Cổ phiếu đáng chú ý - Salesforce Inc.

Salesforce, Inc. là một công ty công nghệ của Mỹ có trụ sở tại San Francisco, được công nhận là tập đoàn dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực phần mềm Quản trị Quan hệ Khách hàng (CRM). Thông qua chiến lược phát triển nhất quán, hàng loạt thương vụ mua lại, cùng những đổi mới trong trí tuệ nhân tạo và dữ liệu, công ty đã khẳng định vị thế là một trong những nhà cung cấp phần mềm doanh nghiệp quan trọng nhất thế giới.

Mô hình kinh doanh của Salesforce dựa trên việc cung cấp nền tảng ứng dụng điện toán đám mây tích hợp cho doanh nghiệp dưới hình thức đăng ký. Nghĩa là khách hàng trả phí hàng tháng hoặc hàng năm để sử dụng các module trong hệ thống Salesforce, chẳng hạn như quản lý bán hàng, dịch vụ khách hàng, marketing, thương mại điện tử, và công cụ phân tích dữ liệu. Mô hình doanh thu định kỳ này mang lại cho công ty khả năng dự báo tài chính cao, sự gắn kết của khách hàng, cùng tính linh hoạt lớn trong việc mở rộng quy mô kinh doanh.

Ở trung tâm của giải pháp là Salesforce Customer 360, một nền tảng toàn diện giúp tích hợp dữ liệu khách hàng từ nhiều điểm chạm trong tổ chức. Giải pháp của Salesforce được sử dụng bởi cả doanh nghiệp nhỏ lẫn tập đoàn toàn cầu. Với cách tiếp cận dạng mô-đun và hệ sinh thái đối tác phát triển mạnh mẽ (AppExchange), người dùng có thể tùy chỉnh hệ thống theo ngành nghề và nhu cầu vận hành của mình.

Danh mục sản phẩm Salesforce

Salesforce cung cấp một nền tảng điện toán đám mây toàn diện, tích hợp nhiều giải pháp dành cho quản trị quan hệ khách hàng và chuyển đổi số của doanh nghiệp. Các thành phần chính bao gồm:

Sales Cloud – công cụ hỗ trợ đội ngũ bán hàng trong quản lý khách hàng tiềm năng, pipeline, và dự báo doanh số.

Service Cloud – module dịch vụ khách hàng cho phép tự động hóa xử lý yêu cầu, quản lý giao tiếp đa kênh và nâng cao chất lượng hỗ trợ.

Marketing Cloud – nền tảng xây dựng chiến dịch marketing cá nhân hóa, tự động hóa quy trình và phân tích hành vi khách hàng.

Commerce Cloud – giải pháp cho doanh nghiệp thương mại điện tử, tích hợp kênh B2B và B2C, quản lý trải nghiệm khách hàng.

Tableau – công cụ trực quan hóa dữ liệu và phân tích, hỗ trợ ra quyết định nhanh dựa trên báo cáo toàn diện.

MuleSoft – nền tảng tích hợp hệ thống và ứng dụng khác nhau, tối ưu luồng dữ liệu và tự động hóa quy trình trong tổ chức.

Slack – môi trường giao tiếp và cộng tác nhóm, tích hợp với các sản phẩm khác của Salesforce để nâng cao năng suất.

Einstein AI – bộ công cụ trí tuệ nhân tạo tích hợp, hỗ trợ dự đoán bán hàng, tự động hóa quy trình và cá nhân hóa dịch vụ khách hàng.

Agentforce – giải pháp AI hiện đại dành cho dịch vụ khách hàng và tự động hóa tác vụ, đang được nhiều tổ chức ứng dụng rộng rãi.

Salesforce gia nhập lĩnh vực an ninh quốc gia

Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực quốc phòng và tình báo, Salesforce đã ra mắt một đơn vị kinh doanh mới mang tên Missionforce. Mục tiêu của Missionforce là tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào các quy trình then chốt của quốc phòng như quản lý nhân sự, hậu cần và ra quyết định trong các cơ quan chính phủ và lực lượng vũ trang Hoa Kỳ.

