Cổ phiếu đáng chú ý: Liệu Meta có chiến thắng trong cuộc đua AI không?

Cổ phiếu Meta tăng 22% trong năm 2025, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng đã đạt mức “giá cao”. Thị trường vẫn chưa định giá Meta đủ cao. Vậy cổ phiếu Meta thực sự đáng giá bao nhiêu?

Hoạt động kinh doanh của Meta

Meta chia hoạt động kinh doanh của mình thành hai mảng chính:

Family of Apps (FoA): Đây là các ứng dụng mạng xã hội của Meta, giúp người dùng tương tác theo nhiều cách khác nhau. Mảng này chiếm 99% doanh thu, trong đó quảng cáo đóng góp 98%. Reality Labs: Đây là mảng phụ của Meta, bao gồm các khoản đầu tư vào công nghệ thử nghiệm, metaverse và kính thực tế ảo như Meta Quest. Ở mảng này, Meta cũng bán phần cứng, tức là chính thiết bị kính. Mảng này đang báo lỗ đáng kể cho Meta, nhưng chúng tôi tin rằng nó có tiềm năng thú vị trong tương lai. Thực tế, Meta là công ty tiên tiến nhất trong lĩnh vực này và vừa ra mắt kính Ray-Ban mới với AI tích hợp cho sử dụng hàng ngày.

Trong số các ứng dụng của mình, bao gồm Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads và Messenger, phải nhấn mạnh Instagram. Ứng dụng này đã phát triển mạnh trong những năm gần đây và đang thay đổi định dạng nội dung. Reels, video ngắn, đạt lượng tiếp cận gấp 2,25 lần so với bài đăng một ảnh và gấp 1,36 lần so với carousel ảnh, theo nghiên cứu của Buffer. Reels được đưa vào Q3/2020 và đến Q1/2022 đã chiếm 20% thời gian sử dụng Instagram, sau đó đạt 50% vào Q1/2024, và chúng tôi tin rằng tỷ lệ này tiếp tục tăng.

Meta sở hữu các mạng xã hội phổ biến nhất với tổng cộng 3,48 tỷ người dùng hoạt động hàng ngày, chiếm hơn 60% dân số toàn cầu có truy cập Internet. Nếu loại trừ Trung Quốc, nơi có WeChat và hạn chế truy cập các mạng xã hội khác, con số này tương đương khoảng 76,5% dân số có Internet và 42,74% dân số toàn cầu (49,5% nếu loại Trung Quốc).

Về mặt địa lý, Mỹ và Canada vẫn là nguồn doanh thu chính của Meta, mặc dù các khu vực như Châu Âu và phần còn lại của thế giới đang dần tăng tỷ trọng nhờ tăng trưởng doanh thu trong những năm gần đây.

Đầu tư vào AI và những yếu tố then chốt của Meta

Tăng trưởng ARPU, Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU) của các nền tảng Meta tiếp tục tăng theo từng quý và đã phục hồi trong quý 2 năm 2025. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu.

Tăng trưởng giá trung bình đang mạnh mẽ sau nhiều quý giảm liên tiếp. Tăng trưởng giá gần hai con số kết hợp với sự gia tăng số lượng người dùng là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng hai con số của Meta. Khu vực duy nhất mà chúng tôi cho là có tăng trưởng giá trung bình trên mỗi quảng cáo thấp quá mức là châu Á – Thái Bình Dương, mặc dù chúng tôi tin rằng khu vực này vẫn còn nhiều tiềm năng. Thị trường này bao gồm cả Ấn Độ, một trong những khu vực được kỳ vọng sẽ nâng chỉ số này, vì đây là thị trường đang trở nên hấp dẫn đối với các thương hiệu.

Số lượt hiển thị (impressions) đã chậm lại, chủ yếu do giảm thời gian trung bình người dùng dành cho mạng xã hội toàn cầu. Biến số này rất quan trọng, vì giá quảng cáo phụ thuộc vào số lượt tương tác và lượt hiển thị. Tuy nhiên, chúng tôi đã thấy sự phục hồi mạnh mẽ trong quý vừa qua và tin rằng AI đã bắt đầu tạo tác động.

AI là một phần nền tảng trong chiến lược của Meta. Doanh thu của Meta được xác định bởi số lượng người dùng, mức độ tương tác của họ với quảng cáo và giá quảng cáo. Để tăng cả tương tác lẫn giá quảng cáo, cần cung cấp quảng cáo phù hợp cho từng người dùng. Công ty hiện đang sử dụng các mô hình AI để xác định thói quen sử dụng của người dùng và nhận biết nội dung nào tạo ra tương tác cao nhất. Nhờ vậy, Meta có thể cung cấp quảng cáo phù hợp hơn, tăng khả năng người dùng tương tác, từ đó cải thiện hiệu quả đầu tư quảng cáo cho các nhà quảng cáo và thúc đẩy tăng giá quảng cáo cho Meta.

