip càng tiên tiến, Lam càng có nhiều việc để làm

Để hiểu vì sao Lam Research đang ở một vị thế đặc biệt hấp dẫn hiện nay, cần bắt đầu từ một thay đổi quan trọng: cuộc cách mạng AI không chỉ làm tăng nhu cầu đối với chất bán dẫn mà còn đang thay đổi căn bản cách chúng được thiết kế và sản xuất.

Trong nhiều năm, sự tăng trưởng của ngành diễn ra theo một mô hình tương đối đơn giản. Các thế hệ chip mới chứa nhiều transistor hơn và sự tiến bộ chủ yếu đến từ việc thu nhỏ kích thước của chúng. Ngày nay, mô hình đó không còn đủ nữa.

Nhu cầu bùng nổ về năng lực tính toán đang buộc ngành công nghiệp phải chuyển sang một hướng đi mới. Các nhà sản xuất đang tiến tới những kiến trúc phức tạp hơn, vật liệu mới và tích hợp nhiều con chip vào trong cùng một hệ thống.

Chính sự chuyển dịch mang tính cấu trúc này đã làm gia tăng tầm quan trọng của Lam Research.

Một ví dụ điển hình là bộ nhớ NAND, vốn đã phát triển từ những thiết kế đơn giản thành các cấu trúc có hơn 300 lớp. Mỗi lớp bổ sung đồng nghĩa với hàng loạt công đoạn sản xuất ngày càng phức tạp hơn, từ lắng đọng vật liệu đến khắc và làm sạch với độ chính xác cực cao.

Xu hướng tương tự cũng xuất hiện ở bộ nhớ HBM, thành phần đóng vai trò then chốt trong hạ tầng AI. Việc sản xuất HBM đòi hỏi phải xếp chồng nhiều lớp bộ nhớ theo chiều dọc và kết nối chúng với độ chính xác cực kỳ cao, nhằm đạt được băng thông cần thiết cho các mô hình trí tuệ nhân tạo hiện đại. Đồng thời, điều này cũng làm gia tăng đáng kể độ khó trong quá trình sản xuất.

Điều này còn rõ rệt hơn ở các bộ xử lý logic tiên tiến nhất, nơi các kiến trúc transistor mới giúp cải thiện hiệu năng và hiệu suất năng lượng nhưng lại khiến quy trình chế tạo trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Trong bối cảnh đó, khái niệm cường độ quy trình sản xuất (process intensity) trở nên cực kỳ quan trọng. Đây là thuật ngữ chỉ số lượng và mức độ phức tạp của các công đoạn cần thiết để sản xuất một con chip. Đối với Lam Research, mức độ phức tạp của quy trình chế tạo thường quan trọng hơn cả số lượng wafer được sản xuất.

Một thế hệ chip mới càng yêu cầu nhiều bước công nghệ hơn thì nhu cầu đối với các thiết bị sản xuất tiên tiến càng lớn. Do đó, thị trường của Lam có thể tăng trưởng nhanh hơn chính ngành bán dẫn nói chung.

Đó là lý do công ty không chỉ nhấn mạnh quy mô đầu tư của khách hàng mà còn đặc biệt nhấn mạnh sự gia tăng độ phức tạp của các nhà máy sản xuất chip hiện đại. Đối với Lam, điều quan trọng không chỉ là có bao nhiêu nhà máy mới được xây dựng mà còn là những gì sẽ được sản xuất bên trong các nhà máy đó.

Và mọi dấu hiệu đều cho thấy tương lai thuộc về những con chip ngày càng phức tạp hơn.

Trong bối cảnh AI, điều này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sự phát triển của các mô hình ngôn ngữ lớn và các hệ thống tính toán tiên tiến không chỉ đòi hỏi nhiều chip hơn mà quan trọng hơn là những con chip có độ phức tạp cao hơn đáng kể.

