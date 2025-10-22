Google Quantum Echoes – Một bước đột phá về điện toán lượng tử

Google công bố thuật toán đột phá “Quantum Echoes” với kết quả được đăng trên tạp chí Nature. Thuật toán này, chạy trên chip lượng tử Willow, đã thể hiện ưu thế vượt trội gấp 13.000 lần so với siêu máy tính nhanh nhất thế giới. Các phép tính mà siêu máy tính Frontier cần 3,2 năm để hoàn thành đã được Willow xử lý chỉ trong hơn 2 giờ.

Điều gì khiến đột phá này khác biệt?

Không giống như các lần công bố “ưu thế lượng tử” trước đây, Quantum Echoes cho phép xác minh kết quả thông qua so sánh trực tiếp với các thí nghiệm lượng tử thực tế — một bước tiến quan trọng hướng tới ứng dụng thương mại của công nghệ lượng tử.

Ứng dụng tiềm năng

Theo Hartmut Neven, Giám đốc bộ phận Google Quantum AI, công nghệ này có thể được ứng dụng thương mại trong vòng 5 năm tới, trong các lĩnh vực như:

Phát hiện thuốc mới và mô phỏng cấu trúc phân tử

Khoa học vật liệu (ví dụ: pin hiệu suất cao cho xe điện)

Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) trong hóa học và sinh học

Tác động đến cổ phiếu

Thông báo về chip Willow hồi tháng 12/2024 từng giúp cổ phiếu Alphabet tăng 5–7%, tương đương hơn 100 tỷ USD vốn hóa thị trường. Hiện tại, mã GOOGL đang giao dịch quanh 250–255 USD/cổ phiếu — tăng 52% so với cùng kỳ năm trước và 33% từ đầu năm 2025.

Đối với nhà đầu tư dài hạn, Alphabet vẫn là một trong những lựa chọn hấp dẫn nhất để tiếp cận lĩnh vực công nghệ lượng tử, nhờ nền tảng tài chính vững mạnh, đột phá công nghệ, và định giá vẫn ở mức hợp lý (P/E: 26).

Sau thông báo, cổ phiếu Alphabet có lúc tăng khoảng 1,5%, nhưng sau đó quay lại đà giảm. Đáng chú ý, Rigetti Computing — một công ty lượng tử khác — từng tăng mạnh trong tháng 9, song giảm trở lại từ giữa tháng 10. Với tiềm lực của mình, Alphabet được xem là mối đe dọa lớn đối với Rigetti, xét đến quy mô đầu tư và năng lực công nghệ vượt trội của tập đoàn. Nguồn: xStation5