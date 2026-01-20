Cổ phiếu Đức tiếp tục lao dốc 🚨 Chỉ số DAX giảm 1,5% và phe gấu chiếm ưu thế.

Hợp đồng DAX của Đức (DE40) hôm nay giảm hơn 1,5%, và thiết lập kỹ thuật trên biểu đồ đang trở nên ngày càng thách thức đối với phe mua. Chỉ số này đã giảm gần 1.000 điểm so với mức cao nhất mọi thời đại. Hợp đồng DAX đang tiến gần đến thử nghiệm đường trung bình động hàm mũ 50 phiên (EMA50). RSI đã giảm xuống dưới 47, và MACD đang cho thấy một tín hiệu giao cắt giảm của các đường trung bình. Đường trung bình này hiện dường như đang đóng vai trò là một mức hỗ trợ động lực quan trọng, và nếu bị phá vỡ, con đường hướng tới thử nghiệm vùng 24.000 sẽ được mở ra.

Các thị trường chứng khoán châu Âu khác hôm nay cũng đang giảm, bao gồm Pháp và Vương quốc Anh. Tâm lý xung quanh tài sản Mỹ cũng đang yếu đi. Thị trường đang bị đè nặng bởi sự không chắc chắn xung quanh thỏa thuận thương mại Mỹ–Châu Âu.

Từ ngày 1 tháng 2, thuế quan đối với tám quốc gia do Trump chỉ định—bao gồm Đức, Pháp và Vương quốc Anh—có khả năng sẽ tăng 10 điểm phần trăm, từ mức 15% hiện đang áp dụng. Châu Âu có khả năng sẽ đáp trả bằng các biện pháp trả đũa, có thể nhắm vào lợi ích của các công ty công nghệ lớn ở Lục địa Già. Sự yếu kém hôm nay thậm chí còn thấy rõ ở cổ phiếu của tập đoàn quốc phòng Rheinmetall (RHM.DE), vốn ban đầu hưởng lợi gián tiếp từ sự leo thang căng thẳng giữa Washington và Brussels cũng như London. Biểu đồ chỉ số DE40 (khung thời gian D1) Nguồn: xStation5