Đối với Lam Research, đây là một sự kết hợp cực kỳ thuận lợi. Công ty được hưởng lợi cả từ quy mô đầu tư ngày càng tăng của ngành bán dẫn lẫn từ độ phức tạp ngày càng lớn của chính các con chip đó. Và chip càng tiên tiến thì Lam Research càng có nhiều việc phải làm.

Chương 2. Vì sao AI lại quan trọng đến vậy đối với Lam

Mặc dù Lam Research đã cung cấp thiết bị cho các nhà sản xuất chất bán dẫn trong nhiều thập kỷ, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đã trở thành yếu tố quan trọng nhất định hình triển vọng của công ty hiện nay. Lý do tương đối đơn giản: AI không chỉ cần nhiều chip hơn mà quan trọng hơn là cần những con chip tiên tiến hơn.

Mỗi thế hệ bộ gia tốc AI mới được triển khai trong các trung tâm dữ liệu đều đòi hỏi năng lực xử lý cao hơn, khả năng giao tiếp nhanh hơn và băng thông bộ nhớ lớn hơn. Để đáp ứng những yêu cầu đó, các nhà sản xuất chất bán dẫn đang phát triển các kiến trúc chip mới, gia tăng số lớp bộ nhớ và triển khai những quy trình sản xuất ngày càng phức tạp. Điều này đồng nghĩa với nhu cầu ngày càng lớn đối với các công nghệ mà Lam cung cấp.

Điều này đặc biệt rõ ràng trong phân khúc bộ nhớ HBM, vốn đã trở thành thành phần không thể thiếu của các bộ gia tốc AI hiện đại. Số lượng lớp bộ nhớ ngày càng tăng, các kết nối ngày càng tiên tiến hơn và các yêu cầu chất lượng sản xuất ngày càng khắt khe hơn đang làm gia tăng vai trò của các quy trình khắc wafer, lắng đọng vật liệu và làm sạch wafer — những lĩnh vực mà Lam đang nắm giữ vị thế thị trường rất mạnh.

Điều quan trọng là lợi ích này không chỉ giới hạn ở bộ nhớ. Sự gia tăng độ phức tạp của các chip logic, việc triển khai các kiến trúc transistor mới và quy mô đầu tư ngày càng lớn vào các trung tâm dữ liệu đồng nghĩa với việc trí tuệ nhân tạo hiện đang tác động đến gần như mọi phân khúc thị trường mà công ty phục vụ.

Đó chính là lý do ban lãnh đạo Lam liên tục nhấn mạnh AI là động lực tăng trưởng quan trọng nhất trong những năm tới. Đối với công ty, đây không đơn thuần là một chu kỳ đầu tư mới của ngành bán dẫn. Đây là một xu hướng làm gia tăng cả quy mô chi tiêu của khách hàng lẫn vai trò của các công nghệ do Lam cung cấp trong quá trình sản xuất những con chip tiên tiến nhất thế giới.

Chương 3. AI mới chỉ là sự khởi đầu. Những siêu xu hướng khác đang hỗ trợ Lam Research

Mặc dù trí tuệ nhân tạo hiện là chủ đề quan trọng nhất trong ngành bán dẫn, sẽ là một sai lầm nếu chỉ nhìn câu chuyện của Lam Research thông qua lăng kính AI. Công ty đang hưởng lợi từ nhiều xu hướng dài hạn, bổ trợ lẫn nhau và cùng tạo ra một môi trường đặc biệt thuận lợi cho các nhà cung cấp thiết bị bán dẫn.

Xu hướng đầu tiên vẫn là sự phát triển của thị trường bộ nhớ. Trong khi HBM được sử dụng trong các bộ tăng tốc AI đã thu hút nhiều sự chú ý gần đây, thì các khoản đầu tư vào bộ nhớ NAND và DRAM cũng quan trọng không kém. Tình hình ở thị trường NAND đặc biệt đáng chú ý khi các nhà sản xuất đang chuyển sang những thế hệ công nghệ ngày càng tiên tiến hơn. Trên thực tế, điều này đồng nghĩa với việc phải nâng cấp các dây chuyền sản xuất hiện có và triển khai các quy trình mới, từ đó tạo ra nhu cầu bổ sung đối với các thiết bị của Lam.

