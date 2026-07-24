Cổ phiếu đáng chú ý: TSMC - Động cơ sản xuất đứng sau cuộc cách mạng AI

Trong những năm gần đây, thị trường công nghệ chủ yếu tập trung vào các công ty phát triển giải pháp trí tuệ nhân tạo. Nvidia cung cấp các con chip vận hành các trung tâm dữ liệu hiện đại, Microsoft và Google đầu tư hàng tỷ USD vào hạ tầng điện toán, trong khi vô số doanh nghiệp đang tìm cách tích hợp AI tạo sinh vào sản phẩm và dịch vụ của mình. Tuy nhiên, phía sau hầu hết những câu chuyện thành công của AI là một doanh nghiệp thường nhận được ít sự chú ý hơn nhiều, dù lại là một trong những mắt xích quan trọng nhất giúp toàn bộ ngành công nghiệp này phát triển.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) là nơi sản xuất phần lớn các dòng chip tiên tiến nhất thế giới. Những con chip do Nvidia, AMD, Apple hay Broadcom thiết kế đều được sản xuất tại các nhà máy của TSMC trước khi trở thành nền tảng cho các thiết bị, máy chủ và trung tâm dữ liệu quan trọng nhất đang vận hành nền kinh tế toàn cầu.

Vị thế của TSMC mang tính độc nhất bởi công ty không cạnh tranh với chính khách hàng của mình. Khác với các doanh nghiệp bán dẫn truyền thống, TSMC không tự thiết kế bộ vi xử lý hay GPU. Thay vào đó, công ty chỉ tập trung vào công đoạn phức tạp nhất trong chuỗi giá trị bán dẫn: sản xuất chip quy mô lớn. Mô hình kinh doanh này đã giúp TSMC trở thành cầu nối không thể thiếu giữa khâu thiết kế chip và quá trình sản xuất thực tế.

Kết quả kinh doanh quý gần nhất cho thấy chu kỳ đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo vẫn đang tiếp tục tăng tốc. Công ty ghi nhận doanh thu cao kỷ lục, duy trì biên lợi nhuận ở mức rất cao và đưa ra triển vọng tích cực cho các quý tiếp theo. Đáng chú ý nhất là sự đóng góp ngày càng lớn của mảng High Performance Computing (HPC), bao gồm các dòng chip được sử dụng trong hạ tầng AI và các trung tâm dữ liệu tiên tiến.

Đối với nhà đầu tư, kết quả kinh doanh của TSMC có ý nghĩa vượt xa phạm vi của một doanh nghiệp riêng lẻ. Với nhiều công ty công nghệ, báo cáo tài chính chủ yếu phản ánh tình hình của chính doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, TSMC lại mang đến một trong những tín hiệu rõ ràng nhất về nhu cầu thực sự đối với các công nghệ bán dẫn tiên tiến nhất. Khi các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới gia tăng đầu tư vào AI, nhu cầu đối với năng lực sản xuất của TSMC cũng tăng theo.

Theo nhiều khía cạnh, câu chuyện của TSMC cũng chính là câu chuyện của toàn ngành bán dẫn. Công ty không chỉ hưởng lợi từ sự phát triển của AI mà còn là nhân tố giúp sự phát triển đó trở thành hiện thực. Mỗi giai đoạn phát triển mới của AI đều đòi hỏi các dòng chip tiên tiến hơn, và việc sản xuất những con chip đó chính là hoạt động cốt lõi của TSMC.

Vì vậy, câu hỏi quan trọng đối với nhà đầu tư không chỉ là AI có thể phát triển đến đâu, mà còn là ai sẽ là bên thu được phần lớn giá trị kinh tế từ cuộc chuyển đổi này. TSMC đang đứng tại một trong những vị trí quan trọng nhất của toàn bộ hệ sinh thái công nghệ.

Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao doanh nghiệp Đài Loan này đã xây dựng được một lợi thế cạnh tranh thuộc hàng khó sao chép nhất thế giới, AI đang thay đổi cơ cấu hoạt động kinh doanh của công ty như thế nào, và liệu mức định giá hiện tại còn dư địa cho tăng trưởng trong tương lai hay không.

