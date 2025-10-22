Google Quantum Echoes – Một bước đột phá về điện toán lượng tử

- Thuật toán Quantum Echoes của Google, chạy trên chip Willow, đã đạt ưu thế gấp 13.000 lần so với siêu máy tính nhanh nhất thế giới, hoàn thành một phép tính mất 3,2 năm chỉ trong hơn 2 giờ.
- Điểm quan trọng của đột phá này là khả năng xác minh kết quả thông qua các thí nghiệm lượng tử thực tế, mở đường cho ứng dụng thương mại trong vòng 5 năm tới (ví dụ: phát hiện thuốc mới, khoa học vật liệu).
- Thông báo này có tác động cổ phiếu hạn chế ngay lập tức (tăng tạm thời 1,5%), nhưng Alphabet vẫn là lựa chọn hấp dẫn dài hạn trong lĩnh vực lượng tử với P/E 26, đồng thời tạo áp lực cạnh tranh lên các đối thủ nhỏ hơn như Rigetti Computing.
- Thuật toán Quantum Echoes của Google, chạy trên chip Willow, đã đạt ưu thế gấp 13.000 lần so với siêu máy tính nhanh nhất thế giới, hoàn thành một phép tính mất 3,2 năm chỉ trong hơn 2 giờ.
- Điểm quan trọng của đột phá này là khả năng xác minh kết quả thông qua các thí nghiệm lượng tử thực tế, mở đường cho ứng dụng thương mại trong vòng 5 năm tới (ví dụ: phát hiện thuốc mới, khoa học vật liệu).
- Thông báo này có tác động cổ phiếu hạn chế ngay lập tức (tăng tạm thời 1,5%), nhưng Alphabet vẫn là lựa chọn hấp dẫn dài hạn trong lĩnh vực lượng tử với P/E 26, đồng thời tạo áp lực cạnh tranh lên các đối thủ nhỏ hơn như Rigetti Computing.
Google công bố thuật toán đột phá “Quantum Echoes” với kết quả được đăng trên tạp chí Nature. Thuật toán này, chạy trên chip lượng tử Willow, đã thể hiện ưu thế vượt trội gấp 13.000 lần so với siêu máy tính nhanh nhất thế giới. Các phép tính mà siêu máy tính Frontier cần 3,2 năm để hoàn thành đã được Willow xử lý chỉ trong hơn 2 giờ.
Điều gì khiến đột phá này khác biệt?
Không giống như các lần công bố “ưu thế lượng tử” trước đây, Quantum Echoes cho phép xác minh kết quả thông qua so sánh trực tiếp với các thí nghiệm lượng tử thực tế — một bước tiến quan trọng hướng tới ứng dụng thương mại của công nghệ lượng tử.
Ứng dụng tiềm năng
Theo Hartmut Neven, Giám đốc bộ phận Google Quantum AI, công nghệ này có thể được ứng dụng thương mại trong vòng 5 năm tới, trong các lĩnh vực như:
-
Phát hiện thuốc mới và mô phỏng cấu trúc phân tử
-
Khoa học vật liệu (ví dụ: pin hiệu suất cao cho xe điện)
-
Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) trong hóa học và sinh học
Tác động đến cổ phiếu
Thông báo về chip Willow hồi tháng 12/2024 từng giúp cổ phiếu Alphabet tăng 5–7%, tương đương hơn 100 tỷ USD vốn hóa thị trường. Hiện tại, mã GOOGL đang giao dịch quanh 250–255 USD/cổ phiếu — tăng 52% so với cùng kỳ năm trước và 33% từ đầu năm 2025.
Đối với nhà đầu tư dài hạn, Alphabet vẫn là một trong những lựa chọn hấp dẫn nhất để tiếp cận lĩnh vực công nghệ lượng tử, nhờ nền tảng tài chính vững mạnh, đột phá công nghệ, và định giá vẫn ở mức hợp lý (P/E: 26).
Sau thông báo, cổ phiếu Alphabet có lúc tăng khoảng 1,5%, nhưng sau đó quay lại đà giảm. Đáng chú ý, Rigetti Computing — một công ty lượng tử khác — từng tăng mạnh trong tháng 9, song giảm trở lại từ giữa tháng 10. Với tiềm lực của mình, Alphabet được xem là mối đe dọa lớn đối với Rigetti, xét đến quy mô đầu tư và năng lực công nghệ vượt trội của tập đoàn. Nguồn: xStation5
Báo cáo thu nhập của IBM: Tăng trưởng chậm và định hướng kém
Mong đợi gì từ BCTC của IBM: Liệu ông lớn của ngành CNTT có đáp ứng được kỳ vọng?
Mở phiên Mỹ: Mùa 'Meme Stock' khởi động lại?
Waymo: Cuộc đua với các cơ quan quản lý
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.