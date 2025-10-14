Cổ phiếu EasyJet biến động mạnh sau tin đồn bị thâu tóm 💡

Cổ phiếu EasyJet (EZJ.UK) đã tăng tới 11,5% trong phiên hôm nay sau khi có tin từ truyền thông Ý về khả năng bị tập đoàn vận tải biển MSC thâu tóm. Tuy nhiên, sau khi mở phiên được ít tiếng, mức tăng này đã suy yếu và hiện chỉ còn “khoảng 2%”. Nguyên nhân là do một người phát ngôn của Mediterranean Shipping Company trong email gửi cho Reuters khẳng định rằng: “MSC phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến vấn đề này”, qua đó dường như bác bỏ tính xác thực của đà tăng giá cổ phiếu vào sáng nay. Đáng chú ý, bản thân hãng hàng không EasyJet vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về tin đồn này.

Cổ phiếu EasyJet (EZJ.UK), sau khi tăng gần 10%, hiện đã quay ngược và mất gần 80% mức tăng, đồng thời đang giảm xuống dưới đường trung bình động hàm mũ 200 chu kỳ (đường vàng trên biểu đồ), vốn là ngưỡng kháng cự quan trọng kể từ tháng 8. Nguồn: xStation.