Đến năm 2026, quá trình này dự kiến sẽ được tự động hóa hơn nữa cho các nhà quảng cáo, để bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể phân bổ ngân sách sẵn có, và công cụ Advantage+ (AI của Meta dành cho nhà quảng cáo) sẽ tự động tạo toàn bộ chiến dịch marketing với hình ảnh và video. Điều này giúp các nhà quảng cáo tiết kiệm đáng kể chi phí, giảm nhân sự bộ phận marketing hoặc cắt giảm chi tiêu cho các agency bên ngoài. Nó mở ra một thị trường hơn 400 tỷ USD mỗi năm, trước đây bị bỏ ngỏ vì Meta được xem là bổ trợ chứ không phải thay thế.

Lợi thế cạnh tranh của Meta

Meta sở hữu hai lợi thế cạnh tranh then chốt, giúp đạt biên lợi nhuận cao và khả năng đầu tư vào các mảng chưa sinh lời nhờ dòng tiền từ hoạt động cốt lõi:

Hiệu ứng mạng lưới (Network Effect): Giá trị của mạng lưới tăng theo quy mô khi càng nhiều người tham gia. Facebook và Instagram trở nên giá trị với người dùng vì họ tìm thấy bạn bè, người thân và các nội dung liên quan. Mạng lưới càng lớn, giá trị càng cao, từ đó thu hút các nhà quảng cáo đầu tư ngân sách vào nền tảng của Meta.

Kinh tế theo quy mô (Economies of Scale): Khi mạng lưới mở rộng, chi phí được phân bổ cho nhiều người dùng hơn, giúp giảm chi phí trên mỗi người dùng và tăng biên lợi nhuận.

Chi phí chuyển đổi (Switching Costs): Lợi thế này xuất hiện khi chi phí chuyển sang dịch vụ khác cao hơn lợi ích nhận được. Dù hiện tại chưa quá lớn, nhưng khi các chiến dịch quảng cáo tự động dựa trên AI được triển khai, các nhà quảng cáo sẽ ít có xu hướng chuyển sang nền tảng khác, ngay cả khi chi phí thấp hơn.

Định giá Meta: Giá mục tiêu cổ phiếu?

Để định giá Meta, chúng tôi đã xây dựng ba kịch bản dựa trên ba biến chính: ARPU, chi phí R&D và Capex. Kịch bản cơ sở: Phản ánh hợp lý các phát triển AI mới của Meta, giúp tăng lượt hiển thị, khả năng chiếm thị phần từ các agency marketing và cải thiện lợi nhuận cho nhà quảng cáo. Ngoài ra, công ty đang bắt đầu kiếm tiền từ WhatsApp và chúng tôi tin rằng thị trường này sẽ tiếp tục mở rộng. Chúng tôi cũng giả định doanh thu từ Reality Labs sẽ duy trì ổn định mặc dù chi phí tăng.

Chúng tôi đã giả định mức chiết khấu là 8% và thuế suất 18%.

Kịch bản cơ sở cho thấy tiềm năng chiết khấu gần 50% trong dòng tiền, nhưng chỉ chiết khấu 26.4% trong các hệ số định giá.

Định giá cuối cùng đưa ra giá mục tiêu cho cổ phiếu Meta là 1,045.7 USD, thể hiện tiềm năng tăng trưởng hơn 40%.

Mặc dù Tốc độ Tăng trưởng Kép Hàng năm (CAGR) không đặc biệt cao, chúng tôi tin rằng Meta vẫn là một công ty tuyệt vời với lợi thế cạnh tranh sẽ cho phép họ duy trì vị thế là một trong những công ty tốt nhất thế giới và tiếp tục mở rộng kinh doanh.

Tóm lại, luận điểm đầu tư vào Meta không phải để tận dụng một tình hình thị trường cụ thể nào, mà là để mua một công ty chất lượng với mức giá hợp lý và đội ngũ quản lý có lợi ích gắn liền.

Kịch bản lạc quan cho chúng ta giá mục tiêu là 1,232.7 USD, thể hiện tiềm năng tăng trưởng là 68%. Trong khi đó, kịch bản bi quan đưa ra giá mục tiêu 561.3 USD, tương ứng với tiềm năng giảm giá là -23%.