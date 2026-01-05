Cổ phiếu của Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) đang liên tục thiết lập các mức đỉnh lịch sử mới. Trong những ngày gần đây, cổ phiếu trên Sở giao dịch Đài Bắc đã tăng tới 7%, tương đương mức tăng khoảng 50% kể từ đầu năm 2025, đưa vốn hóa thị trường của công ty vượt mốc 1.000 tỷ USD. Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy đà tăng mạnh này là quyết định gần đây của Goldman Sachs khi nâng giá mục tiêu đối với cổ phiếu TSMC, phản ánh niềm tin rất lớn của các nhà phân tích vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của công ty.

AI – Động cơ tăng trưởng và yếu tố định giá

Quyết định của Goldman Sachs chỉ là một phần của bức tranh tổng thể. Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành động lực tăng trưởng trung tâm của TSMC. Nhu cầu đối với chip AI cao đến mức năng lực sản xuất hạn chế ở các tiến trình tiên tiến nhất như 3 nm và 5 nm giúp công ty duy trì lợi thế cạnh tranh trong nhiều năm tới. Các dự báo cho thấy doanh thu tính bằng USD có thể tăng 30% vào năm 2026 và 28% vào năm 2027. Kế hoạch đầu tư hơn 150 tỷ USD đến năm 2028 cho thấy TSMC đang tập trung vào tăng trưởng bền vững trong lĩnh vực AI và trung tâm dữ liệu, thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn.

Công nghệ 2 nm – Cột mốc mang tính đột phá

Việc TSMC đưa công nghệ 2 nm vào sản xuất hàng loạt được xem là một bước đột phá thực sự. Tiến trình mới sử dụng transistor Gate-All-Around, mang lại hiệu suất cao hơn và hiệu quả năng lượng vượt trội so với công nghệ 3 nm trước đó. Phần lớn công suất của tiến trình 2 nm đã được các khách hàng lớn như Apple và NVIDIA đặt trước, đảm bảo nguồn doanh thu ổn định trong những năm tới. Trong phân khúc chip di động, 2 nm sẽ trở thành nền tảng cho các bộ xử lý cao cấp, tạo ra lợi thế rõ rệt về hiệu năng và mức tiêu thụ điện năng.

Vị thế thống lĩnh và cạnh tranh

TSMC tiếp tục duy trì khoảng cách đáng kể so với các đối thủ, bao gồm Samsung – hãng cũng đang phát triển tiến trình 2 nm nhưng vẫn chậm hơn về mặt công nghệ. Dù một số khách hàng tìm cách đa dạng hóa nguồn cung để tăng tính linh hoạt chuỗi cung ứng, TSMC vẫn là đối tác ưu tiên cho các dự án chip AI, trung tâm dữ liệu và chip di động cao cấp đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe nhất.

Tâm lý thị trường và kỳ vọng của nhà đầu tư

Đà tăng mạnh của cổ phiếu TSMC cho thấy thị trường ngày càng coi công ty như một hạ tầng chiến lược của nền kinh tế dữ liệu toàn cầu, thay vì chỉ là một nhà sản xuất chip truyền thống. Tuy nhiên, mức định giá cao đồng nghĩa với việc thị trường có mức chịu đựng rất thấp đối với các yếu tố gây thất vọng. Bất kỳ bất ngờ tiêu cực nào trong kết quả kinh doanh hoặc sự chậm trễ trong sản xuất các tiến trình tiên tiến nhất đều có thể dẫn đến phản ứng mạnh từ thị trường.

Các yếu tố tích cực bao gồm giá cổ phiếu ở mức kỷ lục, công suất sản xuất được khai thác tối đa, chiến lược đầu tư mạnh mẽ và vị thế dẫn đầu công nghệ ở tiến trình 2 nm. Trong khi đó, rủi ro đến từ kỳ vọng quá cao của thị trường, áp lực chi phí đầu tư công nghệ cao và khả năng cạnh tranh gia tăng hoặc phân tán đơn hàng do chiến lược đa nguồn cung của khách hàng.

Nguồn: xStation5

Kết luận

TSMC bước vào năm 2026 với động lực tăng trưởng rất mạnh. Giá cổ phiếu ở mức cao kỷ lục, các ngân hàng đầu tư liên tục nâng giá mục tiêu, và câu chuyện bùng nổ AI tiếp tục hỗ trợ tâm lý tích cực của nhà đầu tư. Sản xuất hàng loạt tiến trình 2 nm, mở rộng công suất và các quan hệ đối tác chiến lược với những ông lớn trong lĩnh vực di động và trung tâm dữ liệu giúp TSMC trở thành một trụ cột không thể thay thế của ngành bán dẫn toàn cầu. Công ty không còn đơn thuần là một nhà sản xuất chip, mà đã trở thành nền tảng của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, điện toán hiệu năng cao và công nghệ di động thế hệ mới.