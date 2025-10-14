Cổ phiếu EasyJet biến động mạnh sau tin đồn bị thâu tóm 💡

Tin đồn về việc MSC mua lại EasyJet đang làm gia tăng sự biến động trong cổ phiếu của công ty.
Tin đồn về việc MSC mua lại EasyJet đang làm gia tăng sự biến động trong cổ phiếu của công ty.
Cổ phiếu EasyJet (EZJ.UK) đã tăng tới 11,5% trong phiên hôm nay sau khi có tin từ truyền thông Ý về khả năng bị tập đoàn vận tải biển MSC thâu tóm. Tuy nhiên, sau khi mở phiên được ít tiếng, mức tăng này đã suy yếu và hiện chỉ còn “khoảng 2%”. Nguyên nhân là do một người phát ngôn của Mediterranean Shipping Company trong email gửi cho Reuters khẳng định rằng: “MSC phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến vấn đề này”, qua đó dường như bác bỏ tính xác thực của đà tăng giá cổ phiếu vào sáng nay. Đáng chú ý, bản thân hãng hàng không EasyJet vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về tin đồn này.
Cổ phiếu EasyJet (EZJ.UK), sau khi tăng gần 10%, hiện đã quay ngược và mất gần 80% mức tăng, đồng thời đang giảm xuống dưới đường trung bình động hàm mũ 200 chu kỳ (đường vàng trên biểu đồ), vốn là ngưỡng kháng cự quan trọng kể từ tháng 8. Nguồn: xStation.
Cổ phiếu của Zions Bancorporation giảm giá trước những lo ngại về các khoản cho vay!
J.B. Hunt tăng 18% sau kết quả kinh doanh quý mạnh mẽ 🚀
Salesforce tăng vọt 8% nhờ dự báo doanh thu dài hạn tích cực📈
Thermo Fisher Scientific công bố hợp tác chiến lược với OpenAI📱
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.