Vì sao TSMC là một trong những công ty bán dẫn quan trọng nhất thế giới

Điểm mạnh lớn nhất của TSMC không nằm ở một sản phẩm cụ thể mà ở vị thế của công ty trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Doanh nghiệp Đài Loan là đơn vị tiên phong xây dựng mô hình pure-play foundry, tức nhà sản xuất bán dẫn chỉ chuyên gia công chip cho các khách hàng bên ngoài. Mô hình này cho phép các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới tự thiết kế những con chip tiên tiến nhất, đồng thời dựa vào một đối tác sở hữu năng lực sản xuất gần như không có đối thủ.

Mô hình này đã giúp TSMC trở thành một trong những nền tảng quan trọng nhất của nền kinh tế số. Công ty sản xuất chip cho Nvidia, AMD, Apple cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu khác, trong khi sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo càng làm gia tăng vai trò chiến lược của TSMC.

Cơ cấu hoạt động kinh doanh của TSMC hiện đã chuyển dịch rõ rệt theo hướng AI và High Performance Computing (HPC). Mảng HPC đã trở thành động lực tăng trưởng lớn nhất của công ty, thay thế vai trò thống trị trước đây của mảng điện tử tiêu dùng. Điều này cho thấy chu kỳ tăng trưởng hiện tại của ngành bán dẫn không còn chủ yếu được thúc đẩy bởi việc nâng cấp smartphone hay máy tính, mà bởi quá trình mở rộng dài hạn của hạ tầng phục vụ việc phát triển và vận hành các mô hình AI.

Tuy nhiên, lợi thế của TSMC không chỉ đến từ quy mô. Việc sản xuất các dòng chip bán dẫn tiên tiến nhất thế giới là một trong những quy trình công nghiệp phức tạp nhất từng được tạo ra. Xây dựng một nhà máy bán dẫn là chưa đủ. Thách thức thực sự nằm ở khả năng đạt được sản xuất hàng loạt với mức chất lượng, hiệu suất và độ ổn định đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất.

Đó cũng chính là lý do vì sao vị thế của TSMC gần như không thể bị thay thế. Trong suốt nhiều thập kỷ, công ty đã xây dựng mối quan hệ với những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới, phát triển một hệ sinh thái nhà cung cấp mạnh mẽ và đầu tư hàng trăm tỷ USD vào các thế hệ công nghệ sản xuất mới. Ngày nay, TSMC không chỉ được hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng đối với chip AI mà còn từ giá trị ngày càng cao của mỗi con chip bán dẫn được sản xuất.

Lợi thế công nghệ của TSMC: Từ tiến trình 3nm đến kỷ nguyên 2nm

Trong ngành bán dẫn, phát triển một công nghệ mới không phải là thách thức lớn nhất. Khó khăn thực sự nằm ở khả năng sản xuất công nghệ đó trên quy mô lớn, đồng thời vẫn duy trì chất lượng, hiệu suất và độ tin cậy ở mức cao. Đây chính là lĩnh vực mà TSMC đã xây dựng được một trong những lợi thế cạnh tranh mạnh nhất của mình.

Các tiến trình sản xuất tiên tiến nhất, bao gồm 3nm và sắp tới là 2nm, cho phép tạo ra những con chip có hiệu năng cao hơn và tiêu thụ ít điện năng hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các trung tâm dữ liệu AI, nơi chỉ cần một cải thiện nhỏ về hiệu suất cũng có thể giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành trên quy mô hạ tầng điện toán khổng lồ.

Tiến trình 3nm hiện đã trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của TSMC. Khi công ty tiến tới sản xuất hàng loạt chip 2nm, họ đang bước vào một giai đoạn phát triển công nghệ mới, hứa hẹn tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trong những phân khúc đòi hỏi công nghệ cao nhất của ngành bán dẫn.

