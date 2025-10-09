Cổ phiếu Delta Airlines tăng vọt sau khi công bố thu nhập✈️

Delta Air Lines hôm nay đã công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm trước giờ mở cửa phiên giao dịch và các con số thực tế vượt xa kỳ vọng của giới phân tích. Nhà đầu tư phản ứng tích cực, khi cổ phiếu hãng hàng không này tăng hơn 6% ngoài phiên.

Cụ thể, Delta ghi nhận lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,71 USD, cao hơn dự báo 1,53 USD; doanh thu đạt 15,20 tỷ USD, vượt nhẹ mức 15,04 tỷ USD mà thị trường kỳ vọng.

Hãng cũng tăng lợi nhuận hoạt động lên 1,7 tỷ USD, tương ứng biên lợi nhuận hoạt động 10% — một con số ấn tượng so với quy mô và đặc thù ngành hàng không. Đồng thời, Delta tiếp tục duy trì xu hướng tăng doanh thu hoạt động song song với việc giảm nợ, giúp cải thiện cơ cấu bảng cân đối kế toán và củng cố vị thế tài chính của doanh nghiệp.

Cơ cấu doanh thu của Delta cũng rất đáng chú ý: 60% doanh thu đến từ khách hàng thuộc phân khúc cao cấp (premium segment) — nhóm khách hàng ít nhạy cảm hơn với biến động kinh tế và mang lại biên lợi nhuận cao hơn.

Kết quả tích cực của Delta còn mang ý nghĩa vĩ mô. Dữ liệu từ hãng được xem như “chỉ báo sức khỏe” của người tiêu dùng Mỹ và nhu cầu đi lại trong khối doanh nghiệp. Trong bối cảnh chính phủ Mỹ vẫn đang một phần đóng cửa khiến dữ liệu kinh tế bị gián đoạn, các số liệu từ Delta cung cấp cái nhìn thực tế và kịp thời về sức cầu trong nền kinh tế, đặc biệt ở phân khúc dịch vụ cao cấp.

Với hiệu quả tài chính ấn tượng, thành công trong vận hành và mạng lưới đường bay mạnh mẽ, Delta Air Lines tiếp tục được đánh giá là một trong những hãng hàng không được quản trị tốt nhất trên thị trường. Kết hợp với chính sách cổ tức ổn định và bảng cân đối được củng cố, thị trường đang định giá khả năng tăng trưởng tiếp theo của Delta, coi hãng như một bên hưởng lợi ổn định từ sự phục hồi của ngành hàng không toàn cầu.

Biểu đồ cổ phiếu DAL.US (khung thời gian D1)

Nguồn: Xstation

Về mặt kỹ thuật, giá cổ phiếu Delta Air Lines hiện giao dịch quanh mức 60 USD, nằm trong vùng tích lũy kéo dài trong vài tháng qua. Để phe mua giành lại thế chủ động, mốc kháng cự quan trọng quanh 63 USD (trùng với mức Fibonacci thoái lui 23,6%) cần được phá vỡ một cách dứt khoát. Nếu điều đó xảy ra, giá có thể mở rộng đà tăng, hướng tới mức cao lịch sử mới trên 70 USD.

Ngược lại, nếu lực cầu tiếp tục yếu và giá phá vỡ vùng hỗ trợ quanh 55 USD (mức Fibonacci 50%), rủi ro điều chỉnh sâu hơn có thể xuất hiện, với mục tiêu giảm về vùng đáy gần nhất quanh 50 USD — nơi trước đây đã xuất hiện lực mua mạnh từ các nhà đầu tư tổ chức.