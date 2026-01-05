Tin đầu ngày (05.01.2026): Thị trường thận trọng trước những diễn biến đầy bất ổn

-
Phiên cuối tuần mang đến một sắc thái ảm đạm khi hầu hết các chỉ số chứng khoán Mỹ đều suy yếu. Chỉ số S&P 500 giảm 0,1%, Nasdaq 100 lùi 0,3%, trong khi Dow Jones chỉ tăng nhẹ 0,2%.
Ngược lại, phiên giao dịch tại châu Âu lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác, khi các chỉ số chính đều khởi đầu năm mới trong sắc xanh. DAX (Đức) tăng 0,14%, CAC 40 (Pháp) tăng hơn 0,5%, FTSE 100 (Anh) tăng 0,2% và IBEX 35 (Tây Ban Nha) tăng hơn 1%.
Chỉ số PMI sản xuất của Mỹ được công bố đúng với kỳ vọng của thị trường và vẫn duy trì trên ngưỡng 50 điểm, cho thấy lĩnh vực sản xuất tiếp tục mở rộng, dù ở mức độ vừa phải. Tuy nhiên, dữ liệu cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng hoạt động đã chậm lại so với tháng trước.
Trong khi đó, PMI sản xuất khu vực Eurozone gây thất vọng khi thấp hơn dự báo, xác nhận tình trạng yếu kém kéo dài của ngành sản xuất và sự suy giảm hoạt động khi vẫn dưới mốc 50 điểm. Đức có kết quả đặc biệt kém, còn những cải thiện ở một số quốc gia khác không đủ để cải thiện bức tranh chung. Con số thấp hơn kỳ vọng này càng làm dấy lên lo ngại về tốc độ phục hồi kinh tế.
Trên thị trường tiền tệ, đồng euro suy yếu so với các đồng tiền chủ chốt trên thế giới. Cặp EUR/USD giảm 0,3%.
Trên thị trường kim loại quý, đà tăng chiếm ưu thế. Vàng tăng 0,1% lên 4.310 USD, bạc tăng 1% lên 71,8 USD, palladium tăng 2,4% lên 1.615 USD, và platinum dẫn đầu với mức tăng 3,85% lên 2.120 USD. Những diễn biến này phản ánh tâm lý tích cực của nhà đầu tư trong những ngày đầu năm 2026.
Tesla báo cáo đã giao 418.227 xe trong quý IV/2025, giảm khoảng 15–16% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Điều này tiếp tục cho thấy xu hướng suy yếu trong mảng bán xe, dù công ty vẫn duy trì quy mô sản xuất toàn cầu lớn và ghi nhận tăng trưởng trong mảng lưu trữ năng lượng.