Missionforce tận dụng kinh nghiệm của Salesforce trong các giải pháp điện toán đám mây và nền tảng AI để hiện đại hóa hoạt động quốc phòng, giúp nâng cao tốc độ, hiệu quả và sự thông minh trong triển khai. Một sản phẩm chủ lực trong mảng này là Government Cloud Premium, môi trường điện toán đám mây dành riêng cho cơ quan chính phủ và tổ chức tình báo.

Việc Salesforce tiến vào lĩnh vực an ninh quốc gia thông qua Missionforce đã mở ra cánh cửa đến những thị trường hoàn toàn mới và mang tính chiến lược. Các hợp đồng chính phủ, đặc biệt là với chính quyền Mỹ và Lầu Năm Góc, có giá trị hàng chục tỷ USD và có thể trở thành nguồn doanh thu quan trọng. Bên cạnh đó, sự gia tăng đầu tư vào an ninh mạng và công nghệ quốc phòng ở nhiều quốc gia khác cũng tạo ra cơ hội mở rộng quốc tế cho Salesforce với vai trò là nhà cung cấp phần mềm tiên tiến trong lĩnh vực an ninh.

Cạnh tranh và bối cảnh thị trường

Thị trường phần mềm đám mây cho doanh nghiệp, đặc biệt là CRM, đang tăng trưởng nhanh và có tính cạnh tranh cao. Động lực đến từ nhu cầu ngày càng lớn của doanh nghiệp trong việc chuyển đổi số và tích hợp các công nghệ tiên tiến như AI. Thị trường CRM toàn cầu được ước tính trị giá hàng chục tỷ USD và dự kiến sẽ tăng trưởng ổn định khoảng 15% mỗi năm, trở thành một trong những mảng quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Đối thủ chính của Salesforce là Microsoft với sản phẩm Dynamics 365, nhờ khả năng tích hợp với bộ ứng dụng phổ biến Microsoft 365 và nền tảng Azure, tạo ra thách thức lớn, đặc biệt trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp và tầm trung. Microsoft cung cấp một loạt ứng dụng kinh doanh được tích hợp chặt chẽ, mang lại lợi thế đáng kể cho nhiều người dùng. Một đối thủ lớn khác là Oracle, tập trung vào các giải pháp đám mây tích hợp cho các tập đoàn lớn và phát triển mảng CRM với trọng tâm là phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong năm 2025, mặc dù Salesforce có vị thế công nghệ mạnh, công ty gặp khó khăn trong việc thuyết phục nhà đầu tư rằng các khoản đầu tư vào AI và những lĩnh vực mới như quốc phòng (ví dụ: Missionforce) sẽ nhanh chóng mang lại kết quả tài chính tốt hơn. Hệ quả là giá cổ phiếu Salesforce sụt giảm, trong khi Oracle và Microsoft tận dụng tốt hơn nhu cầu tăng trưởng đối với AI và giải pháp đám mây, giúp giá trị và doanh thu của họ gia tăng. Tuy nhiên, khoảng cách này có thể cho thấy Salesforce đang bị định giá thấp, đặc biệt nếu công ty bắt đầu tối ưu hóa doanh thu từ các mảng kinh doanh mới và đẩy nhanh tích hợp AI trong sản phẩm. Việc tiến vào thị trường an ninh quốc gia mở ra triển vọng tăng trưởng và nguồn thu mới cho Salesforce.

Tăng trưởng doanh thu của Salesforce đã chậm lại đáng kể sau giai đoạn bùng nổ 2021–2022, khi mức tăng vượt 25%. Hiện tại, công ty ghi nhận tăng trưởng dưới 10% và đang có xu hướng ổn định. Trong khi đó, Microsoft duy trì đều đặn mức tăng trưởng 15–20%, còn Oracle sau nhiều năm yếu kém đã đạt mức tăng trưởng hai con số kể từ 2023.

Trong bối cảnh này, việc Salesforce mở rộng sang thị trường an ninh quốc gia trị giá hàng tỷ USD mang lại tiềm năng lớn để tái thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. Khai thác hiệu quả và thương mại hóa phân khúc chiến lược này, kết hợp với sự phát triển của nền tảng Missionforce và tích hợp AI sâu hơn, có thể giúp Salesforce tăng trưởng mạnh trở lại và củng cố vị thế trên thị trường.