Song song với đó, công nghệ đóng gói bán dẫn tiên tiến (advanced packaging) cũng ngày càng trở nên quan trọng. Tương lai của trí tuệ nhân tạo không còn chỉ phụ thuộc vào việc thu nhỏ transistor. Những hệ thống AI mạnh nhất hiện nay yêu cầu tích hợp nhiều con chip thành các cụm xử lý có hiệu suất cực cao.

Điều này mở ra hai động lực tăng trưởng song song cho TSMC. Một mặt, nhu cầu đối với các tiến trình sản xuất tiên tiến nhất tiếp tục gia tăng. Mặt khác, các công nghệ liên quan đến tích hợp chip và đóng gói tiên tiến đang trở thành những mắt xích ngày càng có giá trị trong hệ sinh thái bán dẫn.

Thị trường đã nhận được đúng điều mà họ mong đợi

Báo cáo tài chính của TSMC đã trở thành một trong những sự kiện quan trọng nhất mỗi mùa công bố kết quả kinh doanh của ngành bán dẫn. Lý do rất đơn giản. Doanh nghiệp Đài Loan này nằm ở trung tâm của chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, vì vậy kết quả kinh doanh của họ không chỉ phản ánh tình hình hoạt động của riêng công ty mà còn cho thấy mức độ đầu tư của các tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới vào trí tuệ nhân tạo.

Quý II/2026 đã mang đến đúng những gì thị trường kỳ vọng. TSMC vượt dự báo của chính mình khi ghi nhận doanh thu cao kỷ lục và tiếp tục duy trì biên lợi nhuận ở mức rất cao. Quan trọng hơn cả các con số tiêu đề là những nhận định của ban lãnh đạo về triển vọng trong các quý tới. Công ty đã nâng kỳ vọng tăng trưởng doanh thu và tiếp tục đưa ra triển vọng rất tích cực đối với nhu cầu trong lĩnh vực AI và High Performance Computing (HPC).

Doanh thu đạt 40,2 tỷ USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong lịch sử công ty.

Lợi nhuận ròng tăng khoảng 77% so với cùng kỳ năm trước.

Biên lợi nhuận gộp đạt 67,7%, vượt kỳ vọng trước đó của thị trường.

Mảng High Performance Computing (HPC) đóng góp khoảng 66% tổng doanh thu.

Các tiến trình 7nm trở xuống chiếm khoảng 77% doanh thu từ wafer, trong khi nhu cầu đối với tiến trình 3nm tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Kết quả này phản ánh một số xu hướng quan trọng. Trước hết, chu kỳ tăng trưởng hiện tại của ngành bán dẫn khác biệt căn bản so với các giai đoạn trước. Lần này, động lực chính không còn đến từ điện tử tiêu dùng mà đến từ hạ tầng phục vụ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.

Vài năm trước, kết quả kinh doanh của TSMC còn phụ thuộc chặt chẽ vào diễn biến của thị trường điện thoại thông minh. Tuy nhiên, hiện nay, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các dòng chip được sử dụng trong trung tâm dữ liệu, bộ tăng tốc AI (AI accelerators) và các hệ thống High Performance Computing (HPC). Mảng này đã trở thành lĩnh vực kinh doanh lớn nhất của công ty và tiếp tục là nguồn tăng trưởng quan trọng nhất.

Một tín hiệu đáng chú ý khác là khả năng sinh lời. Trong ngành bán dẫn, tăng trưởng nhanh thường đi kèm với nhu cầu đầu tư khổng lồ và gây áp lực lên biên lợi nhuận. Tuy nhiên, TSMC lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Nhu cầu mạnh mẽ đối với các dòng chip tiên tiến nhất cho phép công ty duy trì mức lợi nhuận vượt trội, bởi khách hàng sẵn sàng trả mức giá cao để có quyền tiếp cận năng lực sản xuất vốn đang rất hạn chế của các tiến trình công nghệ mới nhất.