Một lĩnh vực quan trọng khác là đóng gói tiên tiến (advanced packaging). Chỉ vài năm trước, hiệu năng của chip chủ yếu được cải thiện thông qua việc thu nhỏ transistor. Ngày nay, cách các con chip riêng lẻ được kết nối thành một hệ thống hoàn chỉnh ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn. Chính nhờ các giải pháp này mà các bộ tăng tốc AI hiện đại — nơi bộ xử lý, bộ nhớ và các thành phần giao tiếp hoạt động như một cơ thể thống nhất — mới có thể được tạo ra. Ban lãnh đạo Lam cho biết doanh thu liên quan đến đóng gói tiên tiến hiện là một trong những mảng tăng trưởng nhanh nhất của công ty, cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của lĩnh vực này đối với toàn ngành.

Mảng dịch vụ tập trung trong phân khúc Customer Support Business Group cũng ngày càng trở nên quan trọng. Không giống như doanh số bán thiết bị mới vốn phụ thuộc chặt chẽ vào chu kỳ đầu tư của ngành, dịch vụ bảo trì tạo ra nguồn doanh thu mang tính lặp lại cao hơn. Các nhà sản xuất bán dẫn không thể chấp nhận việc nhà máy ngừng hoạt động, vì vậy họ thường xuyên đầu tư vào linh kiện thay thế, nâng cấp thiết bị và cải thiện hiệu suất của các công cụ hiện có. Trong những quý gần đây, phân khúc này đã đạt kết quả kỷ lục và đang trở thành một trụ cột ngày càng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Lam.

Cũng cần chú ý đến những thay đổi đang diễn ra trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc đang chi hàng chục tỷ USD để mở rộng năng lực sản xuất trong nước. Một thập kỷ trước, phần lớn các khoản đầu tư mới tập trung ở một số quốc gia châu Á. Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến xu hướng khu vực hóa sản xuất, đòi hỏi phải xây dựng thêm nhiều nhà máy mới và trang bị cho chúng các thiết bị hiện đại nhất. Bất kể nhà máy được xây dựng ở đâu, quy trình công nghệ vẫn tương tự nhau, đồng nghĩa với nhiều cơ hội hơn cho các nhà cung cấp như Lam.

Không thể bỏ qua quá trình số hóa ngày càng mạnh mẽ của các nhà máy bán dẫn. Các thiết bị hiện đại tạo ra khối lượng dữ liệu khổng lồ được sử dụng để tối ưu hóa quy trình sản xuất, cải thiện chất lượng và nâng cao hiệu suất. Phần mềm, phân tích dữ liệu và các giải pháp sử dụng AI để giám sát quy trình công nghệ đang đóng vai trò ngày càng nổi bật. Đây là lĩnh vực không thu hút nhiều sự chú ý như phần cứng vật lý mới, nhưng có thể trở thành nguồn doanh thu và lợi thế cạnh tranh bổ sung trong những năm tới.

Do đó, Lam Research đang đứng tại giao điểm của nhiều xu hướng dài hạn. AI là động lực quan trọng nhất, nhưng hoàn toàn không phải là duy nhất. Sự phát triển của bộ nhớ, đóng gói tiên tiến, tăng trưởng của mảng dịch vụ, khu vực hóa sản xuất bán dẫn và số hóa nhà máy cùng tạo nên một nền tảng tăng trưởng rộng lớn, đảm bảo rằng câu chuyện của công ty không phụ thuộc vào một thị trường hay công nghệ duy nhất. Chính sự đa dạng của các yếu tố này khiến Lam ngày nay không chỉ đơn thuần là một khoản đặt cược vào sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.

Chương 4. Các con số xác nhận câu chuyện tăng trưởng

Điểm mạnh lớn nhất của Lam Research là câu chuyện về trí tuệ nhân tạo của công ty không chỉ tồn tại trong các bài thuyết trình với nhà đầu tư hay những phát biểu của ban lãnh đạo. Đây không phải là một câu chuyện khó tìm thấy trong báo cáo tài chính; trong trường hợp của Lam, tác động của AI thể hiện trực tiếp trên báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán.

