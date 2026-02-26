Cổ phiếu PayPal giảm 5% khi Semafor phủ nhận tin đồn mua lại của Stripe📉

Semafor, dẫn nguồn từ các nguồn quen thuộc với vấn đề này, cho biết Stripe hiện không xem xét việc mua lại PayPal (PYPL.US). Tin tức này đã khiến cổ phiếu của gã khổng lồ thanh toán giảm mạnh, vốn gần đây đã sử dụng các đồn đoán về khả năng bị mua lại như một “bệ phóng” để hồi phục sau các khoản lỗ lớn - làm dấy lên hy vọng của nhà đầu tư về một thương vụ mua lại có thể mang lại mức giá cao hơn đáng kể so với định giá thị trường hiện tại.
PayPal (khung thời gian D1)
Nguồn: xStation5