Quan trọng hơn, TSMC không chỉ hưởng lợi từ việc gia tăng sản lượng. Khi khách hàng chuyển sang các tiến trình sản xuất ngày càng tiên tiến, giá trị của mỗi đơn hàng cũng tăng lên. Việc sản xuất chip 3nm, phát triển công nghệ 2nm và mở rộng năng lực đóng gói bán dẫn tiên tiến (advanced packaging) đã đưa công ty vào phân khúc hấp dẫn nhất của thị trường bán dẫn.

Nhà đầu tư cũng phản ứng tích cực với triển vọng trong các quý tới. Ban lãnh đạo kỳ vọng nhu cầu sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, với doanh thu quý III dự kiến đạt khoảng 44,6–45,8 tỷ USD. Đồng thời, TSMC vẫn kỳ vọng duy trì biên lợi nhuận rất cao, qua đó khẳng định điều kiện thị trường hiện tại vẫn đang đặc biệt thuận lợi.

Tuy nhiên, tốc độ mở rộng nhanh chóng này cũng đòi hỏi nguồn vốn đầu tư khổng lồ. TSMC đang gia tăng chi tiêu cho các nhà máy mới, nghiên cứu phát triển và mở rộng năng lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu từ các khách hàng như Nvidia, AMD và Apple. Quy mô đầu tư này vừa là lợi thế lớn nhất, vừa là thách thức quan trọng của công ty. Chúng giúp TSMC duy trì khoảng cách công nghệ với các đối thủ, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi nguồn vốn rất lớn cùng khả năng quản lý chu kỳ đầu tư một cách hiệu quả.

Báo cáo tài chính quý vừa qua tiếp tục củng cố luận điểm đầu tư cốt lõi đối với TSMC. Công ty không đơn thuần là bên hưởng lợi từ làn sóng AI, mà đang nắm giữ vị trí nơi làn sóng đó phải được hiện thực hóa. Mỗi bước phát triển mới của trí tuệ nhân tạo đều đòi hỏi năng lực tính toán lớn hơn, những con chip tiên tiến hơn và quy trình sản xuất bán dẫn ngày càng phức tạp hơn.

Phân tích tài chính: Chuyển hóa lợi thế công nghệ thành kết quả kinh doanh kỷ lục

Một vị thế dẫn đầu về công nghệ thôi là chưa đủ để tạo nên một doanh nghiệp xuất sắc. Câu hỏi quan trọng hơn là liệu lợi thế cạnh tranh đó có được chuyển hóa thành hiệu quả tài chính vượt trội hay không. Với TSMC, những năm gần đây đã cho thấy công ty không chỉ là nhà sản xuất bán dẫn lớn nhất thế giới mà còn là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi nhiều nhất từ làn sóng đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

Yếu tố đầu tiên nổi bật là tăng trưởng doanh thu. Sau giai đoạn khó khăn của ngành bán dẫn do quá trình điều chỉnh tồn kho hậu đại dịch, TSMC đã nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng mạnh. Trong quý II/2026, doanh thu đạt mức kỷ lục 40,2 tỷ USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Sự phục hồi này cho thấy công ty đang nằm ở vị trí trung tâm của chu kỳ đầu tư AI hiện nay.

Ấn tượng hơn nữa là cơ cấu tăng trưởng. Động lực không chỉ đến từ sản lượng cao hơn mà chủ yếu đến từ việc chuyển dịch sang các công nghệ tiên tiến nhất. Mảng High Performance Computing (HPC), bao gồm các dòng chip AI và bộ xử lý dành cho trung tâm dữ liệu, hiện đóng góp khoảng hai phần ba doanh thu của công ty. Đây là sự thay đổi mang tính nền tảng so với các chu kỳ bán dẫn trước, khi điện tử tiêu dùng từng đóng vai trò chủ đạo.

Điểm mạnh nổi bật nhất trong tình hình tài chính của TSMC vẫn là khả năng sinh lời. Ngành sản xuất bán dẫn đòi hỏi chi tiêu vốn (CAPEX) rất lớn, khiến nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực lên biên lợi nhuận. Tuy nhiên, TSMC hoạt động trong một môi trường hoàn toàn khác. Nhờ lợi thế công nghệ, tỷ lệ sử dụng công suất cao và vị thế đàm phán mạnh với khách hàng, công ty duy trì mức lợi nhuận hiếm thấy trong lĩnh vực sản xuất truyền thống.