Chỉ mới đầu năm 2024, doanh thu hàng quý của công ty vẫn dao động quanh mức 3,5 tỷ USD. Hiện nay, Lam tạo ra gần 6 tỷ USD doanh thu mỗi quý. Trong báo cáo mới nhất cho quý III năm tài chính 2026, doanh thu đạt mức kỷ lục 5,84 tỷ USD, tương đương mức tăng khoảng 24% so với cùng kỳ năm trước và khoảng 9% so với quý trước đó. Đồng thời, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,47 USD, vượt kỳ vọng của thị trường cũng như mức cao nhất trong phạm vi dự báo trước đó. Sự kết hợp giữa tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và liên tục vượt dự báo thường chính là động lực thúc đẩy việc điều chỉnh định giá theo hướng tích cực.

Giá cổ phiếu chỉ càng củng cố cho sự chuyển đổi này. Kể từ đầu năm 2026, cổ phiếu Lam Research đã mang lại mức lợi nhuận tăng hai chữ số, vượt trội rõ rệt so với cả Nasdaq 100 và S&P 500, cho thấy thị trường đã nhanh chóng định giá lại doanh nghiệp này dựa trên vai trò của họ trong siêu chu kỳ đầu tư cơ sở hạ tầng AI. Đây không còn đơn thuần là một cổ phiếu mang tính chu kỳ của ngành bán dẫn, mà là một công ty được nhà đầu tư xem như một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ một siêu xu hướng dài hạn.

Phân tích khả năng sinh lời thậm chí còn thú vị hơn. Ở nhiều công ty công nghệ, tăng trưởng doanh thu nhanh thường đi kèm với sự suy giảm biên lợi nhuận. Với Lam thì ngược lại. Biên lợi nhuận hoạt động đã tăng từ mức dưới 30% vào năm 2024 lên khoảng 35% hiện nay, trong khi biên lợi nhuận gộp tiến sát 50% và biên lợi nhuận ròng vượt 30%. Điều này có nghĩa là mỗi USD doanh thu tăng thêm đang tạo ra ngày càng nhiều lợi nhuận hơn cho cổ đông. Hiệu ứng quy mô và cơ cấu sản phẩm thuận lợi đều thể hiện rất rõ. Những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất chính là các mảng liên quan đến bộ nhớ HBM, quy trình logic tiên tiến và đóng gói bán dẫn hiện đại - những lĩnh vực đòi hỏi các công đoạn khắc và lắng đọng vật liệu phức tạp nhất, nơi Lam có vị thế cạnh tranh mạnh nhất.

Thêm vào đó là vai trò ngày càng lớn của mảng dịch vụ. Trong quý gần nhất, phân khúc Customer Support Business Group lần đầu tiên vượt mốc khoảng 2 tỷ USD doanh thu theo quý, đạt khoảng 2,1 tỷ USD và tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm trước. Đối với nhà đầu tư, đây là một tín hiệu rất quan trọng bởi doanh thu dịch vụ thường ổn định hơn doanh thu bán thiết bị mới và giúp giảm bớt tính chu kỳ của ngành bán dẫn. Cơ sở thiết bị lắp đặt ngày càng lớn sẽ tự động chuyển hóa thành dòng doanh thu ngày càng tăng và dễ dự đoán hơn từ phụ tùng, dịch vụ và nâng cấp hệ thống.

Khả năng tạo giá trị cho cổ đông của công ty - được đo bằng tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư (ROIC) - cũng rất ấn tượng. Chỉ số ROIC đã tăng lên gần 45% trong những quý gần đây, trong khi chi phí vốn vẫn thấp hơn đáng kể, chỉ ở mức hai chữ số thấp. Trên thực tế, điều này có nghĩa là mỗi USD đầu tư để mở rộng hoạt động kinh doanh đang tạo ra tỷ suất sinh lời cao gấp nhiều lần chi phí huy động vốn. Đây là dấu hiệu điển hình của những doanh nghiệp công nghệ xuất sắc nhất - ROIC cao và ổn định cho thấy công ty không đang đốt vốn, mà đang liên tục đầu tư vào những dự án có rào cản gia nhập cao và lợi thế cạnh tranh bền vững.

