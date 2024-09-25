Cổ phiếu Denison Mines vọt 5% nhờ nhận định tích cực từ quỹ BMO và nhu cầu Uranium trong lĩnh vực AI📈

Hôm nay, quỹ đầu tư BMO Capital đã nâng mức xếp hạng đối với cổ phiếu của Denison Mines (DNN.US) lên mức "vượt trội", tuy nhiên quỹ vẫn giữ nguyên mức giá mục tiêu là 3 CAD, so với mức giá hiện tại trên thị trường là 2,5 CAD (tương đương 1,9 USD). Những ngày gần đây, lĩnh vực uranium đang thu hút sự quan tâm từ giới đầu tư sau khi nhà máy điện hạt nhân Three Miles Island thuộc sở hữu của Constellation Energy (CEG.US) tái hoạt động. Năng lượng từ nhà máy này sẽ được sử dụng để phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) tại các trung tâm dữ liệu của Microsoft (MSFT.US).

Với việc mở thêm nhiều nhà máy điện hạt nhân và nhu cầu gia tăng đối với quặng uranium (U3O8), điều này có thể tiếp thêm động lực cho ngành khai thác mỏ cũng như giá giao ngay của quặng tăng vọt. Bên cạnh đó, các cổ phiếu liên quan đến uranium cũng nhận được nhiều sự chú ý từ các chuyên gia phân tích.

Theo đánh giá của BMO Capital, Denison Mines đang là một trong những cổ phiếu hấp dẫn nhất trong ngành, với tỷ lệ giá cổ phiếu trên giá trị tài sản ròng chỉ ở mức 0,9 lần. Điều này cho thấy giá cổ phiếu của công ty đang được định giá khá thấp so với giá trị thực của tài sản.

Các nhà phân tích đánh giá rằng BMO Capital đang sở hữu tiềm lực tài chính mạnh nhất trong ngành, đủ sức tài trợ cho dự án khai thác uranium Phoenix. Với công nghệ khai thác in-situ (ISR), chi phí thăm dò mỏ sẽ giảm đi đáng kể và kéo dài tuổi thọ của các khu mỏ tăng lên.

Biểu đồ cổ phiếu Denison Mines (DNN.US, khung thời gian D1)

Cổ phiếu đã vượt lên trên đường trung bình EMA200 và 100 phiên trong phiên hôm nay, đây là tín hiệu cho việc đảo chiều xu hướng giảm.

Nguồn: xStation5