Trong quý II/2026, biên lợi nhuận hoạt động đạt 56,1%, trong khi biên lợi nhuận ròng đạt 50,4%. Những con số này cho thấy TSMC không cạnh tranh đơn thuần bằng quy mô sản xuất. Giá trị lớn nhất của công ty đến từ các công nghệ tiên tiến nhất, nơi số lượng đối thủ có khả năng cạnh tranh là vô cùng hạn chế.

Một trong những điểm ấn tượng nhất trong mô hình kinh doanh của TSMC là khả năng duy trì biên lợi nhuận cao ngay cả khi đầu tư ở quy mô kỷ lục. Mỗi năm, công ty chi hàng chục tỷ USD để xây dựng nhà máy mới, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển cũng như mở rộng năng lực sản xuất. Về lý thuyết, tốc độ mở rộng mạnh như vậy có thể làm giảm hiệu quả sử dụng vốn, nhưng cấu trúc hiện tại của thị trường cho phép TSMC tiếp tục chuyển hóa các khoản đầu tư này thành lợi nhuận.

Một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh chất lượng doanh nghiệp là ROIC (Return on Invested Capital – tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư). ROIC cao cho thấy những khoản đầu tư khổng lồ của TSMC không đơn thuần là chi phí mà đang trở thành những tài sản tạo ra giá trị dài hạn cho cổ đông.

Bên cạnh đó, bảng cân đối kế toán của công ty cũng ở trạng thái rất vững mạnh. TSMC duy trì nền tảng tài chính chắc chắn, tạo ra sự linh hoạt lớn để tiếp tục triển khai các dự án đầu tư trong tương lai. Điều này đặc biệt quan trọng trong một ngành mà việc duy trì lợi thế cạnh tranh đòi hỏi phải liên tục đầu tư vào nghiên cứu, xây dựng nhà máy mới và phát triển các thế hệ công nghệ tiếp theo.

Khả năng tạo ra dòng tiền cũng là một điểm mạnh quan trọng của TSMC. Mặc dù phải duy trì mức chi tiêu vốn (CAPEX) khổng lồ, công ty vẫn là một doanh nghiệp có khả năng tạo ra lượng tiền mặt đáng kể. TSMC chủ yếu tài trợ cho quá trình mở rộng thông qua sức mạnh từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, giúp giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài và duy trì sự độc lập trong chiến lược dài hạn.

Vì vậy, bằng chứng lớn nhất về chất lượng mô hình kinh doanh của TSMC không chỉ nằm ở tốc độ tăng trưởng, mà còn ở khả năng kết hợp đồng thời nhiều yếu tố khó đạt được. Công ty vừa mở rộng quy mô hoạt động, vừa đầu tư những khoản vốn kỷ lục cho tương lai, đồng thời duy trì một trong những mức biên lợi nhuận cao nhất trong toàn bộ lĩnh vực công nghệ.

Sự kết hợp này khiến TSMC trở thành nhiều hơn một nhà sản xuất chip đơn thuần. Công ty đang là một trong những doanh nghiệp quan trọng nhất hỗ trợ sự phát triển của hạ tầng trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Điều gì sẽ thúc đẩy TSMC trong những năm tới?

Đối với TSMC, câu hỏi quan trọng nhất không phải là liệu công ty có đang dẫn đầu thị trường bán dẫn hay không. Vị thế của doanh nghiệp hiện vẫn cực kỳ vững chắc. Câu hỏi quan trọng hơn nhiều là liệu tốc độ tăng trưởng hiện tại có thể duy trì trong những năm tới hay không, và liệu các khoản đầu tư ngày hôm nay có chuyển hóa thành sự mở rộng tài chính mạnh mẽ hơn trong tương lai hay không.

