TSMC ra mắt công nghệ 2nm, cổ phiếu đạt đỉnh mới📈

Công ty Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) đã chính thức bắt đầu sản xuất hàng loạt chip 2 nanomet, trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt được quy trình sản xuất với transistor Gate-All-Around ở quy mô lớn. Cột mốc này đánh dấu một bước tiến quan trọng cho ngành công nghiệp bán dẫn, tạo ra sự chuyển dịch cấu trúc tương đương với các thế hệ chip 7 nanomet và 5 nanomet trước đó. Chip 2 nanomet mang lại hiệu suất cao hơn ở cùng mức tiêu thụ năng lượng, hoặc giảm đáng kể năng lượng tiêu thụ trong khi vẫn duy trì tốc độ hiện tại, với mật độ transistor tăng hơn 15%. Quá trình sản xuất diễn ra tại Fab 22 ở Kaohsiung và Fab 20 ở Hsinchu, với công suất tối đa dự kiến đạt 100.000 wafer mỗi tháng vào cuối năm 2026.

Các khách hàng lớn nhất của công ty đã đảm bảo được năng lực sản xuất chiến lược. Apple đã đảm bảo hơn một nửa công suất ban đầu cho các chip A20 và M6, cho thấy sự phụ thuộc mạnh mẽ của hãng vào nhà máy bán dẫn Đài Loan. Nvidia và AMD cũng đã đặt trước một phần đáng kể wafer cho các bộ tăng tốc AI và bộ xử lý máy chủ. Giá mỗi wafer khoảng 30.000 USD, cao hơn 10–20% so với wafer 3 nanomet, cho thấy biên lợi nhuận cao của công ty.

Cạnh tranh đang cố gắng bắt kịp, nhưng TSMC vẫn duy trì lợi thế rõ ràng. Samsung bắt đầu sản xuất hàng loạt chip 2 nanomet vào tháng 11/2025, nhưng năng suất thấp hạn chế khả năng thu hút khách hàng mới. TSMC hiện đang phát triển quy trình 1,6 nanomet cải tiến với hệ thống cung cấp điện mới, dự kiến sẽ tăng hiệu suất và giảm tiêu thụ năng lượng, củng cố vị thế của công ty trong thế hệ chip tiếp theo.

Đối với thị trường, việc ra mắt công nghệ 2 nanomet mang nhiều tác động quan trọng. TSMC khẳng định vị thế là nhà cung cấp chủ chốt cho các công ty trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và máy tính hiệu năng cao, nơi nhu cầu vượt quá công suất hiện có. Hơn một nửa sản lượng đã được phân bổ cho các khách hàng lớn, trong khi đối thủ cạnh tranh hạn chế khả năng mở rộng, cho phép TSMC duy trì biên lợi nhuận cao. Các nhà phân tích ước tính doanh thu của TSMC có thể tăng 20–25% trong năm 2026, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của node mới này đối với thị trường bán dẫn.

Nguồn: xStation5