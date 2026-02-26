D‑Wave Quantum: Kết quả cụ thể hôm nay, giấc mơ lớn cho ngày mai

D-Wave Quantum đã công bố kết quả kinh doanh quý IV năm tài chính 2025, cho thấy cả sự tăng trưởng năng động lẫn một số thách thức trong hoạt động. Trong quý này, công ty ghi nhận doanh thu khoảng 2,8 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, nhưng thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Đồng thời, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) cũng thấp hơn dự báo, điều này tiếp tục ảnh hưởng đến đánh giá của nhà đầu tư về báo cáo.

Tuy nhiên, xét trên cả năm 2025, D-Wave đạt kết quả ấn tượng hơn nhiều. Doanh thu cả năm đạt khoảng 24,6 triệu USD, tăng 179% so với năm trước, với biên lợi nhuận gộp cải thiện lên trên 82%. Công ty kết thúc năm với lượng tiền mặt kỷ lục khoảng 884 triệu USD, tạo ra sự linh hoạt tài chính đáng kể cho các khoản đầu tư tiếp theo vào phát triển công nghệ và mở rộng quan hệ khách hàng.

Các điểm nhấn tài chính quan trọng:

Doanh thu quý: khoảng 2,8 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ, thấp hơn kỳ vọng

EPS: thấp hơn dự báo của các nhà phân tích

Doanh thu cả năm: khoảng 24,6 triệu USD, tăng 179% so với cùng kỳ

Biên lợi nhuận gộp: trên 82%

Lượng tiền mặt: khoảng 884 triệu USD

Đơn đặt hàng mới trong Q4: tăng 471% so với quý trước

Đơn đặt hàng sơ bộ cho năm 2026: trên 32 triệu USD

Mặc dù xu hướng doanh thu và đơn hàng mới tích cực, công ty vẫn ghi nhận lỗ hoạt động đáng kể do đầu tư mạnh vào nghiên cứu, phát triển và marketing nhằm thúc đẩy thương mại hóa công nghệ. Thị trường công nghệ lượng tử vẫn đang ở giai đoạn đầu phát triển, và lợi thế cạnh tranh chưa được phản ánh đầy đủ vào doanh thu thực tế. Định giá cổ phiếu của D-Wave phần lớn dựa trên kỳ vọng về thành công công nghệ trong tương lai, khiến giá cổ phiếu biến động mạnh và nhạy cảm với kết quả kinh doanh ngắn hạn.

Công ty cũng đang triển khai các hợp đồng chiến lược, chẳng hạn như bán một hệ thống máy tính lượng tử cho một trường đại học với giá khoảng 20 triệu USD, cho thấy các ứng dụng thực tế của công nghệ lượng tử đang dần hình thành.

D-Wave Quantum là doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng rõ ràng, được thúc đẩy bởi tốc độ tăng doanh thu hàng năm mạnh mẽ, lượng tiền mặt kỷ lục và nhu cầu ngày càng tăng đối với công nghệ lượng tử. Tuy nhiên, các khoản lỗ hoạt động kéo dài, sự không chắc chắn về tốc độ thương mại hóa và mức định giá thị trường cao đồng nghĩa với việc đầu tư vào cổ phiếu công ty mang rủi ro ngắn hạn đáng kể.

Trong bối cảnh ngành rộng hơn, cần lưu ý rằng các công ty lượng tử vẫn đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ phát triển và có thể được so sánh với thị trường trí tuệ nhân tạo vào khoảng năm 2017. Việc thương mại hóa hoàn toàn công nghệ lượng tử nhiều khả năng chỉ diễn ra vào thập niên 2030, và phần lớn các công ty tồn tại đến thời điểm đó có thể chỉ bắt đầu có lãi khi ấy. Điều này có nghĩa là đầu tư vào các doanh nghiệp như vậy chủ yếu mang tính dài hạn, với tiềm năng lợi nhuận đáng kể trong tương lai nhưng cũng đi kèm mức độ rủi ro cao trong chu kỳ thị trường hiện tại.