Động lực tăng trưởng lớn nhất vẫn đến từ trí tuệ nhân tạo (AI). Chu kỳ đầu tư hiện tại khác biệt so với những giai đoạn tăng trưởng trước đây của ngành bán dẫn, bởi nó không chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu nâng cấp thiết bị tiêu dùng. Lần này, yếu tố then chốt là quá trình xây dựng toàn bộ hạ tầng cần thiết để phát triển mô hình AI, vận hành trung tâm dữ liệu và hỗ trợ các hệ thống yêu cầu năng lực tính toán khổng lồ.

Đây chính là lĩnh vực mà TSMC sở hữu vị thế độc nhất. Công ty sản xuất những dòng chip tiên tiến nhất cho các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, và nhu cầu ngày càng tăng đối với AI accelerator cùng bộ xử lý dành cho máy chủ trực tiếp chuyển hóa thành lượng đơn hàng lớn hơn. Mảng High Performance Computing (HPC) đã trở thành bộ phận quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh của TSMC, và mọi dấu hiệu cho thấy vai trò của lĩnh vực này sẽ tiếp tục gia tăng.

Một động lực tăng trưởng lớn khác là sự phát triển của các thế hệ công nghệ sản xuất mới. Việc chuyển đổi sang tiến trình 2nm sẽ là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong lịch sử TSMC, bởi công nghệ này được kỳ vọng sẽ giúp công ty tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong những phân khúc khắt khe nhất của ngành bán dẫn.

Đối với các doanh nghiệp phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo, mỗi cải thiện về hiệu suất chip và khả năng tiết kiệm năng lượng đều có ý nghĩa rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh các trung tâm dữ liệu đang tiêu thụ ngày càng nhiều điện năng.

Song song với đó, công nghệ đóng gói bán dẫn tiên tiến (advanced semiconductor packaging) đang trở thành một nguồn lợi thế cạnh tranh ngày càng quan trọng. Các hệ thống AI hiện đại không còn chỉ được xây dựng dựa trên những con chip đơn lẻ được sản xuất bằng các tiến trình tiên tiến nhất. Khả năng kết hợp nhiều linh kiện thành một hệ thống tính toán hiệu suất cao đang trở nên quan trọng không kém.

Các công nghệ như CoWoS vì vậy đang trở thành một trụ cột khác trong lợi thế cạnh tranh của TSMC, đồng thời mở ra một nguồn tăng trưởng doanh thu bổ sung. Khi các mô hình trí tuệ nhân tạo ngày càng phức tạp, nhu cầu đối với các giải pháp đóng gói tiên tiến được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng.

Một yếu tố quan trọng khác là khả năng duy trì biên lợi nhuận cao của TSMC. Nhu cầu mạnh mẽ đối với các công nghệ tiên tiến nhất giúp công ty có khả năng từng bước tăng giá bán và cải thiện cơ cấu doanh thu. Khi năng lực sản xuất vẫn còn hạn chế và khách hàng phải cạnh tranh để tiếp cận các công nghệ sản xuất mới nhất, vị thế đàm phán của TSMC vẫn cực kỳ mạnh mẽ.

Tuy nhiên, công ty cũng phải đối mặt với nhiều thách thức đáng kể. Việc mở rộng năng lực sản xuất bên ngoài Đài Loan, bao gồm các nhà máy mới tại Mỹ, Nhật Bản và châu Âu, đòi hỏi lượng vốn đầu tư khổng lồ. Mức chi tiêu hàng năm lên tới hàng chục tỷ USD cho thấy ngành bán dẫn ngày càng trở nên thâm dụng vốn. Đồng thời, những khoản đầu tư này là điều cần thiết nếu TSMC muốn duy trì vị thế công nghệ và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ khách hàng.

Về dài hạn, lợi thế lớn nhất của TSMC nằm ở thực tế rằng gần như mọi kịch bản phát triển tiếp theo của trí tuệ nhân tạo đều yêu cầu các loại bán dẫn tiên tiến hơn. Nếu các công ty công nghệ tiếp tục gia tăng chi tiêu cho hạ tầng AI, TSMC sẽ tiếp tục là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ sự chuyển đổi này.