Bảng cân đối kế toán càng củng cố thêm bức tranh này. Bất chấp các chương trình mua lại cổ phiếu mạnh mẽ và việc duy trì trả cổ tức đều đặn, Lam vẫn duy trì vị thế thanh khoản rất thoải mái. Tính đến cuối tháng 3 năm 2026, công ty nắm giữ khoảng 4,8 tỷ USD tiền mặt và các khoản tương đương tiền, và sau khi trừ nợ vẫn duy trì vị thế tiền mặt ròng hơn 1 tỷ USD. Bộ đệm tài chính này mang lại cho ban lãnh đạo sự linh hoạt lớn trong việc mở rộng công suất, đầu tư mạnh vào công nghệ mới, đồng thời tiếp tục hoàn vốn cho cổ đông.

Quan trọng không kém là ban lãnh đạo không hề phát tín hiệu cho thấy nhu cầu đang chậm lại. Cùng với việc công bố kết quả kinh doanh, họ đã nâng dự báo quy mô thị trường WFE năm 2026 lên khoảng 140 tỷ USD, đồng thời liên hệ trực tiếp sự điều chỉnh này với nhu cầu bùng nổ đối với chip AI, bộ nhớ HBM và các quy trình logic tiên tiến. Song song đó, công ty đưa ra dự báo doanh thu quý tới ở mức 6,6 tỷ USD trong khi vẫn duy trì biên lợi nhuận rất cao, cho thấy quý III tài khóa 2026 kỷ lục có thể chỉ là một bước nữa trong chu kỳ tăng trưởng hiện tại thay vì là đỉnh điểm.

Nhìn vào các con số đơn thuần, rất khó để bỏ qua xu hướng rõ ràng này. Lam Research không chỉ là một công ty đang được hưởng lợi từ điều kiện thuận lợi của ngành bán dẫn. Thay vào đó, các kết quả tài chính cho thấy doanh nghiệp đang liên tục gia tăng vai trò của mình trong hệ sinh thái sản xuất chip tiên tiến toàn cầu. Quy mô doanh thu đang mở rộng, biên lợi nhuận tăng lên, tỷ suất sinh lời trên vốn ngày càng cao và ban lãnh đạo liên tục nâng dự báo cho cả công ty lẫn toàn ngành. Đây chính xác là tập hợp các chỉ số mà nhà đầu tư muốn nhìn thấy ở một doanh nghiệp được xem là bên hưởng lợi cốt lõi từ siêu xu hướng trí tuệ nhân tạo dài hạn.

Chương 5. Liệu Lam Research có còn là một khoản đầu tư hấp dẫn?

Chúng tôi thực hiện định giá Lam Research bằng phương pháp Chiết khấu Dòng tiền (DCF). Cần nhấn mạnh rằng kết quả này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được xem là khuyến nghị đầu tư hoặc một định giá chính xác.

Sau khi phân tích mô hình kinh doanh, các siêu xu hướng và kết quả tài chính, câu hỏi quan trọng nhất từ góc nhìn nhà đầu tư vẫn là: liệu mức giá cổ phiếu hiện tại còn dư địa tăng trưởng hay không?

Câu hỏi này đặc biệt quan trọng với các công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Những năm gần đây chứng kiến sự bùng nổ định giá của nhiều doanh nghiệp hưởng lợi từ AI, khiến nhà đầu tư ngày càng đặt câu hỏi liệu thị trường đã phản ánh hết thành công tương lai của ngành hay chưa.