Kết quả tài chính

Salesforce đã ghi nhận tăng trưởng ổn định và đáng kể trong những năm gần đây. Doanh thu tăng từ 26 tỷ USD năm 2022 lên gần 38 tỷ USD (dự báo cho năm tài chính 2025), phản ánh quy mô ngày càng mở rộng và khả năng khai thác thị trường hiệu quả. EBITDA cũng tăng mạnh từ khoảng 5 tỷ USD lên hơn 11 tỷ USD, cho thấy hiệu quả vận hành được cải thiện và quản lý chi phí tốt hơn.

Một thay đổi quan trọng là biên lợi nhuận cải thiện rõ rệt: biên lợi nhuận hoạt động tăng từ khoảng 7% năm 2022 lên 18% năm 2025, còn biên lợi nhuận ròng từ 6% lên 15%. Kết quả này chủ yếu nhờ tận dụng tốt chi phí cố định ở quy mô lớn, cùng với việc tối ưu hóa chi phí vận hành, được hỗ trợ bởi tự động hóa và quản trị hạ tầng CNTT hiệu quả hơn.

Ngoài ra, sự tăng trưởng của mô hình dịch vụ đám mây theo thuê bao (SaaS) mang lại doanh thu ổn định, có thể dự đoán trước với chi phí tăng trưởng tương đối thấp. Đóng góp ngày càng lớn từ các phân khúc lợi nhuận cao hơn, như giải pháp AI và dịch vụ khu vực công, càng củng cố khả năng sinh lời và nâng cao vị thế đổi mới của công ty.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) của Salesforce đang trải qua một sự chuyển biến đáng kể. Sau khi ở mức thấp trong năm 2023, chỉ số này đã tăng đều đặn và đạt gần 10% trong quý 2 năm tài chính 2026. Điều này cho thấy công ty đang sử dụng vốn hiệu quả hơn, tạo ra nhiều giá trị cho cổ đông. Mặc dù ROIC vẫn còn thấp hơn một chút so với chi phí vốn bình quân (WACC), xu hướng đi lên cho thấy chất lượng quản trị tài chính và tiềm năng tăng trưởng đang được cải thiện.

Phân tích cơ cấu doanh thu

Phân khúc doanh thu của Salesforce cho thấy một mô hình kinh doanh rõ ràng và ổn định, chủ yếu dựa trên dịch vụ thuê bao. Phân khúc Subscription & Support là trụ cột, hiện đang chiếm hơn 90% tổng doanh thu. Trong khi đó, phân khúc Professional Services & Other, đóng góp khoảng 9–10%, bao gồm dịch vụ tư vấn và triển khai, có tốc độ tăng trưởng chậm hơn do sự gia tăng tự động hóa.

Sự thống trị của mảng dịch vụ thuê bao phản ánh chiến lược thành công của Salesforce, tập trung phát triển giải pháp CRM trên nền tảng đám mây và tự động hóa quy trình kinh doanh. Các sản phẩm và lĩnh vực kinh doanh mới, như AI và an ninh, mang lại tiềm năng tăng trưởng doanh thu đáng kể trong những năm tới. Đặc biệt, sự phát triển của Missionforce có thể mở rộng đáng kể danh mục sản phẩm và tạo ra các nguồn thu mới. Việc thâm nhập thị trường an ninh quốc gia và hợp tác với các cơ quan chính phủ được xem là bước đi có thể gia tăng quy mô và đa dạng hóa doanh thu, định vị Salesforce không chỉ là nhà lãnh đạo CRM mà còn là nhà cung cấp giải pháp CNTT chủ chốt cho khu vực công và quốc phòng.

Dự báo doanh thu

Salesforce đang mở rộng danh mục sản phẩm với các công nghệ và lĩnh vực hiện đại, tác động tích cực đến dự báo doanh thu trong những năm tới. Dịch vụ thuê bao vẫn là nền tảng của mô hình kinh doanh, mang lại doanh thu ổn định và dự đoán được. Đồng thời, công ty cũng đang phát triển phân khúc dịch vụ chuyên nghiệp, mặc dù nhỏ hơn, nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai và tùy chỉnh giải pháp cho khách hàng. Salesforce đang tăng cường đầu tư vào AI, tự động hóa và an ninh CNTT để thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa. Sự phát triển của Missionforce, tập trung vào an ninh quốc gia và hợp tác với chính phủ Mỹ, đặc biệt quan trọng, mở ra cơ hội tiếp cận các hợp đồng trị giá hàng tỷ USD và giúp đa dạng hóa nguồn doanh thu.