Câu chuyện tăng trưởng của công ty vì vậy không dựa trên một sản phẩm cụ thể hay một xu hướng thị trường ngắn hạn. Nó được xây dựng trên vai trò ngày càng quan trọng của chất bán dẫn trong nền kinh tế toàn cầu và thực tế rằng ngày càng nhiều ngành công nghiệp phụ thuộc vào năng lực tính toán tiên tiến.

Một doanh nghiệp mạnh với lợi thế vượt trội, nhưng cũng đi kèm kỳ vọng cực kỳ cao

Điểm mạnh lớn nhất của TSMC là lợi thế cạnh tranh khó có thể sao chép. Hàng thập kỷ đầu tư vào công nghệ, quy mô sản xuất khổng lồ và mối quan hệ chặt chẽ với các tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới đã tạo nên một mô hình kinh doanh gần như không thể dễ dàng bị thách thức. Các đối thủ có thể đầu tư hàng tỷ USD để xây dựng nhà máy mới, nhưng việc tái tạo toàn bộ hệ sinh thái, năng lực sản xuất và niềm tin từ khách hàng mà TSMC đã xây dựng trong nhiều năm sẽ cần rất nhiều thời gian.

Tuy nhiên, công ty cũng phải đối mặt với những thách thức đặc thù của một doanh nghiệp nằm ở trung tâm cuộc đua công nghệ toàn cầu. Quy mô đầu tư ngày càng lớn đòi hỏi nhu cầu thị trường phải tiếp tục duy trì mạnh mẽ, trong khi việc mở rộng sản xuất ra ngoài Đài Loan làm gia tăng độ phức tạp trong vận hành và chi phí. Một yếu tố quan trọng khác là vấn đề địa chính trị và rủi ro liên quan đến việc tập trung năng lực sản xuất bán dẫn tiên tiến nhất thế giới trên một hòn đảo duy nhất.

Đối với nhà đầu tư, câu hỏi lớn nhất không nằm ở việc TSMC có phải là một doanh nghiệp xuất sắc hay không. Các yếu tố cơ bản rõ ràng cho thấy câu trả lời là có. Vấn đề quan trọng hơn là liệu tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo, nhu cầu ngày càng tăng đối với năng lực tính toán và xu hướng sử dụng các loại chip tiên tiến có đủ mạnh để đáp ứng kỳ vọng hiện tại của thị trường hay không.

Luận điểm đầu tư đối với TSMC dựa trên niềm tin rằng trí tuệ nhân tạo không phải là một xu hướng tạm thời, mà là một cuộc chuyển đổi công nghệ có quy mô tương tự những cuộc cách mạng kỹ thuật số trước đây. Nếu kịch bản này xảy ra, công ty Đài Loan sẽ tiếp tục là một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ sự thay đổi mang tính cấu trúc này.

TSMC đại diện cho một doanh nghiệp sở hữu những đặc điểm đặc biệt: rào cản gia nhập cực kỳ lớn, khả năng sinh lời vượt trội và vai trò chiến lược trong toàn bộ hệ sinh thái công nghệ. Tuy nhiên, chính những lợi thế này cũng tạo ra mức kỳ vọng rất cao. Trong những năm tới, nhà đầu tư không chỉ cần đánh giá liệu TSMC có thể tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn thị trường chung hay không, mà còn phải xem xét liệu quy mô tăng trưởng trong tương lai có đủ lớn để biện minh cho mức định giá hiện tại của công ty hay không.

TSMC không còn đơn thuần là một nhà sản xuất bán dẫn. Công ty đã trở thành một trong những doanh nghiệp hạ tầng quan trọng nhất đứng sau cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo. Hiệu quả hoạt động trong tương lai của TSMC sẽ không chỉ phụ thuộc vào năng lực dẫn đầu về công nghệ, mà còn vào việc liệu nhu cầu toàn cầu đối với năng lực AI có tiếp tục mở rộng với tốc độ đủ mạnh để duy trì những kỳ vọng đầy tham vọng hiện nay hay không.

Nguồn: xStation5