Tuy nhiên, trong trường hợp của Lam Research, tình hình có vẻ cân bằng hơn. Một mặt, công ty đang hưởng lợi từ một trong những siêu xu hướng công nghệ mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Mặt khác, do không phải là nhà thiết kế chip trực tiếp hay nhà cung cấp hạ tầng AI, mức định giá của Lam vẫn khiêm tốn hơn đáng kể so với những “ngôi sao” nổi tiếng nhất của cuộc cách mạng AI.

Phân tích DCF cho thấy giá trị hợp lý khoảng 367 USD/cổ phiếu. So với mức giá thị trường hiện tại khoảng 322 USD, điều này tương ứng với tiềm năng tăng giá khoảng 14%.

Đây không phải là mức cho thấy cổ phiếu đang bị định giá quá thấp một cách rõ rệt. Tuy nhiên, cũng khó có thể nói rằng định giá hiện tại đã tách rời khỏi các yếu tố cơ bản. Thị trường dường như đã ghi nhận những lợi ích từ làn sóng AI nhưng chưa định giá theo một kịch bản quá lạc quan. Trên thực tế, khả năng tăng giá tiếp theo của cổ phiếu sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc công ty có thể duy trì đà tăng trưởng doanh thu và khả năng sinh lời hiện tại hay không.

Luận điểm mạnh nhất cho sức hấp dẫn dài hạn của Lam vẫn là chất lượng doanh nghiệp. Công ty hoạt động trong một lĩnh vực có rào cản gia nhập rất cao, sở hữu vị thế công nghệ hàng đầu và hợp tác với những nhà sản xuất bán dẫn lớn nhất thế giới. Đồng thời, doanh nghiệp tạo ra biên lợi nhuận cao, duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh và đạt tỷ suất sinh lời trên vốn vượt xa chi phí vốn.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là công ty không có rủi ro. Dù được hỗ trợ bởi nhiều xu hướng dài hạn, Lam vẫn là một doanh nghiệp hoạt động trong một ngành có tính chu kỳ. Lịch sử cho thấy ngay cả những công ty thiết bị bán dẫn tốt nhất cũng từng trải qua các giai đoạn đơn hàng suy giảm khi khách hàng cắt giảm chi tiêu vốn.

Một yếu tố rủi ro quan trọng khác vẫn là địa chính trị. Trung Quốc chiếm tỷ trọng đáng kể trong các khoản đầu tư sản xuất bán dẫn toàn cầu nhưng lại là khu vực đang chịu các biện pháp kiểm soát xuất khẩu ngày càng nghiêm ngặt từ Mỹ. Việc tiếp tục siết chặt các quy định có thể ảnh hưởng đến cơ cấu doanh thu của toàn ngành thiết bị bán dẫn.

Cũng cần lưu ý đến rủi ro liên quan trực tiếp đến làn sóng AI. Hiện nay, phần lớn các dự báo đều giả định rằng các tập đoàn công nghệ lớn sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào trung tâm dữ liệu và hạ tầng tính toán. Nếu tốc độ đầu tư này chậm lại hoặc không đạt được kỳ vọng của thị trường, điều đó có thể dẫn đến tăng trưởng đơn hàng chậm hơn đối với các thiết bị phục vụ sản xuất chip tiên tiến.

Bất chấp những rủi ro đó, Lam Research vẫn có vẻ là một trong những công ty được định vị tốt nhất để hưởng lợi từ tăng trưởng dài hạn của ngành bán dẫn. Công ty không phụ thuộc vào một khách hàng duy nhất, một kiến trúc chip duy nhất hay một công nghệ duy nhất. Họ hưởng lợi từ AI, đồng thời cũng được hỗ trợ bởi sự phát triển của bộ nhớ, công nghệ đóng gói tiên tiến, xu hướng nội địa hóa chuỗi cung ứng và cơ sở doanh thu dịch vụ định kỳ ngày càng lớn.

Điều này cho phép nhà đầu tư nhìn nhận Lam không chỉ như một khoản cược đầu cơ vào trí tuệ nhân tạo, mà quan trọng hơn là một khoản đầu tư vào sự gia tăng độ phức tạp mang tính cấu trúc của toàn bộ hệ sinh thái bán dẫn.