Phân tích kịch bản tăng trưởng

Kịch bản cơ sở: Doanh thu tăng ổn định từ khoảng 31 tỷ USD năm 2023 lên khoảng 69 tỷ USD năm 2030. Điều này dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong phân khúc thuê bao, tăng trưởng vừa phải trong dịch vụ chuyên nghiệp và việc áp dụng từ từ các công nghệ AI và an ninh mới. Đà tăng trưởng giảm dần khi thị trường trưởng thành.

Kịch bản lạc quan: Tăng trưởng nhanh hơn trong các phân khúc AI và an ninh, cùng với sự tham gia nhiều hơn vào các hợp đồng chính phủ thông qua Missionforce. Doanh thu có thể vượt 76 tỷ USD vào năm 2030, nhờ nhu cầu tăng về giải pháp đám mây, AI và an ninh mạng tiên tiến. Sự kết hợp hiệu quả giữa các phân khúc kinh doanh sẽ đóng vai trò quan trọng.

Kịch bản thận trọng: Tăng trưởng chậm hơn, doanh thu năm 2030 khoảng 58 tỷ USD. Tính đến các rủi ro như cạnh tranh gia tăng, quy định pháp lý và trì hoãn triển khai đổi mới. Salesforce có thể gặp khó khăn trong việc tận dụng triệt để các lĩnh vực mới như AI và an ninh quốc gia, hạn chế tăng trưởng và dẫn đến mở rộng vừa phải.

Tổng quan về định giá

Chúng tôi sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) để định giá Salesforce. Định giá này chỉ mang tính tham khảo và không phải là khuyến nghị đầu tư hay mục tiêu giá chính xác.

Áp dụng kịch bản cơ sở, dự kiến tăng trưởng doanh thu giảm dần do thị trường trưởng thành và cạnh tranh gia tăng. Mô hình xem xét các động lực khác nhau trong các phân khúc chính, với dịch vụ thuê bao chiếm ưu thế. WACC ước tính sơ bộ là 10%, dự kiến giảm nhẹ theo thời gian nhờ cải thiện hồ sơ rủi ro và ổn định tài chính. Giá trị cuối kỳ giả định tăng trưởng doanh thu 2% hàng năm, các tham số khác dựa trên kết quả tài chính trung bình 5 năm qua.

Kết quả định giá: 326,98 USD/cổ phiếu, tương ứng với mức tăng khoảng 30% so với giá đóng cửa hiện tại là 246,91 USD. Công ty liên tục mở rộng danh mục, phát triển phân khúc thuê bao và hỗ trợ, đầu tư vào AI và an ninh quốc gia, mở ra các nguồn doanh thu hoàn toàn mới và đa dạng hóa thu nhập.

Mặc dù có tiềm năng tăng trưởng đáng kể, Salesforce vẫn đối mặt với thách thức như cạnh tranh gia tăng, quy định pháp lý, và khó khăn trong việc tận dụng triệt để các phân khúc mới, có thể làm chậm tăng trưởng. Tuy nhiên, Salesforce có cơ hội tăng cường vị thế, không chỉ là nhà lãnh đạo CRM mà còn là nhà cung cấp giải pháp CNTT quan trọng cho khu vực công và quốc phòng.

Biểu đồ cổ phiếu

Nguồn: xStation5

Cổ phiếu Salesforce đang xu hướng giảm mạnh. Tất cả các đường trung bình động quan trọng đều cao hơn đáng kể so với giá thị trường hiện tại, về mặt kỹ thuật có thể báo hiệu áp lực giảm ngắn hạn tiếp tục. Tuy nhiên, đối với nhà đầu tư dài hạn, đây có thể là điểm hấp dẫn đối với định giá của công ty.